Происшествия
Lenta.ruУпомянутый в расследовании Голунова подполковник ФСБ лишился работы
Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Об этом со ссылкой на источники сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что Крым вошел в состав России.
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Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
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40 тысяч украинцев трудоустроят в Чехии
Крупнейшая квота выделена для Украины — до 40 тысяч человек в год. В 2019 году работу в республике получили 19,6 тысячи украинцев.
Lenta.ru 19:15
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Макрон анонсировал встречу в «нормандском формате» в сентябре
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах провести в сентябре саммит в «нормандском формате», посвященный урегулированию кризиса на Украине.
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Футбол
Сын Месси отпраздновал гол в ворота «Барселоны»
Сын нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Матео отпраздновал гол в ворота каталонцев в матче второго тура чемпионата Испании против «Бетиса».
Lenta.ru 13:49
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Общество
Супруги из Британии нашли клад на ферме
Жители графства Сомерсет в Великобритании нашли на ферме клад стоимостью около пяти миллионов фунтов стерлингов (более 400 миллионов рублей).
VSE42 Новости 05:39
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Коминтерново в ДНР: горят дом и сельхозугодья
На юге самопровозглашенной Донецкой народной республики украинские силовики обстреляли окрестности села Коминтерново.
Вести.Ru 14:28
Футбол
«Локомотив» арендует Жоау Мариу с правом выкупа за €18 млн
Московский футбольный клуб "Локомотив" арендует португальского полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу с возможностью выкупа за 18 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.
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Медленный рост доходов россиян обеспокоил Путина
Президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране нужно сделать более устойчивым и динамичным.
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Политика
Проректор ВШЭ Валерия Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь
Юрист ФБК, незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь и проректор Высшей школы экономики (ВШЭ), зарегистрированный кандидат Валерия Касамара проведут дебаты.
Афиша Daily 08:18
Армия и оружие
Мантуров раскрыл сроки старта испытаний первого ракетоносца Ту-160М
Во время пресс-конференции министр уведомил о передаче первого Ту-160М на прохождение испытаний уже в конце 2020 года.
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Трещины на Солнце заставили волноваться астрономов
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц
Американская певица Тейлор Свифт, заработав 185 миллионов долларов, возглавила список самых высокооплачиваемых женщин в музыкальной индустрии 2019 года по версии журнала Forbes.
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Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп.
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Почему почти половина российских работников заняты не своим делом
Хуже обстоят дела только в Бразилии, Мексике и ЮАР, где в квалификационной яме – 51% работников, а в Европе – 37%.
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Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости 13:27
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Употребление масла для жарки может вызвать рак толстой кишки
Капитал страны 12:07
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В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России
Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском 11:43
Общество
Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook
Больше чем в 10 странах мира сообщили о сбоях в работе социальной сети Facebook.
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Гол Лукаку помог «Интеру» крупно обыграть «Лечче»
Sportbox.RU 16:43
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Дочь Жасмин отдали в школу за 1,5 миллиона в год
Дочь певицы Жасмин и молдавского политика Илана Шора отдали учиться в Ломоносовскую школу.
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Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.
Экономика сегодня 10:13
Политика
В Абхазии ответили на заявление Тбилиси о выборах
Выборы президента Абхазии соответствуют всем правовым и демократическим нормам и стандартам, проходят в строгом соответствии с законодательством, заявил РИА Новости абхазский министр иностранных дел Даур Кове, комментируя заявление Тбилиси.
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Общество
Суд в США обязал Jonson&Johnson выплатить $572 млн по опиоидному делу
Суд в Оклахоме удовлетворил иск генеральной прокуратуры штата и обязал компанию Jonson&Johnson выплатить более $572 млн по делу об опиоидном кризисе в США.
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Технологии
Huawei планирует создать планшеты с российской ОС «Аврора»
Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей «Ростелекому» операционной системы (ОС) «Аврора» для проведения переписи населения в России в 2020 году.
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Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
Жительница Британии с камнями в почках лишилась конечностей из-за развившегося у нее сепсиса.
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Двое россиян незаконно пересекли границу Финляндии на надувной лодке
Двоих россиян заподозрили в нелегальном пересечении границы Финляндии на надувной лодке.
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