«Уотфорд» и «Саутгемптон» сыграли вничью в матче АПЛREGNUM вчера в 23:43

«Уотфорд» и «Саутгемптон» сыграли вничью в матче 31-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:1. На первой минуте матча счёт открыл нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг.

Политика Ким Чен Ын впервые дал интервью российскому журналисту Никогда ранее Ким Чен Ын не давал интервью иностранным СМИ.

Происшествия Кузнецова изучает ситуацию с найденными истощенными в Липецке детьми Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова изучает ситуацию в Липецке, где в квартире нашли двух истощенных детей с посторонним мужчиной.

Общество Похолодание придет в Москву на Пасху Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".

Энергетика Правительство выделит из ФНБ более 400 млрд на компенсации нефтяникам Нефтяники получат компенсацию за удержание цен на топливо в размере от 400 млрд до 450 млрд руб. в 2019 году, деньги возьмут из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщила пресс-служба Минфина.

Здоровье Врачи назвали безопасное для здоровья количество яиц и кулича на Пасху В день человек без вреда для здоровья может съесть три яйца, 100 граммов кулича или творожной пасхи — эту норму можно увеличить, если сократить потребление других продуктов в течение дня и таким образом выровнять количество съеденных калорий.

Армия и оружие В Генштабе ВС России заявили о возможности возрождения ИГ в Сирии Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Станислав Гаджимагомедов заявил, что террористическая организация «Исламское государство»* может возродиться в Сирии на территории за рекой Евфрат.

Общество Кадастровая палата прояснила ситуацию с «налогом на теплицы» Россияне обязаны платить налог на имущество только за те хозяйственные постройки, включая теплицы, которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Шоу-бизнес Бузова поздравила Собчак с возвращением в «Дом-2» Ведущая телепроекта "Дом-2" Ольга Бузова опубликовала в своем инстаграме совместную фотографию с Ксенией Собчак, которая вела передачу с 2004 года по 2012 год, сделанную на "лобном месте" - специальной локации на шоу, где происходит сбор всех участников программы.

Политика Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения Соглашение о защите советских секретных изобретений было подписано в июне 1999 года в Минске, напоминает "Интерфакс".

Политика Парубий поставил условие для голосования по его отставке Спикер Верховной рады УкраиныПарубий на заседании парламента в среду, 24 апреля, заявил, что готов поставить на рассмотрение вопрос о собственной отставке, но только после принятия "языкового закона".

Армия и оружие Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.

Происшествия Братьев Навальных вызвали во французский суд по их иску к Ив Роше Все изменилось, видимо, когда ЕСПЧ принял решение, признавшее приговор по делу Ив Роше незаконным, это решение вступило в законную силу, было признано Россией, а братья Навальные получили компенсацию.

Политика Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).

Авто Обнародована информация о новом Toyota Land Cruiser 300 Новую генерацию Toyota Land Cruiser 300 представят на автосалоне в Токио, который пройдет 24 октября текущего года.

Происшествия В Саратове женщине по ошибке удалили грудь В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.

Шоу-бизнес Дочь Кончаловского и Толкалиной показала стройную фигуру и татуировки 17-летняя дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария поделилась в соцсетях кадрами из Индии, где она отдыхала вместе с матерью Поклонники взахлеб принялись нахваливать модельную внешность девушки, порадовавшую их фотографией в черном купальнике с глубоким вырезом.

Общество С 1 июня звонки через таксофоны по РФ станут бесплатными "Ростелеком" принял решение с 1 июня сделать звонки через таксофоны на номера фиксированной связи бесплатными по всей России.

Общество Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.

Шоу-бизнес Попавшая в психбольницу Бритни Спирс заверила, что у нее все хорошо Американская певица Бритни Спирс, которую ранее поместили в клинику душевного здоровья, сообщила в Instagram, что у нее все хорошо, и поклонникам не стоит о ней волноваться.

Музыка Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх» Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх» на песню «Она меня целует», видео опубликовано на YouTube-канале группы.