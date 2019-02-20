Экономика
Уоррен Баффетт потерял за день $4,3 млрдРБК вчера в 21:19
Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта потеряла более $4,3 млрд за один день после того, как акции одного из ее крупнейших активов Kraft Heinz обвалились на целой серии плохих новостей, включая сокращение дивидендов и расследование со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает CNBC.
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Происшествия
Самолет вернулся в Благовещенск из-за больного пассажира
Обновлено в 23:04
Политика
Порошенко случайно назвал Украину агрессором
Президент Украины Петр Порошено во время выступления в городе Жолква оговорился, назвав свою страну агрессором.
Обновлено в 18:34
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юго-западе Китая
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в воскресенье в юго-западной китайской провинции Сычуань.
Обновлено в 20:22
Происшествия
В Хабаровске предотвращен массовый расстрел в школе
18-летний студент, собиравшийся придти в школу в Хабаровске с оружием и устроить расстрел, пойман спецслужбами.
Обновлено в 19:17
Политика
Колумбия на два дня закрыла часть границы с Венесуэлой
Власти Колумбии на 24 и 25 февраля закрыли пограничные пункты перехода границы с Венесуэлой в департаменте Северный Сантандер.
Обновлено в 23:21
Транспорт
В России изменили правила посадки в самолет
С 24 февраля в России вступил в силу приказ Минтранса, регулирующий правила посадки в самолеты.
Обновлено в 17:48
Экономика
Власти ОАЭ решили простить гражданам почти $100 млн долгов
По данным агентства, общая сумма прощённого долга составила 361 млн дирхамов ОАЭ ($98 млн).
Обновлено в 16:16
Политика
Премьер Баварии заявил, что России не место на «скамье штрафников»
Проект "Северный поток — 2" "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено в 22:24
Происшествия
Грузовой самолет разбился на юге США
Обновлено в 17:19
Музыка
Певица MARUV представит Украину на «Евровидении-2019»
Обновлено в 18:27
Происшествия
Госпитализирован режиссер Георгий Данелия
Обновлено в 19:30
Политика
Гуаидо допустил любые варианты для разрешения ситуации в Венесуэле
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что для разрешения ситуации в стране нужно иметь в виду любые варианты.
Обновлено в 21:57
Политика
Дюжев ответил на слова Серебрякова о России
Актер Дмитрий Дюжев прокомментировал в интервью Пятому каналу заявление своего коллеги Алексея Серебрякова о том, что Россия "разжигала войны" в ряде стран.
Обновлено в 22:02
Политика
Послом Саудовской Аравии в США впервые стала женщина
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд впервые назначил женщину, принцессу Риму бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд, на пост посла в США, gthtlftn РИА "Новости" / "Назначается на пост посла в США в ранге министра принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд", — отмечается в указе.
Обновлено в 16:57
Авто
СМИ сообщили о возвращении Opel в Россию
Обновлено в 23:40
Происшествия
В Бурятии уволили сотрудницу МВД за организацию стриптиза в отделении
Старшего дознавателя управления МВД по Улан-Удэ уволили после того, как она пригласила танцовщицу на торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.
Обновлено в 09:41
Футбол
Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу над «Севильей»
Обновлено в 12:08
Политика
Мадуро поблагодарил нью-йоркцев за поддержку Венесуэлы
Обновлено в 20:12
Общество
Либералы игнорируют марш памяти Немцова
Обновлено 21 февраля в 01:48
Политика
Ким Чен Ын поехал на встречу с Трампом на бронепоезде
Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын отправился в столицу Вьетнама, где должна состояться его вторая встреча с президентом США Дональдом Трампом, на бронепоезде.
Обновлено в 06:21
Общество
Борис Дубровский жестко раскритиковал уборку снега в Челябинске
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский во время совещания с городским властями крайне негативно отозвался о состоянии улиц и дворов Челябинска из-за снега.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства
В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено 21 февраля в 14:59
Общество
Facebook заблокировала поздравление россиянина с 23 Февраля
Социальная сеть Facebook подвергла блокировке пост российского блогера Сергея Колясникова, в котором он поздравил мужчин с Днем защитника Отечества.
Обновлено в 21:02
Наука
Лук и чеснок могут предотвращать рак кишечника
Употребление лука и чеснока может предотвращать развитие опасного онкологического заболевания – это значительно снижает риск возникновения рака кишечника.
Обновлено вчера в 05:00
Спорт
Лыжник Большунов взял серебро чемпионата мира в скиатлоне
Александр Большунов занял второе место в скиатлоне, уступив одну десятую секунды норвежцу Сьюру Роте.
Обновлено в 07:49