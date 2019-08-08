Клуб английской Премьер-лиги «Уотфорд» объявил о рекордном трансфере в своей истории. Самой дорогой покупкой «Уотфорда» стал 21-летний вингер сборной Сенегала Исмаила Сарр, купленный у французского «Ренна».

«Уотфорд» объявил о рекордном трансфере в истории клуба

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