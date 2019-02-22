Экономика

Уоррен Баффетт потерял за день $4,3 млрдРБК вчера в 21:19

Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта потеряла более $4,3 млрд за один день после того, как акции одного из ее крупнейших активов Kraft Heinz обвалились на целой серии плохих новостей, включая сокращение дивидендов и расследование со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает CNBC.
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Из-за чего компания Уоррена Баффета потеряла $4 млрд за один день

РБК00:33

Минус $17 млрд за один день — акции Kraft Heinz рухнули на 28%

REGNUMвчера в 13:45

Квартальный убыток Kraft Heinz составил $12,6 млрд, акции падают на 20%

Финмаркетвчера в 03:17

SEC ищет нарушения в отчетности Kraft Heinz

Коммерсантъвчера в 05:50

Kraft Heinz завершила 2018 год с чистым убытком

Росбалтвчера в 03:28

Котировки Kraft Heinz обвалились после слабой отчетности и списания активов

Вести.Финансвчера в 07:37

Акции Kraft Heinz рухнули на 20% на фоне слабой отчетности и расследования регулятора

ПРАЙМвчера в 00:56
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Политика

Лоза похвалил претенденток на Евровидение от Украины за слова о Крыме

Популярный в прошлом российский певец Юрий Лоза прокомментировал ответ участниц финала украинского национального отбора на песенный конкурс «Евровидение — 2019» сестер Опанасюк на вопрос о принадлежности Крыма.
Обновлено вчера в 23:48
Политика

США готовят свержение власти не только в Венесуэле

Вашингтон готовит свержения власти не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью испаноязычной телекомпании Telemundo.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Порошенко пожаловался на Путина

Петр Порошенко пожаловался на Владимира Путина. Российский лидер не отвечает на телефонные звонки президента Украины.
Обновлено в 00:19
Политика

Венесуэла закрыла мосты на границе с Колумбией

Обновлено вчера в 21:35
Общество

Лоза раскритиковал песни из программы Малышевой

Обновлено вчера в 19:43
Происшествия

В Приморье тигр напал на человека

Обновлено вчера в 23:20
Политика

В Германии заявили о невозможности безопасной Европы без России

"Безопасность в Европе возможна только с Россией", - заявил Триттин.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

Экстрадированный в США российский программист признал вину

Программист Станислав Лисов, которого в США обвиняют в совершении киберпреступлений, в том числе причастности к распространению банковского трояна признал свою вину.
Обновлено вчера в 19:41
Армия и оружие

Швеция обвинила российский Су-27 в опасном маневре

Обновлено вчера в 14:08
Спорт

Медведева выиграла финал Кубка России по фигурному катанию

Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие

Обострение на Юго-Востоке Украины нужно только Порошенко – Прилепин

Подытоживая сказанное, Прилепин подчеркнул, что обострение на Юго-Востоке Украины «надо господину Порошенко», который хочет остаться на президентском посту.
Обновлено 21 февраля в 07:18
Политика

Представители русских приходов в Западной Европе обсудят свой будущий статус на внеочередном общем собрании

Делегаты от прихожан обсудят с представителями духовенства решение Константинополя об упразднении русских православных приходов в Западной Европе, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 00:03
Политика

Гуаидо посетил Колумбию, несмотря на запрет выезда из Венесуэлы

Лидер оппозиционной национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом страны, появился в колумбийском городе Кукута, где проходит благотворительный концерт в поддержку Венесуэлы, сообщил портал Nacional.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия

Под Екатеринбургом сошел с рельсов вагон с углём

Сегодня ночью на перегоне Хризолитовый — Арамиль сошел с рельсов вагон грузового поезда с углем.
Обновлено вчера в 23:10
Общество

В Росгидромете рассказали о мартовской погоде в Москве

В марте температура воздуха в Москве будет держаться в пределах нормы, сообщил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
Обновлено в 00:19
Политика

Трамп выдвинул кандидатуру на должность постпреда США при ООН

Американский лидер Дональд Трамп выдвинул на должность постпреда страны при ООН посла США в Канаде Келли Крафт.
Обновлено вчера в 19:10
Космос

Космоплан Virgin Galactic впервые испытали с пассажиром на борту

Обновлено вчера в 19:21
Хоккей

«Коламбус» победил «Оттаву» в матче НХЛ, Бобровский отстоял на «ноль»

Обновлено в 00:01
Происшествия

Новосибирский суд арестовал член-корреспондента РАН Евгения Покушалова

Обновлено вчера в 08:14
Общество

Россияне заплатят за вывоз мусора 180 млрд рублей за год

В среднем каждый житель России заплатит за вывоз ТКО после проведения мусорной реформы 1225 руб. в год.
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия

Миллиардера Роберта Крафта обвинили в принуждении к проституции

Владелец американского футбольного клуба "Патриоты Новой Англии" 77-летний Роберт Крафт обвиняется в склонении к проституции.
Обновлено вчера в 21:46
Кино

В США скончался комик Броди Стивенс

В США на 49-м году жизни скончался актер и стендап-комик Броди Стивенс, сообщает USA Today.
Обновлено в 00:31
Политика

Ким Чен Ын хочет провести денуклеаризацию ради своих детей

В апреле прошлого года на встрече с госсекретарем США Майклом Помпео лидер КНДР Ким Чен Ын говорил о том, что хочет провести денуклеаризацию ради будущего своих детей.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия

Певцу R. Kelly предъявили обвинения в сексуальном насилии

Прокуратура округа Кук (штат Иллинойс) официально предъявила обвинения в сексуальном насилии 52-летнему американскому певцу Роберту Келли (R. Kelly), передает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено вчера в 16:50
Авто

Составлен рейтинг самых востребованных иномарок в России

Лидером рейтинга и самой распространенной иномаркой в России впервые стала KIA Rio – на нее приходится 752 тыс. зарегистрированных автомобилей.
Обновлено вчера в 04:52
Происшествия

В Кирове суд арестовал мать, оставившую умирать в квартире ребенка

По данным экспертизы, девочка могла умереть от обезвоживания - мать, уходя, перекрыла в квартире воду.
Обновлено вчера в 08:21
Политика

Кличко оговорился и заявил о росте смертности в больницах Киева

Обновлено вчера в 14:27
Происшествия

В Ростове-на-Дону осудили двух генералов внутренних войск МВД

По делу проходили бывший замкомандующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД РФ генерал-лейтенант запаса Леонид Кривонос, бывший замначальника штаба Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД РФ генерал-майор Андрей Головацкий и бывший капитана запаса Минобороны РФ Вадим Зуев.
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено 21 февраля в 14:59
Экономика

Минтруд изменит порядок доплат к пенсиям по поручению Путина

Минтруд изменит существующий порядок социальных доплат для перерасчета пенсий в регионах, сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 21 февраля.
Обновлено 21 февраля в 08:27
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Kraft Heinz Company
Американская компания
Американский продовольственный концерн, возникший после слияния компаний Kraft Foods Inc. и H.J. Heinz Company. Является третьим по величине среди компаний по производству пищевых продуктов и напитков в Северной Америке и пятым в этом сегменте во всем мире. Штаб-квартиры компании находятся в городах Чикаго и Питтсбург в США. Хотя продукция концерна продаётся в 190 странах мира, основным регионом деятельности являются США, на них приходится 70% выручки.
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