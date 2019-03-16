Футбол

«Уотфорд» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел в полуфинал Кубка АнглииСпорт-Экспресс 10:11

Уотфорд — Кристал Пэлас
2 – 1
Матч завершён
Кубок Англии, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Викаридж Роуд»
Этьен Капу
27′
36′
Лука Миливоевич
Хосе Холебас
Адам Масина
46′
Адам Масина
58′
62′
Миши Батшуайи
Уилл Хьюз
Андре Грэй
77′
Андре Грэй
79′
84′
Джеймс Макартур
Кристиан Бентеке
Жерар Деулофеу
Том Клеверли
89′
"Уотфорд" выиграл у "Кристал Пэлас" (2:1) в матче 1/4 финала Кубка Англии. В составе победителей отличились Этьенн Капуэ и Андрэ Грэй.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Уотфорд» стал первым полуфиналистом Кубка Англии, обыграв «Кристал Пэлас»

Чемпионат10:15

Футбол сегодня. Уотфорд – Кристал Пэлас. Прогнозы от эксперта Footballtips

Букмекеры.рфвчера в 22:03

«Уотфорд» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Кристал Пэлас»

Матч ТВ10:12

«Уотфорд» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел в полуфинал Кубка Англии

Спорт-Экспресс10:11

Кубок Англии. 1/4 финала. «МЮ» в гостях у «Вулверхэмптона», «Ман Сити» играет с «Суонси», «Уотфорд» победил «Кристал Пэлас»

Sports.ru01:50

«Уотфорд» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел в полуфинал Кубка Англии

Sport24.ru10:15

«Уотфорд» – «Кристал Пэлас»: как закончится дуэль?

Все про Спорт рувчера в 08:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:56, Ашберн
Политика

Националисты забросали плюшевыми свиньями администрацию Порошенко

Обновлено в 09:40
Происшествия

Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами

По предварительным данным, смерть марокканской танцовщицы Иман Фадил, свидетельницы в деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, наступила от отравления «смесью радиоактивных веществ».
Обновлено в 07:44
Футбол

Дубль Еременко принес «Ростову» победу в матче с «Рубином»

Лишь в концовке игры форвард гостей Роман Еременко дважды пробил Егора Бабурина, принеся своей команде победу со счетом 2:0. Мячи были забиты на 83-й и 89-й минутах встречи.
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес

Собчак рассказала о причинах развода с Виторганом

Телеведущая Ксения Собчак рассказала в программе «Секрет на миллион», вышедшей на телеканале НТВ 16 марта, что причиной ее развода с актером Максимом Виторганом стали недомолвки и взаимные претензии друг к другу.
Обновлено в 11:04
Спорт

Норвежские биатлонистки завоевали золото в эстафете на чемпионате мира

Обновлено в 09:35
Хоккей

«Автомобилист» победил «Салават Юлаев» в игре плей-офф КХЛ

Екатеринбургский "Автомобилист" обыграл уфимский клуб "Салават Юлаев" во втором матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Юлии Началовой сделали операцию

Юлии Началовой сделана операция на ноге, сообщает издание Starhit.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Обнародован отчет о смерти Михаила Лесина

Американские власти предоставили отчет о смерти российского медиаменеджера Михаила Лесина. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Обновлено в 08:29
Политика

Глава Закарпатья вырвал фото, которое активист пытался показать Порошенко

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль вырвал фотографию из рук мужчины, пытавшегося показать снимок президенту Петру Порошенко.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Протестующих в Париже разгоняют водометами

Обновлено в 07:35
Политика

Сторонники «новой церкви» заблокировали верующих в храме УПЦ

«Новую церковь» на Украине не признали многие канонические православные церкви по всему миру.
Обновлено в 11:01
Происшествия

В московской квартире, где нашли брошенную девочку, были вода и свет

Квартира на Ленинградском проспекте в Москве, в которой на прошлой неделе нашли брошенную 5-летнюю девочку, не была отключена от коммуникаций, хотя долг по оплате услуг ЖКХ превышал 600 тысяч рублей.
Обновлено в 10:30
Политика

В СФ оценили идею взимать с России ренту за «земли Юрия Долгорукого»

16 марта сообщалось, что экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун предложил взыскать с России ренту за использование земель Киевской Руси за 300-летний период в ответ на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина об убытках от пребывания Крыма в составе Украины.
Обновлено в 08:31
Политика

В МИДе рассказали о планах России по размещению ракет в Европе

«Если возобладают интересы обеспечения безопасности и европейцы действительно не хотят превращения континента в плацдарм для размещения американских сил и полного военно-политического и геополитического подчинения США, то они должны воспротивиться этим планам, если они реально появятся», — заявил замминистра, имея в виду размещение ракет США в Евросоюзе.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Задержан советник губернатора Красноярского края

Советник губернатора Красноярского края Антон Натаров задержан по подозрению в мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено вчера в 10:44
Политика

Третий опытный самолет МС-21-300 поднялся в воздух

Третий опытный самолет МС-21−300 впервые поднялся в воздух и совершил свой первый полет.
Обновлено в 04:14
Происшествия

В сети найдено видео с пролетающим метеоритом над Красноярском

В сети появилось видео, на котором видно, как в небе в Красноярском краем пролетает светящийся шар.
Обновлено в 11:29
Политика

Порошенко обещал делать жизнь украинцев лучше с каждым месяцем

Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что жители страны каждый месяц будут чувствовать улучшения в жизни начиная с 2019 года.
Обновлено в 11:19
Хоккей

«Барыс» взял реванш у «Авангарда»

В отличие от первой встречи в стартовом отрезке второй «Барыс» был активнее «Авангарда», проведя вдвое больше омичей времени в атаке, хотя до бросков в створ у хозяев льда дело доходило реже, но голов зрители не увидели.
Обновлено в 09:28
Политика

Песков не исключил встречи Путина с Мариани

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил встречи российского лидера Владимира Путина с кандидатом на выборах в Европарламент Тьерри Мариани.
Обновлено в 09:47
Происшествия

В работе столичных радиостанций произошли перебои из-за обрыва кабеля

Строители оборвали кабель в районе Останкино, в связи с чем ненадолго прерывалось вещание столичных радиостанций.
Обновлено в 11:22
Музыка

Вайкуле раскритиковала музыкальные способности Бузовой

Обновлено в 07:32
Политика

В Крыму развернули самый большой российский флаг

Самый большой российский триколор, внесенный в Книгу рекордов России, развернули на горе Гасфорта под Севастополем, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:10
Интернет

В Telegram произошел технический сбой

В Telegram произошел сбой в работе, сообщается 16 марта на официальной странице мессенджера в Twitter.
Обновлено в 10:28
Политика

Евродепутат рассказал об инструментах борьбы с «Северным потоком — 2»

Евродепутат от Германии и кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер в интервью польскому изданию Newsweek заявил, что у ЕС есть инструменты для борьбы с "Северным потоком — 2".
Обновлено в 09:40
Спорт

Клебо победил в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в спринте на 1,4 километра свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
Обновлено в 11:20
Религия

РПЦ обеспокоена ростом тарифов на ЖКХ

В Русской православной церкви озабочены растущими ценами на жилищно-коммунальные услуги и предвидят негативные последствия этого для жителей России.
Обновлено в 09:15
Политика

Затраты на автономный интернет предложили компенсировать из бюджета

Затраты операторов связи на реализацию проекта суверенного интернета в России могут компенсировать за счет бюджета.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Австралийский подросток бросил яйцо в сенатора из-за слов о мигрантах

Подросток разбил яйцо об голову австралийского сенатора Фрейзера Эннинга, видео инцидента опубликовал журналист Брайан Тайлер Коэн 16 марта в Twitter.
Обновлено в 09:16
Политика

Гуайдо захватил власть над нефтяной компанией Citgo

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, заявил, что теперь он контролирует нефтяную корпорацию Citgo.
Обновлено в 05:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Уотфорд
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Уотфорда, графство Хартфордшир. В настоящее время выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1881 году под названием «Уотфорд Роверс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное