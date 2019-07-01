Армия и оружие
Упавшую на Кипре ракету посчитали российскойLenta.ru 04:19
Неопознанный объект, упавший на территории Кипра ночью 1 июля, предположительно, является ракетой российского производства, передает Cyprus Mail со ссылкой на министра иностранных дел турецкого Кипра Кудрета Озерсая.
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Общество
С 1 июля выплаты по уходу за детьми-инвалидами увеличились почти вдвое
С июля пособие по уходу за детьми-инвалидами увеличится почти вдвое. С 5 с половиной тысяч до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук устроила фотосессию без макияжа
Певица Юлия Ковальчук удивила поклонников фотосессией без прически и макияжа.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане
Обновлено в 04:04
Экономика
На Украине запустили новый рынок электроэнергии
10 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона, который предполагает перенос запуска новых процедур рынка электроэнергии в стране до 1 июля 2020 года.
Обновлено в 02:30
Политика
В Совфеде назвали «изюминкой» лицо Мэй на встрече с Путиным
Каменное лицо премьер-министра Британии Терезы Мэй на встрече с президентом России Владимиром Путиным является «изюминкой» саммита G20, который состоялся в японской Осаке, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Обновлено в 06:06
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Глава Футбольной федерации Афганистана пострадал от взрыва в Кабуле
Глава Футбольной федерации Афганистана Юсуф Каргар пострадал в результате взрыва в Кабуле, сообщает телеканал TOLO News.
Обновлено в 03:54
Музыка
Первый канал обновит систему голосования перед новым сезоном «Голоса»
Первый канал намерен обновить систему голосования перед новым сезоном музыкального шоу «Голос». Об этом говорится в пресс-релизе телеканала.
Обновлено в 05:17
Транспорт
Минтранс подготовил требования к работе BlaBlaCar и подобных сервисов
Минтранс разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях (карпулинга), таких как BlaBlaCar, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанные министерством законопроект и поправки к действующим нормам.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Пожарные спасли из горящей квартиры обнаженную петербурженку
Обнаженную девушку спасли с балкона горящей квартиры в доме на пересечении 7-й Красноармейской и Московского проспекта.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града
Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Ленобласти асфальтоукладчик насмерть сбил рабочего
Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, наезд произошел на 118-м километре трассы "Сортавала" в Приозерском районе.
Обновлено в 02:41
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Армия и оружие
В США предрекли России проблемы с набором призывников
К 2024 году в России могут появиться проблемы с набором призывников.
Обновлено в 06:01
Футбол
«Манчестер Сити» презентовал игровую форму на новый сезон
Обновлено в 05:56
Политика
В СНБО назвали реальной возможность встречи Путина и Зеленского
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина реальна.
Обновлено в 04:45
Экономика
Предприниматели перешли на онлайн-кассы
Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
Обновлено вчера в 14:53
Экономика
Тарифы на услуги ЖКХ в России растут, но не везде
Повышение происходит дважды в год — первый раз в январе, второй — в июле. Но хочется отметить, что тарифы растут не везде.
Обновлено в 03:27
Технологии
«Системный софт» обеспечил «Расчетные решения» инструментами для управления проектами
В целях обеспечения НКО инструментами для управления проектами, специалисты «Системного софта» осуществили поставку программных продуктов Atlassian Jira, позволяющих сотрудникам эффективно работать в agile-командах.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Протестующие штурмуют здание правительства в Гонконге
Обновлено в 03:14
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области растет
В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.
Обновлено в 05:32
Транспорт
В ГД предложили повысить штрафы для нарушителей на дорогих машинах
Для владельцев люксовых автомобилей могут повысить штраф за неоднократное нарушение правил парковки.
Обновлено в 04:43
Происшествия
В Петербурге возбудили уголовное дело после пыток подростка в полиции
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о пытках 17-летнего подростка в отделе полиции.
Обновлено в 06:01
Общество
Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:39
Политика
Пригожин прокомментировал отказ Нино Катамадзе выступать в России
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал решение певицы грузинской певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
Обновлено в 03:03
Общество
Жена правителя Дубая сбежала от него с детьми и 40 миллионами долларов
От эмира сбежала жена - принцесса Хайя, прихватив с собой около 40 млн долларов. По информации издания, это произошло еще в феврале.
Обновлено 29 июня в 09:04
Технологии
Google разрешила россиянам бронировать столики через поисковик
Пользователям разрешили бронировать столики в ресторане со страницы поисковой выдачи.
Обновлено в 03:35
Общество
Московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию из вольера панд
Московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию из вольеров больших панд, недавно поселившихся в павильоне «Фауна Китая».
Обновлено в 05:12