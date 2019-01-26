Происшествия
Упавший в колодец в Испании ребенок найден мертвымИзвестия вчера в 22:31
Мальчик по имени Хулен 13 января упал в узкий технический колодец шириной всего 25 см, который используется для поиска воды. По предварительным данным, малыш упал во во время прогулки с родителями. Предположительно отверстие пробурил владелец участка и забыл огородить его.
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Упавшего в колодец в Испании ребенка, которого искали 13 дней, спасти не удалось
Комсомольская правда01:55
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Музыка
Умер композитор и дирижер Мишель Легран
Обновлено в 02:21
Происшествия
Массовое ДТП с участием, как минимум, 16 машин произошло в Подмосковье
Массовое ДТП с участием, как минимум, 16 автомобилей произошло в Московской области. Об этом 26 января сообщает телеканал «Москва 24».
Обновлено в 06:11
Политика
Пушков раскритиковал публикацию немецких СМИ о блокаде Ленинграда
Ранее в немецком издании появилась статья журналистки Зильке Бигальке, в которой она заявила, что в России празднование годовщины снятия блокады с Ленинграда "приобрело характер торжества, тогда как речь идет о масштабной трагедии".
Обновлено в 02:12
Общество
Google не стал убирать Чикатило из списка «выдающихся выпускников» РГУ
Компания Google проигнорировала требование Южного федерального университета (ЮФУ) исключить имя серийного убийцы Андрея Чикатило из списка "выдающихся выпускников Ростовского государственного университета".
Обновлено в 01:43
Происшествия
Полиция Франции разместила броневики возле Триумфальной арки в Париже
Обновлено в 05:25
Космос
Роскосмос и РАН разрабатывают нацпроект по защите Земли от астероидов
В госкорпорации Роскосмос вместе с РАН принялись за разработку национального проекта, нацеленного на защиту планеты от различных космических объектов.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В аэропорту Антальи 12 человек пострадали от ураганного ветра
Двенадцать человек получили ранения в результате смерча в аэропорту турецкой Антальи, заявил губернатор одноименной провинции Мюнир Каралоглу.
Обновлено в 04:50
Спорт
Софья Самодурова: Немного неудобно, что обыграла Загитову
Российская фигуристка, 16-летняя Софья Самодурова в свой дебютный сезон на взрослом уровне завоевала "золото" на чемпионате Европы, причем обыграла на минском льду прошлогоднюю победительницу и фаворитку турнира Алину Загитову.
Обновлено в 04:56
Технологии
Цукерберг объединит Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp
Марк Цукерберг планирует объединить Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp в одну платформу. Об этом пишет издание The New York Times.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
Арестован свидетель по делу Никиты Белых
Арестован еще один фигурант по делу губернатора Кировской области Никиты Белых, ранее проходивший как свидетель.
Обновлено в 05:03
Кино
Вручены премии «Золотой Орел» за 2018 год
Вручены премии «Золотой Орел» за 2018 год В Москве прошла церемония национальной кинематографической премии «Золотой Орел» за 2018 год.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Полицейские во Внуково сняли с рейса в Канкун двух авиадебоширов
По данным следствия, граждане привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).
Обновлено в 05:30
Авто
Опубликованы первые фото новой Hyundai Sonata
В Сеть просочились шпионские фотоснимки Hyundai Sonata нового поколения, сделанные в Дубае.
Обновлено вчера в 09:07
Общество
В Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда
Санкт-Петербург 27 января отметит 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:46
Авто
В России назвали самые ожидаемые автомобили 2019 года
Оказалось, что большинство россиян ожидает появления на отечественном рынке кроссовера Toyota RAV4 нового поколения.
Обновлено в 03:20
Авто
Mitsubishi Eclipse Cross получил новый мотор
Тест Mitsubishi Eclipse Cross: отвечаем на вопросы о купе, ставшем кроссовером Бензиновые кроссоверы тоже доработали: переднеприводные версии получили электронную имитациу блокировки дифференциала Active Yaw Brake Control.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
В Бразилии после прорыва дамбы пропали около 200 человек
Спасатели разыскивают порядка 200 человек, которые пропали без вести после прорыва дамбы на железорудном руднике в провинции Минас-Жерайс на юго-западе Бразилии, передает Reuters со ссылкой на заявление местных аварийных служб.
Обновлено вчера в 15:47
Авто
Разбитый в ДТП Lamborghini Urus продают за 115 тысяч долларов
Заявленный пробег выставленного на продажу экземпляра составляет 1 210 км. Стоит отметить, что стоимость нового Lamborghini Urus начинается от 200 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 10:30
Политика
WSJ узнала о секретном плане США по поддержке смены власти в Венесуэле
Пенс позвонил Гуайдо и пообещал, что США поддержат его, если тот объявит себя президентом страны вместо Николаса Мадуро.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Сибири девушка обвинила полицейского в нападении на ее родителей
Жительница Новосибирска в своем блоге в Instagram рассказала о якобы нападении полицейского на ее родителей из-за собаки без намордника; в свою очередь, в главке МВД и региональном следственном управлении СКР это опровергли.
Обновлено в 06:25
Общество
Названы регионы России с самым грязным воздухом
Забайкальский край стал лидером рейтинга регионов России с самым грязным воздухом.
Обновлено в 01:00
Транспорт
«Аэрофлот» отменил в выходные более 130 рейсов из-за непогоды
Обновлено вчера в 12:56
Единоборства
Федор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед поединком в Bellator
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко оказался тяжелее американца Райана Бейдера в преддверии финального поединка Гран-при Bellator.
Обновлено вчера в 13:54
Гаджеты
Новые iPhone могут оснастить датчиками утечки газа
Компания Apple зарегистрировала патент на датчики утечки токсичных газов. Теперь ими могут оснастить новые модели смартфонов компании.
Обновлено в 03:14
Общество
Аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов
Аллигаторы, живущие в национальном парке Болотного парка реки Шаллотт в американском штате Северная Каролина, снова вмерзли в лед.
Обновлено вчера в 06:46
Общество
Названы самые невыгодные профессии для женщин
Отмечается, что первой в этом списке стала сфера здравоохранения. Женщинам-медикам платят на 25% меньше, чем мужчинам.
Обновлено в 00:48
Авто
В Сети появились первые фотографии электрокара BMW i4
Баварский электрокар должен составить конкуренцию Tesla Model 3. В интернете появились первые фотографии новой модели BMW — электрокара i4.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
В России зафиксированы массовые маневры военных спутников США
Российские средства слежения фиксируют интенсивные перемещения на геостационарной орбите американских военных спутников GSSAP с целью инспекции других военных аппаратов.
Обновлено вчера в 22:13
Космос
Зонд NASA сделал четкое фото самого далекого из известных астероидов
Космическое тело, известное под неофициальным названием Ultima Thule, является самым далеким от Солнца объектом, когда-либо посещенным аппаратом с Земли.
Обновлено вчера в 05:54
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi Mi A2 перестали работать после январского обновления
Пользователи начали жаловаться на то, что смартфон Xiaomi Mi A2 уходит в циклическую перезагрузку при установке январского обновления безопасности.
Обновлено вчера в 07:16