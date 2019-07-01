Армия и оружие

Упавшую на Кипре ракету посчитали российскойLenta.ru 04:19

Неопознанный объект, упавший на территории Кипра ночью 1 июля, предположительно, является ракетой российского производства, передает Cyprus Mail со ссылкой на министра иностранных дел турецкого Кипра Кудрета Озерсая.
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