Футбол

«Уотфорд» претендует на УэлбекаSoccer.ru 05:46

Сообщается, что бывший нападающий "Арсенала" Дэнни Уэлбек может продолжить карьеру в "Уотфорде". Английский клуб предложил контракт 28-летнему футболисту.
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