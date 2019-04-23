Футбол

«Уотфорд» и «Саутгемптон» сыграли вничью в матче АПЛREGNUM вчера в 23:43

Уотфорд — Саутгемптон
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Викаридж Роуд»
1′
Шейн Лонг
17′
Ориоль Ромеу
Этьен Капу
26′
Абдулай Дукуре
40′
45′+1′
Ян Беднарек
Крейг Кэткарт
Кико Фемения
46′
Жерар Деулофеу
57′
67′
Стюарт Армстронг
Джош Симс
74′
Ориоль Ромеу
Марио Лемина
Кристиан Кабаселе
75′
Уилл Хьюз
Айзек Саксесс
77′
78′
Шейн Лонг
Ян Валери
Адам Мазина
80′
Андре Грэй
90′
«Уотфорд» и «Саутгемптон» сыграли вничью в матче 31-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:1. На первой минуте матча счёт открыл нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг.
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