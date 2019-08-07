Футбол
«Уотфорд» претендует на УэлбекаSoccer.ru 05:46
Сообщается, что бывший нападающий "Арсенала" Дэнни Уэлбек может продолжить карьеру в "Уотфорде". Английский клуб предложил контракт 28-летнему футболисту.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 19:34, Вашингтон
Политика
Атамбаев призвал силовиков не стрелять в свой народ
Атамбаев потребовал от них не стрелять в свой народ.
Обновлено в 17:16
Происшествия
Трамп прибыл в Эль-Пасо после стрельбы
Президент США Дональд Трамп прибыл в город Эль-Пасо в штате Техас, где 22 человека тали жертвами стрельбы в торговом центре, передает РИА "Новости".
Обновлено в 17:56
Политика
Зеленский пригласил Эрдогана на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом предложил ему приехать с визитом на Украину.
Обновлено в 16:39
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Пентагон заявил о возрождении ИГ в Ираке и Сирии
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) начала укреплять подпольную сеть в Сирии и Ираке, говорится в докладе (.pdf) генерального инспектора Пентагона Гленна Файна по итогам операции «Непоколебимая решимость» за последний квартал.
Обновлено вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Гвинет Пэлтроу решилась на переезд к мужу спустя год после свадьбы
Актриса Гвинет Пэлтроу переезжает жить к мужу спустя год после свадьбы.
Обновлено в 09:32
Общество
В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России
Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
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Политика
Украина нашла замену российскому дизельному топливу
Украина планирует заместить дизельное топливо из России, после введения спецпошлин на ввоз российских товаров, поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено вчера в 07:43
Гаджеты
Появилось изображение предполагаемого смартфона Xiaomi Pocophone F1
Предполагается, что это будет аппарат под названием Pocophone F1.В Сети появилось изображение контуров нового устройства.
Обновлено в 11:24
Политика
Япония отказалась принять протест России по вопросу Южных Курил
Суга прокомментировал ноту протеста, врученную в минувший вторник японскому послу в РФ Тоёхисе Кодзуки замглавы МИД России Игорем Моргуловым, заявив, что Токио не принимает этот протест, считая такие представления со стороны Москвы неприемлемыми.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В ДТП с автобусом под Новороссийском погибли три человека
Три человека, включая ребенка, погибли и 42 пострадали в результате ДТП под Новороссийском, где после лобового столкновения автобус и легковушка упали с обрыва, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 18:42
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Здоровье
Малахов опроверг заявление ведущего «Би-би-си» о толстых людях
Автор книг о здоровом образе жизни, травник Геннадий Малахов в беседе с iReactor опроверг мнение ведущего «Би-би-си» Майкла Бюерка, который заявил, что Национальной службе здравоохранения не стоит тратить деньги на лечение полных людей.
Обновлено в 14:45
Политика
Зеленский заявил, что Крым вернется в состав Украины
Подконтрольный России Крым под возвратится под юрисдикцию Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:05
Наука
Употребление кофе не сказалось на крепости сна
Употребление кофе и чая перед сном никак не сказалось на крепости сна.
Обновлено в 16:58
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
Обновлено в 10:00
Гаджеты
Samsung представила два новых смартфона
Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.
Обновлено в 18:14
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Зеленский призвал лидеров возобновить встречу в «нормандском формате»
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что главам стран-участниц «нормандского формата» необходимо как можно скорее возобновить переговоры.
Обновлено вчера в 13:27
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено в 08:26
Общество
На Киркорова подал в суд Кремлевский комбинат питания
Обновлено в 11:05
Здоровье
Вместо тампона с губкой для посуды неделю проходила москвичка
Чтобы решить проблему, она решила использовать вместо тампона губку для мытья посуды.
Обновлено в 07:46
Хоккей
«Ак Барс» разгромно проиграл «Барысу»
«Ак Барс» в своем втором предсезонном матче под руководством Дмитрия Квартальнова потерпел поражение от хозяина турнира «Барыса» со счетом 1:6. Единственный гол у казанцев забил канадский нападающий Мэттью Фрэттин.
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Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 04:54
Баскетбол
Пол Джордж может пропустить начало сезона
Форвард «Клипперс» Пол Джордж с высокой вероятностью пропустит начало регулярного чемпионата.
Обновлено в 17:01
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Наука
Изобретен первый персональный звуковой проектор
Ученые разработали первый в мире звуковой проектор, который способен отследить перемещение конкретного человека и создавать рядом с ним звуковую сферу для передачи индивидуальных аудиосообщений.
Обновлено вчера в 16:34
Шоу-бизнес
Волочкова показала беспорядок в своей комнате на отдыхе
Бывшая балерина старается успеть насладиться солнцем, морем, пляжами и бассейном. Словом, пока звезде не до бытовых мелочей.
Обновлено в 17:19