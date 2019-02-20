Экономика

Уоррен Баффетт потерял за день $4,3 млрдРБК вчера в 21:19

Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта потеряла более $4,3 млрд за один день после того, как акции одного из ее крупнейших активов Kraft Heinz обвалились на целой серии плохих новостей, включая сокращение дивидендов и расследование со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает CNBC.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Уоррен Баффетт потерял за сутки более $4,3 млрд

Газета.Ru12:19

Инвестиционная компания миллиардера Уоррена Баффетта потеряла в прошлом году более 20,5 млрд. долларов

Эхо Москвы11:30

Компания Уоррена Баффета потеряла $4,3 млрд за один день

Коммерсантъ09:19

Холдинг Баффетта показал худшую прибыль на акцию с 2008 года

РБК12:29

Уоррен Баффетт потерял за день более $4 млрд

Ведомости06:25

Состояние Уоррена Баффетта за день уменьшилось на $4,3 миллиарда

Московский Комсомолец00:15

Уоррен Баффет потерял $4,3 млрд за день

BFM.ru02:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:50, Ашберн
Политика

Актер Серебряков обвинил Россию в «разжигании войн»

В 2012 году актер вместе с семьей покинул Россию, эмигрировав в Канаду.
Обновлено в 08:15
Происшествия

В Бурятии уволили сотрудницу МВД за организацию стриптиза в отделении

«По итогам служебной проверки сотрудница полиции, пригласившая танцовщицу на официальное торжественное мероприятие, уволена из органов внутренних дел», — говорится в сообщении управления МВД по Республике Бурятия.
Обновлено в 09:17
Футбол

Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу над «Севильей»

"Барселона" одержала победу над "Севильей" в матче 25-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:08
Политика

В районе казарм ВВС Венесуэлы собрались порядка 5 тыс. оппозиционеров

Обновлено в 11:35
Культура

В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма

Обновлено в 02:57
Политика

Грузовик с гумпомощью проехал из Бразилии в Венесуэлу

Обновлено в 12:13
Спорт

Логинов не выступил на чемпионате Европы из-за ошибки чиновников

В Раубичах из-за ошибки Союза биатлонистов России (СБР) не смог выступить лидер национальной команды Александр Логинов.
Обновлено в 08:10
Спорт

Медведева рассказала, что ей помешало выиграть золото на ОИ-2018

Обновлено в 12:17
Происшествия

В крупных городах Франции проходят протестные акции «желтых жилетов»

Обновлено в 07:39
Политика

Порошенко похвалил «забывших о празднике» 23 Февраля украинцев

Президент Украины Пётр Порошенко поздравил сограждан с тем, что они «забыли о празднике» 23 Февраля — Дне защитника Отечества.
Обновлено в 08:52
Происшествия

На КПП в Донбассе подорвался гражданский автомобиль

В Донбассе в буферной зоне между пропускными пунктами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Украины подорвался гражданский автомобиль.
Обновлено в 08:23
Единоборства

Боец UFC Хабилов проиграл решением судей и прервал победную серию

Обновлено в 12:25
Культура

Умер 30-летний внук звезды «Унесенных ветром», актер Кларк Гейбл III

Обновлено в 06:23
Общество

Россиянина заблокировали в Facebook за поздравление с 23 февраля

Блогер из Екатеринбурга Сергей Колясников, известный в Сети под псевдонимом Zergulio, сообщил, что его аккаунт в Facebook был заблокирован из-за публикации с поздравлением по случаю Дня защитника Отечества.
Обновлено в 05:58
Спорт

Лыжник Большунов завоевал серебро чемпионата мира в скиатлоне

Четырехкратный призер Олимпийских игр 2018 года Александр Большунов до последних метров боролся за победу в скиатлоне на чемпионате мира, уступив десятую долю секунды на финише норвежцу Шуру Рете.
Обновлено в 07:46
Происшествия

В Китае 20 человек погибли из-за аварии с грузовиком

Обновлено в 05:59
Политика

Собчак раскритиковала армию России, сравнив ее с украинской

Обновлено в 05:44
Происшествия

В Самаре женщина пришла с гробом покойного мужа к зданию правительства

Обновлено 21 февраля в 18:53
Общество

Полуголые феминистки устроили акцию у военкомата в Петербурге

В Санкт-Петербурге полуголые феминистки устроили акцию протеста у военкомата. О случившемся рассказали пользователи Twitter.
Обновлено в 10:22
Футбол

Московский ЦСКА обыграл «Уфу» в товарищеском матче

Столичный футбольный клуб ЦСКА одержал победу над «Уфой» со счетом 2:1 в последнем товарищеском матче перед возобновлением чемпионата России, сообщает в субботу Газета.ru.
Обновлено в 12:25
Политика

Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию

Если в 2017 году миграционный приток с Украины в Россию составил 47,7 тысячи человек, то в 2018 году - только 14,8 тысячи человек.
Обновлено в 07:52
Происшествия

В Хабаровске женщина родила на полу больницы из-за нехватки акушеров

Обновлено в 10:33
Политика

Глава МИД Венесуэлы обвинил США и Колумбию в нарушении Устава ООН

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса обвинил власти США и Колумбии в нарушении почти всех принципов и целей Устава ООН.
Обновлено в 12:12
Футбол

«Спартак» проиграл «Шерифу» в товарищеском матче

Московский "Спартак" проиграл "Шерифу" из Тирасполя в товарищеском матче, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:54
Музыка

Дима Билан получил двойной перелом ноги

Певец Дмитрий Билан не стал отменять концерты из-за перелома ноги. Выступление состоялось в Санкт-Петербурге, несмотря на протесты врачей.
Обновлено в 11:32
Общество

В России в 2018 году на тысячу мужчин приходилось 1156 женщин

По состоянию на 1 января 2018 года в России проживало 78,7 млн женщин и 68 млн мужчин.
Обновлено в 10:35
Авто

В Сети появились фото новой Lada Vesta FL

Ранее фотографии новой Vesta появились в паблике Lada Vesta в «ВКонтакте».
Обновлено в 11:59
Политика

В Госдуме оценили заявление Киева об отборе кандидатов на Евровидение

Депутат Государственной думы Дмитрий Белик прокомментировал RT заявление вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко о том, что отбор кандидатов на Евровидение — это «часть гибридной войны России».
Обновлено в 09:05
Политика

Порошенко вновь пожаловался на неудачную попытку дозвониться до Путина

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз пожаловался на то, что президент России Владимир Путин не ответил на его телефонный звонок после инцидента в районе Керченского пролива.
Обновлено вчера в 23:06
Экономика

«Дочка» «Газпрома» закупает 40 VIP-ручек на полмиллиона рублей

Обновлено в 10:57
ещё по теме
Уоррен Баффетт
Американский предприниматель
Американский предприниматель, крупнейший в мире и один из наиболее известных инвесторов, состояние которого на сентябрь 2018 года оценивается в 108,4 млрд долларов. Уоррен Баффетт является одним из самых богатых людей в мире и вторым по размеру состояния жителем США. Известен под прозвищами «Провидец», «Волшебник из Омахи», «Оракул из Омахи».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное