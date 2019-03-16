Футбол
«Уотфорд» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел в полуфинал Кубка АнглииСпорт-Экспресс 10:11
"Уотфорд" выиграл у "Кристал Пэлас" (2:1) в матче 1/4 финала Кубка Англии. В составе победителей отличились Этьенн Капуэ и Андрэ Грэй.
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«Уотфорд» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч четвертьфинала Кубка Англии 16 марта 2019 года
LiveSport.ru14 марта в 20:15
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