Сообщается, что бывший нападающий "Арсенала" Дэнни Уэлбек может продолжить карьеру в "Уотфорде". Английский клуб предложил контракт 28-летнему футболисту.

Политика Атамбаев призвал силовиков не стрелять в свой народ Атамбаев потребовал от них не стрелять в свой народ.

Происшествия Трамп прибыл в Эль-Пасо после стрельбы Президент США Дональд Трамп прибыл в город Эль-Пасо в штате Техас, где 22 человека тали жертвами стрельбы в торговом центре, передает РИА "Новости".

Политика Зеленский пригласил Эрдогана на Украину Украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом предложил ему приехать с визитом на Украину.

Армия и оружие Пентагон заявил о возрождении ИГ в Ираке и Сирии Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) начала укреплять подпольную сеть в Сирии и Ираке, говорится в докладе (.pdf) генерального инспектора Пентагона Гленна Файна по итогам операции «Непоколебимая решимость» за последний квартал.

Общество В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.

Политика Украина нашла замену российскому дизельному топливу Украина планирует заместить дизельное топливо из России, после введения спецпошлин на ввоз российских товаров, поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.

Гаджеты Появилось изображение предполагаемого смартфона Xiaomi Pocophone F1 Предполагается, что это будет аппарат под названием Pocophone F1.В Сети появилось изображение контуров нового устройства.

Политика Япония отказалась принять протест России по вопросу Южных Курил Суга прокомментировал ноту протеста, врученную в минувший вторник японскому послу в РФ Тоёхисе Кодзуки замглавы МИД России Игорем Моргуловым, заявив, что Токио не принимает этот протест, считая такие представления со стороны Москвы неприемлемыми.

Происшествия В ДТП с автобусом под Новороссийском погибли три человека Три человека, включая ребенка, погибли и 42 пострадали в результате ДТП под Новороссийском, где после лобового столкновения автобус и легковушка упали с обрыва, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

Здоровье Малахов опроверг заявление ведущего «Би-би-си» о толстых людях Автор книг о здоровом образе жизни, травник Геннадий Малахов в беседе с iReactor опроверг мнение ведущего «Би-би-си» Майкла Бюерка, который заявил, что Национальной службе здравоохранения не стоит тратить деньги на лечение полных людей.

Политика Зеленский заявил, что Крым вернется в состав Украины Подконтрольный России Крым под возвратится под юрисдикцию Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Наука Употребление кофе не сказалось на крепости сна Употребление кофе и чая перед сном никак не сказалось на крепости сна.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Политика Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.

Гаджеты Samsung представила два новых смартфона Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.

Политика Зеленский призвал лидеров возобновить встречу в «нормандском формате» Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что главам стран-участниц «нормандского формата» необходимо как можно скорее возобновить переговоры.

Армия и оружие Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник» Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».

Здоровье Вместо тампона с губкой для посуды неделю проходила москвичка Чтобы решить проблему, она решила использовать вместо тампона губку для мытья посуды.

Хоккей «Ак Барс» разгромно проиграл «Барысу» «Ак Барс» в своем втором предсезонном матче под руководством Дмитрия Квартальнова потерпел поражение от хозяина турнира «Барыса» со счетом 1:6. Единственный гол у казанцев забил канадский нападающий Мэттью Фрэттин.

Общество Четверть детей в России живут за чертой бедности В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Баскетбол Пол Джордж может пропустить начало сезона Форвард «Клипперс» Пол Джордж с высокой вероятностью пропустит начало регулярного чемпионата.

Наука Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.

Наука Изобретен первый персональный звуковой проектор Ученые разработали первый в мире звуковой проектор, который способен отследить перемещение конкретного человека и создавать рядом с ним звуковую сферу для передачи индивидуальных аудиосообщений.