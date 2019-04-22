Футбол
«Уотфорд» и «Саутгемптон» не смогли выявить победителя в матче АПЛProstoProSport 16:45
Футболисты «Уотфорда» сыграли вничью с «Саутгемптоном» в матче 31-го тура английской Премьер-лиги – 1:1. Отметим, что в этой игре был забит самый быстрый гол в истории чемпионата, а его автором стал форвард Шейн Лонг.
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