Футбол

«Уотфорд» объявил о рекордном трансфере в истории клубаSport24.ru 10:35

Клуб английской Премьер-лиги «Уотфорд» объявил о рекордном трансфере в своей истории. Самой дорогой покупкой «Уотфорда» стал 21-летний вингер сборной Сенегала Исмаила Сарр, купленный у французского «Ренна».
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«Уотфорд» объявил о рекордном трансфере в истории клуба

Sport24.ru10:35

«Уотфорд» осуществил рекордный трансфер, подписав Сарра

РИА Новости10:50

«Уотфорд» объявил о рекордном трансфере в истории клуба

Матч ТВ11:24

«Уотфорд» объявил о рекордном трансфере в истории клуба

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Сарр перешел из «Ренна» в «Уотфорд» за рекордную сумму для английского клуба

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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 15:20, Вашингтон
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