Футбол
«Уотфорд» и «Саутгемптон» сыграли вничью в матче АПЛREGNUM вчера в 23:43
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Викаридж Роуд»
|1′
Шейн Лонг
|17′
Ориоль Ромеу
Этьен Капу
|26′
Абдулай Дукуре
|40′
|45′+1′
Ян Беднарек
Крейг Кэткарт
Кико Фемения
|46′
Жерар Деулофеу
|57′
|67′
Стюарт Армстронг
Джош Симс
|74′
Ориоль Ромеу
Марио Лемина
Кристиан Кабаселе
|75′
Уилл Хьюз
Айзек Саксесс
|77′
|78′
Шейн Лонг
Ян Валери
Адам Мазина
|80′
Андре Грэй
|90′
|62%
|Владение мячом
|38%
|80%
|Процент точных передач
|67%
|4
|Удары в сторону ворот
|4
|4
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|4
|4
|Офсайды
|5
|3
|Угловые
|4
|11
|Отборы
|22
|10
|Фолы
|14
|5
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Уотфорд
Расстановка 4‑4‑2
26
Фостер
2
Янмат
27
Кабаселе
21
Фемения
11
Мазина
10
Саксесс
29
Капу
16
Дукуре
37
Перейра
18
Грэй
7
Деулофеу
28
Ганн
35
Беднарек
3
Йосида
5
Стивенс
16
Уорд-Проуз
18
Лемина
23
Хейбьерг
21
Бертран
22
Редмонд
43
Валери
39
Симс
Саутгемптон
Расстановка 3‑4‑3
«Уотфорд» и «Саутгемптон» сыграли вничью в матче 31-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:1. На первой минуте матча счёт открыл нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг.
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«Уотфорд» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч АПЛ 23 апреля 2019 года
LiveSport.ru21 апреля в 15:27
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