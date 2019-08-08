Футбол
«Уотфорд» объявил о рекордном трансфере в истории клубаSport24.ru 10:35
Клуб английской Премьер-лиги «Уотфорд» объявил о рекордном трансфере в своей истории. Самой дорогой покупкой «Уотфорда» стал 21-летний вингер сборной Сенегала Исмаила Сарр, купленный у французского «Ренна».
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 12:20, Вашингтон
Общество
Названа зарплата российских космонавтов
Российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств, сообщили "Известия".
Обновлено в 12:10
Общество
В Госдуму внесли законопроект о зарплате учителей и врачей
Госсовет-Хасэ республики Адыгея внес в Госдуму законопроект, предлагающий установить зарплату врачей, учителей и работников культуры в регионах не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте страны, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Атамбаев доставлен в МВД Киргизии
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев доставлен в главное следственное управление министерства внутренних дел республики.
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Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил
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Политика
Кличко сравнил пост мэра Киева с электрическим стулом
Мэр Киева Виталий Кличко сравнил пост градоначальника с электрическим стулом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Обновлено в 09:53
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Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
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Политика
В Совфеде подготовят законопроект о перечне мест для проведения акций
Комиссия Совфеда по фактам вмешательства во внутренние дела России предложит законодательно зафиксировать в населённых пунктах места, в которых разрешено и запрещено проводить мероприятия политического характера.
Обновлено в 11:10
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Жителей Краснодара атакует лихорадка Западного Нила
В Краснодаре официально подтверждены случаи лихорадки Западного Нила.
Обновлено в 11:24
Политика
МИД осудил призывы немецких СМИ к участию в незаконных акциях в Москве
Ранее в комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщили, что 27 июля в Twitter-аккаунте Deutsche Welle был размещён прямой призыв к участию в несанкционированной акции.
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Трамп заявил о недовольстве курсом доллара
Трамп выразил недовольство относительно устоявшегося курса доллара. Он заявил, что также недоволен высокой ставкой ФРС.
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В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
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Происшествия
Страшное ДТП под Новороссийском: Автобус с пассажирами упал с обрыва
На трассе А-146 в районе поселка Верхнебаканский под Новороссийском столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль.
Обновлено вчера в 16:50
Общество
В МИД Финляндии восхитились спокойствием россиян в очередях за визами
В МИД Финляндии восхитились спокойным и порядочным поведением россиян, которые стоят в очередях на получение финской визы.
Обновлено в 10:08
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Кобзарь выбран капитаном сборной России на олимпийском отборе
Связующий Игорь Кобзарь назначен капитаном сборной России по волейболу во время отборочного турнира на Олимпиаду-2020 в Токио.
Обновлено в 09:23
Политика
Эрдоган назвал приоритетом «защиту прав» крымских татар
Турция не признаёт российский Крым и продолжит «защиту прав» крымских татар.
Обновлено в 02:06
Хоккей
Олимпийская сборная России проиграла рижскому «Динамо»
Олимпийская сборная России со счетом 2:3 уступила рижскому «Динамо» в своем заключительном матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open.
Обновлено в 10:26
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Александр Агеев признался в убийстве Михаила Круга
Обновлено вчера в 16:41
Общество
Жительница Подмосковья родила третью двойню подряд
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
При обстреле района авиабазы Хмеймим погибли два сирийца
В Министерстве обороны России сообщили, что в Сирии в результате запуска снарядов со стороны боевиков в направлении российской авиабазы Хмеймим в соседнем поселении погибли двое сирийцев, ещё четверо пострадали.
Обновлено в 11:49
Политика
В бундестаге заявили о вкладе России в объединение Германии
По словам Кубики, объединения Германии не произошло бы без помощи русских.
Обновлено в 03:46
Футбол
Энди Кэрролл вернулся в «Ньюкасл»
Последним клубом английского футболиста был "Вест Хэм", однако летом игрок стал свободным агентом. ⚫️⚪️ #CarrollComesHome pic.twitter.com/tgUVWnAYK1 — Newcastle United FC (@NUFC) August 8, 2019 Напомним, что Кэрролл является воспитанником "Ньюкасла" и играл за "сорок" с 2005 по 2011 год.
Обновлено в 11:58
Политика
«Атамбаев не воровал, он заработал»: факты об экс-президенте Киргизии
На политическую работу Атамбаев пришел уже в 1983 году: занимал разные должности в Верховном Совете Киргизской ССР, потом был зампредом Первомайского райисполкома города Фрунзе (сейчас это Бишкек).
Обновлено в 11:01
Технологии
В России запустили первую пилотную зону сети 5G
Компании Tele2 и Ericsson запустили первую в России пилотную зону связи пятого поколения (5G) на Тверской улице в Москве.
Обновлено в 07:48
Культура
Вручение «Эмми» пройдет без ведущего
Обновлено вчера в 19:40
Футбол
Травма Сане может усложнить его переход в «Баварию»
Сане согласовал переход в «Баварию». Сообщалось, что трансфер должен состояться 8 августа.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
Минобороны Финляндии заявило о влиянии России на Запад
Минобороны Финляндии обвинило Россию в постоянном "гибридном влиянии" на Запад.
Обновлено в 07:05
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Футбол
УЕФА назвал претендентов на награды лучшим игрокам Лиги чемпионов
Официальный сайт УЕФА опубликовал список претендентов на индивидуальные награды по итогам Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Обновлено в 09:36