«Уотфорд» вырвал победу у «Лестер Сити» в дебютном матче РоджерсаSport24.ru 09:00

Встреча в Уотфорде завершилась со счетом 2:1. На гол хозяев в исполнении Троя Дини «лисы» ответили точным ударом Джейми Варди. Уже в компенсированное время Андре Грэй забил еще один гол и принес «Уотфорду» победу. Это был первый матч Брендана Роджерса на посту главного тренера «Лестер Сити».

«Уотфорд» вырвал победу у «Лестер Сити» в дебютном матче Роджерса

Политика WSJ раскрыла детали готовящейся торговой сделки между США и Китаем "Несмотря на сохраняющиеся препятствия, переговоры продвинулись до такой степени, что официальное соглашение может быть достигнуто на встрече президента (США Дональда) Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина примерно 27 марта", - пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с планами.

Армия и оружие Международная коалиция снова применила белый фосфор в Сирии Сирийское государственное телевидение сообщила, что международная коалиция во главе с США применила белый фосфор при ударе по деревне Багуз в провинции Дейр-эз-Зор.

Политика На электронных выборах в Эстонии победила оппозиция Электронные выборы в 101-местный парламент Эстонии (Рийгикогу) выиграла оппозиционная Реформистская партия, набравшая 40 процентов голосов, сообщила в воскресенье, 3 марта, избирательная комиссия страны.

Происшествия Архиепископа новой украинской церкви задержали в Крыму Священника, имеющего титул архиепископа Симферопольского и Крымского, задержали на автовокзале Симферополя.

Экономика Казенный сбой: продавцы опасаются дефицита спиртного Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя.

Спорт Ласицкене завоевала золото чемпионата Европы по легкой атлетике Российская легкоатлетка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль чемпионата Европы в помещении.

Политика Медведев заявил о готовности России к диалогу с Украиной Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью болгарскому изданию «Труд» заявил о готовности России к диалогу с новым руководством Украины.

Происшествия Две девушки порезали шеи трем мужчинам из Йемена в Москве На юго-востоке Москвы две девушки нанесли ножевые ранения в шею трем мужчинам из Йемена, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Общество Министром сельского хозяйства стал Денис Бочкарёв Новым министром сельского хозяйства стал финалист губернаторского кадрового проекта «Забайкальский призыв» Денис Бочкарёв.

Политика В Посольстве РФ прокомментировали секретность вокруг дела Скрипалей Секретность, которая была создана вокруг инцидента в британском Солсбери, подкрепляет мысль о мощной антироссийской провокации, которая проводится властями Британии.

Культура Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии после многочисленных антироссийских высказываний.

Шоу-бизнес Отец Децла ответил на обвинение его вдовы Отец Децла Александр Толмацкий опроверг заявление его вдовы Юлии, которая считает, что родители рэпера планируют получить права на его творческое наследие и забрать ребенка.

Наука В Китае археологи нашли кувшин с «эликсиром бессмертия» Сосуд находился в гробнице дворянской семьи в городе Лоян Археологи обнаружили во время раскопок в провинции Хэнань Китая бронзовый кувшин с жидкостью, которая во времена династии Западная Хань считался "эликсиром бессмертия".

Космос На МКС сработал сигнал тревоги из-за корабля Crew Dragon После стыковки американского космического корабля Crew Dragon (Dragon 2) с Международной космической станцией (МКС) в российском сегменте сработал сигнал тревоги.

Шоу-бизнес Как Божена Рынска перенесла клиническую смерть Журналистка Божена Рынска поделилась опытом пережитой клинической смерти после потери своего супруга Игоря Малашенко, тело которого было найдено в его доме в Испании в минувшем феврале.

Политика Медведев рассказал о маршруте «Турецкого потока» Россия видит заинтересованность ряда европейских стран в том, чтобы маршрут газопровода «Турецкий поток» прошел по их территории.

Хоккей Буллит Овечкина принес «Вашингтону» победу в матче НХЛ с «Рейнджерс» "Вашингтон" одержал победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" по буллитам со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Культура Организаторы приостановили продажу билетов на «Евровидение» Организаторы приостановили продажу билетов на "Евровидение" в Тель-Авиве, заподозрив, что сотни лучших мест в зрительском зале были распределены по блату среди местных знаменитостей, сообщила израильская телерадиокорпорация "Кан", отвечающая за проведение конкурса.

Футбол IFAB внёс изменения в правила футбола относительно игры рукой Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил новую редакцию правила, которое касается игры рукой.

Происшествия Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением Кисловодским полицейским, проводившим задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пригрозили увольнением.

Экономика Названы регионы, где у населения больше всего просроченных кредитов Республика Ингушетия стала аутсайдером рейтинга субъектов РФ с просроченной задолженностью по кредитам, а самыми дисциплинированными плательщиками оказались жители Севастополя, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.