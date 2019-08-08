Футбол

«Уотфорд» объявил о рекордном трансфере в истории клубаSport24.ru 10:35

Клуб английской Премьер-лиги «Уотфорд» объявил о рекордном трансфере в своей истории. Самой дорогой покупкой «Уотфорда» стал 21-летний вингер сборной Сенегала Исмаила Сарр, купленный у французского «Ренна».
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«Уотфорд» объявил о рекордном трансфере в истории клуба

Sport24.ru10:35

«Уотфорд» осуществил рекордный трансфер, подписав Сарра

РИА Новости10:50

«Уотфорд» объявил о рекордном трансфере в истории клуба

Sportbox.RU11:24

«Уотфорд» подписал 21-летнего вингера «Ренна» Сарра за рекордные 35 млн евро

Sports.ru10:59

«Уотфорд» объявил о рекордном трансфере в истории клуба

Матч ТВ11:24

«Уотфорд» объявил о рекордном трансфере

Soccer.ru10:34

Сарр перешел из «Ренна» в «Уотфорд» за рекордную сумму для английского клуба

Спорт-Экспресс10:49
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 12:20, Вашингтон
Общество

Названа зарплата российских космонавтов

Российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств, сообщили "Известия".
Обновлено в 12:10
Общество

В Госдуму внесли законопроект о зарплате учителей и врачей

Госсовет-Хасэ республики Адыгея внес в Госдуму законопроект, предлагающий установить зарплату врачей, учителей и работников культуры в регионах не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте страны, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Атамбаев доставлен в МВД Киргизии

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев доставлен в главное следственное управление министерства внутренних дел республики.
Обновлено в 11:14
Политика

Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил

Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Обновлено вчера в 02:24
Политика

Кличко сравнил пост мэра Киева с электрическим стулом

Мэр Киева Виталий Кличко сравнил пост градоначальника с электрическим стулом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Обновлено в 09:53
Наука

Российские ученые назвали самую «вкусную» группу крови для комаров

Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Политика

В Совфеде подготовят законопроект о перечне мест для проведения акций

Комиссия Совфеда по фактам вмешательства во внутренние дела России предложит законодательно зафиксировать в населённых пунктах места, в которых разрешено и запрещено проводить мероприятия политического характера.
Обновлено в 11:10
Здоровье

Жителей Краснодара атакует лихорадка Западного Нила

В Краснодаре официально подтверждены случаи лихорадки Западного Нила.
Обновлено в 11:24
Политика

МИД осудил призывы немецких СМИ к участию в незаконных акциях в Москве

Ранее в комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщили, что 27 июля в Twitter-аккаунте Deutsche Welle был размещён прямой призыв к участию в несанкционированной акции.
Обновлено в 11:06
Финансы

Трамп заявил о недовольстве курсом доллара

Трамп выразил недовольство относительно устоявшегося курса доллара. Он заявил, что также недоволен высокой ставкой ФРС.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Минобороны сообщило о жертвах взрыва на полигоне под Архангельском

Обновлено в 06:22
Общество

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

Обновлено в 10:36
Происшествия

Страшное ДТП под Новороссийском: Автобус с пассажирами упал с обрыва

На трассе А-146 в районе поселка Верхнебаканский под Новороссийском столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль.
Обновлено вчера в 16:50
Общество

В МИД Финляндии восхитились спокойствием россиян в очередях за визами

В МИД Финляндии восхитились спокойным и порядочным поведением россиян, которые стоят в очередях на получение финской визы.
Обновлено в 10:08
Спорт

Кобзарь выбран капитаном сборной России на олимпийском отборе

Связующий Игорь Кобзарь назначен капитаном сборной России по волейболу во время отборочного турнира на Олимпиаду-2020 в Токио.
Обновлено в 09:23
Политика

Эрдоган назвал приоритетом «защиту прав» крымских татар

Турция не признаёт российский Крым и продолжит «защиту прав» крымских татар.
Обновлено в 02:06
Хоккей

Олимпийская сборная России проиграла рижскому «Динамо»

Олимпийская сборная России со счетом 2:3 уступила рижскому «Динамо» в своем заключительном матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Александр Агеев признался в убийстве Михаила Круга

Обновлено вчера в 16:41
Общество

Жительница Подмосковья родила третью двойню подряд

Обновлено в 10:51
Армия и оружие

При обстреле района авиабазы Хмеймим погибли два сирийца

В Министерстве обороны России сообщили, что в Сирии в результате запуска снарядов со стороны боевиков в направлении российской авиабазы Хмеймим в соседнем поселении погибли двое сирийцев, ещё четверо пострадали.
Обновлено в 11:49
Политика

В бундестаге заявили о вкладе России в объединение Германии

По словам Кубики, объединения Германии не произошло бы без помощи русских.
Обновлено в 03:46
Футбол

Энди Кэрролл вернулся в «Ньюкасл»

Последним клубом английского футболиста был "Вест Хэм", однако летом игрок стал свободным агентом. ⚫️⚪️ #CarrollComesHome pic.twitter.com/tgUVWnAYK1 — Newcastle United FC (@NUFC) August 8, 2019 Напомним, что Кэрролл является воспитанником "Ньюкасла" и играл за "сорок" с 2005 по 2011 год.
Обновлено в 11:58
Политика

«Атамбаев не воровал, он заработал»: факты об экс-президенте Киргизии

На политическую работу Атамбаев пришел уже в 1983 году: занимал разные должности в Верховном Совете Киргизской ССР, потом был зампредом Первомайского райисполкома города Фрунзе (сейчас это Бишкек).
Обновлено в 11:01
Технологии

В России запустили первую пилотную зону сети 5G

Компании Tele2 и Ericsson запустили первую в России пилотную зону связи пятого поколения (5G) на Тверской улице в Москве.
Обновлено в 07:48
Культура

Вручение «Эмми» пройдет без ведущего

Обновлено вчера в 19:40
Футбол

Травма Сане может усложнить его переход в «Баварию»

Сане согласовал переход в «Баварию». Сообщалось, что трансфер должен состояться 8 августа.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие

Минобороны Финляндии заявило о влиянии России на Запад

Минобороны Финляндии обвинило Россию в постоянном "гибридном влиянии" на Запад.
Обновлено в 07:05
Общество

На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР

Обновлено в 00:01
Футбол

УЕФА назвал претендентов на награды лучшим игрокам Лиги чемпионов

Официальный сайт УЕФА опубликовал список претендентов на индивидуальные награды по итогам Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Обновлено в 09:36
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Уотфорда, графство Хартфордшир. В настоящее время выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1881 году под названием «Уотфорд Роверс».
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