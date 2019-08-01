Футбол
«Уотфорд» претендует на УэлбекаSoccer.ru вчера в 05:46
Сообщается, что бывший нападающий "Арсенала" Дэнни Уэлбек может продолжить карьеру в "Уотфорде". Английский клуб предложил контракт 28-летнему футболисту.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:47, Вашингтон
Экономика
МВФ рекомендовал России публиковать скрытые доходы 30 тыс. госкомпаний
Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал российским властям обязать все госпредприятия публиковать ежегодную финансовую отчетность, сообщает РБК.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Сторонники Атамбаева отбили атаку спецназа
Сторонники экс-президента отбили атаку спецназа, которая началась несколько часов назад в селе Кой-Таш Чуйской области, сообщает ТАСС со ссылкой на штаб бывшего главы государства.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
В России захотели завести уголовное дело на Сталина
В России захотели возбудить уголовное дело в отношении Иосифа Сталина и добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок в период сталинского террора.
Обновлено в 02:42
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
СК задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Обновлено в 04:08
Экономика
Выручка «Мегафона» по МСФО во втором квартале выросла на 4,5%
Консолидированная выручка "Мегафона" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась во втором квартале 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 г. на 4,5% и составила 85,6 млрд рублей с учетом применения новых стандартов.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Кино
Моника Левински стала продюсером сериала об импичменте Билла Клинтона
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия
Бизнесмена в Москве ограбили на ₽9 млн
В ночь на 3 августа на востоке Москвы неизвестный украл из автомобиля предпринимателя 19 млн руб. Злоумышленник разбил стекло Toyota Land Cruiser и похитил из салона сумку с деньгами.
Обновлено в 04:10
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова
Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
Сознавшийся в убийстве Круга киллер задушил двух сокамерников
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
ФСИН выявила нарушения в «Крестах»
В центральном аппарате ФСИН России в СИЗО-1 ("Кресты-2") выявили нарушения в ходе проверки после опубликованного в сети видео о предполагаемых пытках.
Обновлено в 04:35
Экономика
В Росстате сообщили о росте цен на хлеб
Отмечается, что больше всего за год подорожал чёрный хлеб (то есть хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки): в июне 2019 года он стоил 50,54 руб./кг — на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.
Обновлено в 04:26
Общество
Миллионер объявил награду за соблазнение своей невесты
Обновлено в 00:02
Политика
Зеленский хочет легализовать казино
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении легализовать азартные игры.
Обновлено в 04:25
Транспорт
Госдума предложила новую версию законопроекта о деятельности такси
Комитет Госдумы по по транспорту и строительству предложил новую версию законопроекта о регулировании деятельности такси.
Обновлено вчера в 23:22
Кино
Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено 06 августа в 14:57
Армия и оружие
Прилепин сообщил «страшные новости с Донбасса»
В результате обстрелов со стороны украинских силовиков погиб один ополченец Донецкой народной республики, еще двое получили тяжелые ранения, сообщил писатель, экс-заместитель командующего батальона народной милиции ДНР Захар Прилепин.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
Женщина погибла после нападения бойцовской собаки в Уфе
Обновлено в 04:19
Общество
ЦУМ подтвердил смерть Аллы Вербер
Московский ЦУМ подтвердил сообщения о смерти фешен-директора ЦУМа, вице-президента компании Mercury и бизнес-леди Аллы Вербер.
Обновлено 06 августа в 11:33
Политика
Лондон не доказал участие Путина в отравлении Скрипалей
Полиция Великобритании не нашла доказательств причастности президента России Владимира Путина к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Обновлено вчера в 07:36
Политика
Россия прокомментировала события в Киргизии
Россия рассматривает последние события в Киргизии как внутреннее дело страны.
Обновлено в 03:37
Политика
Власти Украины решили отменить мораторий на продажу земель
Мораторий на продажу земель сельхозназначения действует на Украине с 2001 года.
Обновлено в 04:28
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа
Вторая половина августа на большей части России станет теплее первой, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 23:50
Шоу-бизнес
Эмма Уотсон скрывает роман с программистом
Звезда фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере - Эмма Уотсон скрывает свои романтические отношения с программистом Бренданом Ириба.
Обновлено в 00:22
Наука
Ракета с мозгом насекомого: идеальные орудия войны
Обновлено в 01:17
Футбол
«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
У сотрудников ФБК прошли обыски
Утром 8 августа следователи пришли с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Пентагон заявил о возрождении ИГИЛ в Сирии и Ираке
Террористическая организация ИГИЛ (запрещена в России) увеличивает свою численность и расширяет подпольную сеть в Ираке и Сирии.
Обновлено вчера в 02:48