Экономика
Уоррен Баффетт потерял за день $4,3 млрдРБК вчера в 21:19
Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта потеряла более $4,3 млрд за один день после того, как акции одного из ее крупнейших активов Kraft Heinz обвалились на целой серии плохих новостей, включая сокращение дивидендов и расследование со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает CNBC.
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Котировки Kraft Heinz обвалились после слабой отчетности и списания активов
Вести.Финансвчера в 07:37
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Общество
Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России
В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России в 2018 году — в среднем на тысячу мужчин приходилось 1156 женщин.
Обновлено в 02:19
Спорт
Малышко выиграл бронзовую медаль в спринте на ЧЕ
Обновлено в 05:09
Политика
Винник не может выйти из голодовки из-за отсутствия медпомощи
Россиянин Александр Винник из-за отсутствия квалифицированной медицинской помощи не может выйти из голодовки, которую он проводит с 26 ноября 2018 года в Греции в знак протеста против нарушения его прав, сообщил РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов.
Обновлено в 06:15
Политика
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в память о воинах
Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в День защитника Отечества.
Обновлено в 05:23
Политика
Вице-премьер Украины назвал отбор Евровидения «гибридной войной»
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что национальный отбор артистов на песенный конкурс "Евровидение" в текущем году является частью "гибридной войны", которую якобы ведет Россия.
Обновлено в 06:37
Политика
Минобороны поздравило подписчиков в соцсетях эксклюзивными открытками
Обновлено вчера в 16:04
Политика
Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию
Украина потеряла первое место в рейтинге притока мигрантов в Российскую Федерацию.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Самолет ВВС США пролетел над Россией
Наблюдательный самолет военно-воздушных сил США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 и позывным #OSY12F провел полет над территорией России, сообщает портал PlaneRadar.
Обновлено в 03:42
Кино
Трамп стал худшим актером по версии антипремии «Золотая малина»
Американский лидер Дональда Трампа стал худшим актером по версии антипремии "Золотая малина", передает Reuters.
Обновлено в 04:39
Культура
Претенденток на Евровидение от Украины оскорбили после слов о Крыме
Финалисток украинского отбора на песенный конкурс «Евровидение» Анну и Марию Опанасюк обругали матом на украинском телевидении после слов девушек о принадлежности Крыма.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Авария с участием кортежа президента Молдавии попала на видео
В результате ДТП никто не пострадал. Кортеж президента Молдавии уже становился участником ДТП в сентябре 2018 года.
Обновлено в 04:26
Общество
Активисты провели акцию «Рожай мясо» у стен областного военкомата
Шестеро активистов, преимущественно женщины, пришли к стенам одного из военкоматов Ленинградской области, принеся с собой свертки, в которых под видом младенцев находилось сырое мясо.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Москве произошел пожар в консерватории имени Чайковского
Консерватория располагается в Среднем Кисловском переулке, дом 4. По данным источника ТАСС в экстренных службах, пожару присвоили второй ранг сложности из пяти.
Обновлено в 02:43
Происшествия
ФСБ в Хабаровске предотвратила массовое убийство в школе
При обыске дома у 18-летнего подростка, готовившего массовое убийство в одной из школ Хабаровска, нашли: обрез 16 калибра 96 патронов к этому обрезу.
Обновлено в 01:38
Культура
Стендап-комика и актера Броди Стивенс нашли мертвым в собственном доме
Актера Броди Стивенса нашли мертвым в собственном доме. Мужчина скончался на 49 году жизни.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Россия перестроит «Калибр» в ответ на выход США из ракетного договора
Обновлено в 00:51
Происшествия
В Китае 20 человек погибли из-за аварии с грузовиком
Обновлено в 05:59
Политика
Актер Алексей Серебряков обвинил Россию в разжигании войн
Актер Алексей Серебряков снова обрушился с критикой на российские власти в ходе выступления в Лондоне. Об этом сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:08
Происшествия
Экс-полпреда на Сахалине депортировали из Кишинева в Москву
В Москву из Кишинева депортировали бывшего полномочного представителя президента России в Сахалинской области Виталия Гулия, который обвиняется в экстремизме.
Обновлено в 04:42
Спорт
Российские саночники победили на этапе Кубка мира в Сочи
Двойка Александр Денисьев — Владислав Антонов оказалась быстрее всех на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в Сочи.
Обновлено в 04:56
Культура
В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма
Обновлено в 02:57
Политика
Ким Чен Ын отправился на встречу с Трампом в Ханое на поезде
Обновлено в 06:33
Экономика
Кредитор Utair подал в суд после дефолта по кредиту
Один из 11 кредиторов авиакомпании Utair МТС-банк подал иск против перевозчика, который просрочил выплату процентов по синдицированному семилетнему кредиту.
Обновлено в 04:35
Футбол
Абрамович побывал в Казани и мог обсудить покупку «Рубина»
Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович провел неделю в Казани, сообщает "Бизнес Online".
Обновлено в 03:03
Происшествия
В Петербурге «заминировали» ФСБ от имени ФСБ
Сообщение о "минировании" управления Федеральной службы безопасности на Литейном в Санкт-Петербурге пришло от анонимного пользователя с использованием в конце аббревиатуры ФСБ, передает "Фонтанка" со ссылкой на источник.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Певцу R. Kelly предъявили обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура округа Кук (штат Иллинойс) официально предъявила обвинения в сексуальном насилии 52-летнему американскому певцу Роберту Келли (R. Kelly), передает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Белоруссия выразила протест в связи с нападением на завод на Украине
Посольство Белоруссии на Украине выразило протест в связи с разбойным нападением на асфальтобетонный завод минского предприятия в Николаевской области.
Обновлено в 06:44
Общество
Севастополь отмечает 23 февраля шествием и праздничным салютом
Почему люди вышли на митинг именно 23 февраля 2014 года, сейчас однозначно сказать не могут: или приурочили к Дню защитника Отечества, или выбрали ближайший выходной после того, как стало понятно, что власти на Украине нет, или узнали о направившихся в Крым из Киева националистах.
Обновлено в 05:48