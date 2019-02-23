Экономика

Уоррен Баффетт потерял за день $4,3 млрдРБК вчера в 21:19

Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта потеряла более $4,3 млрд за один день после того, как акции одного из ее крупнейших активов Kraft Heinz обвалились на целой серии плохих новостей, включая сокращение дивидендов и расследование со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает CNBC.
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Баффетт потерял за день $4,3 млрд

ПРАЙМ03:34

Всего за сутки Уоррен Баффет потерял 4,3 млрд долларов

Свободная Прессавчера в 23:28

Уоррен Баффет потерял $4,3 млрд за день

BFM.ru02:45

Из-за чего компания Уоррена Баффета потеряла $4 млрд за один день

РБК00:33

Состояние Уоррена Баффетта за день уменьшилось на $4,3 миллиарда

Московский Комсомолец00:15
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Происшествия

Консерватория имени Чайковского загорелась в Москве

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Обвиняемый в краже картины Куинджи пройдет психиатрическую экспертизу

Денис Чуприков, обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.
Обновлено в 03:10
Культура

Стендап-комик Броди Стивенс умер в возрасте 48 лет

48-летний американский стендап-комик Броди Стивенс в пятницу обнаружен мертвым в своем доме, сообщило издание TMZ.
Обновлено в 00:46
Общество

В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма

Специалисты нашли в скетчах телешоу Comedy Woman оправдание фашизма.
Обновлено в 03:32
Музыка

Сердючка отреагировала на критику украинского отбора на «Евровидение»

Народный артист Украины Андрей Данилко (сценический псевдоним — Верка Сердючка) прокомментировал критику в адрес национального отбора на «Евровидение-2019» на Украине.
Обновлено вчера в 23:57
Общество

В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России

В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России в 2018 году — в среднем на тысячу мужчин приходилось 1156 женщин.
Обновлено в 02:19
Общество

В Ижевске около 80 автомобилистов изобразили автомат Калашникова

Обновлено в 03:05
Происшествия

Арестованный в США российский программист признал вину

Российский программист Станислав Лисов, обвиняемый в США в киберпреступлениях, признал вину по одному из двух пунктов уголовного дела — сговоре с целью совершения хакерской атаки.
Обновлено вчера в 19:47
Экономика

Первый кредитор Utair подал на нее в суд после дефолта по кредиту

Третьим лицом в иске указан крупнейший кредитор авиакомпании — Сбербанк, который поддержал отсрочку выплат по синдицированному кредиту на 18,9 млрд руб. Представитель МТС-банка отказался от комментариев, РБК направил запрос в пресс-службу Utair.
Обновлено в 02:59
Политика

Венесуэла закрыла мосты на границе с Колумбией

Обновлено вчера в 21:35
Армия и оружие

Американский военный самолет пролетел над территорией России

Американский военный самолет Boeing OC-135B провел наблюдательный полет над Россией, это следует из данных мониторингового портала PlaneRadar.
Обновлено вчера в 19:54
Политика

Порошенко пожаловался на безответные звонки Путину

Украинский президент Петр Порошенко в интервью телеканалу FoxNews 22 февраля пожаловался, что российский лидер Владимир Путин не отвечает на его телефонные звонки.
Обновлено вчера в 20:14
Политика

Порошенко назвал Малевича «великим украинским художником»

Петр Порошенко заявил, что российский и советский художник Казимир Малевич является представителем украинского авангарда.
Обновлено 21 февраля в 16:22
Футбол

Абрамович побывал в Казани и мог обсудить покупку «Рубина»

По данным источника, помимо забот о здоровье, целью приезда Абрамовича могло быть обсуждение возможного приобретения казанского "Рубина".
Обновлено в 03:03
Происшествия

Певцу R. Kelly предъявили обвинения в сексуальном насилии

Прокуратура округа Кук (штат Иллинойс) официально предъявила обвинения в сексуальном насилии 52-летнему американскому певцу Роберту Келли (R. Kelly), передает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено вчера в 16:50
Общество

Лоза раскритиковал песни из программы Малышевой

Ранее в одной из передач "Жить здорово!" актриса Светлана Галка станцевала в костюме матки и спела песню о роли и устройстве органа.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия

ФСБ в Хабаровске предотвратила массовое убийство в школе

Обновлено в 01:38
Политика

С казахстанских тенге исчезнут надписи на русском языке

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о новой концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге.
Обновлено вчера в 06:37
Происшествия

В «Шереметьево» задержали бельгийца, заявившего о наличии у него бомбы

Как сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в экстренных службах, гражданин Бельгии прибыл в Москву из Таиланда транзитным рейсом вечером в пятницу, чтобы в тот же день с пересадкой в "Шереметьево" вылететь в Париж.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Амурский тигр напал на жителя Приморья

Обновлено вчера в 23:19
Политика

США готовят свержение власти не только в Венесуэле

Вашингтон готовит свержения власти не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью испаноязычной телекомпании Telemundo.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Украина перестала быть главным миграционным донором России

Таджикистан обошел Украину Новым лидером среди стран-доноров впервые стал Таджикистан: миграционный приток из этой страны превысил 31 тыс. человек.
Обновлено в 02:01
Происшествия

В Молдавии задержан бывший полпред президента России на Сахалине

Бывший полномочный представитель президента РФ в Сахалинской области Виталий Гулий задержан в аэропорту Кишинева без объяснения причин, сообщил 22 февраля его адвокат Дагир Хасавов.
Обновлено вчера в 14:38
Общество

Кабмин утвердил график выдачи жилищных сертификатов в 2019 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил график выдачи государственных жилищных сертификатов в 2019 году.
Обновлено в 01:38
Происшествия

В Саратове пациентка скончалась в клинике пластической хирургии

Обновлено вчера в 14:53
Транспорт

Пять станций красной ветки метро Москвы вновь закроют в апреле

Обновлено в 02:53
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено 21 февраля в 14:59
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Российского спортсмена едва не наказали за инициалы Путина на перчатке

Российского двоеборца Виталия Иванова едва не наказали за написанные на элементе экипировки инициалы Владимира Путина.
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Экономика

Visa уменьшит комиссию за платежи по картам на транспорте

Платежная система Visa снизит комиссию за оплату проезда в общественном транспорте банковскими картами, которую перечисляет за обработку платежа банк-эквайер.
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Стало известно состояние потерявшегося в парке «Лосиный остров» мальчика

Пропавший в парке "Лосиный остров" шестилетний мальчик находится в больнице, он активно восстанавливается.
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Уоррен Баффетт
Американский предприниматель
Американский предприниматель, крупнейший в мире и один из наиболее известных инвесторов, состояние которого на сентябрь 2018 года оценивается в 108,4 млрд долларов. Уоррен Баффетт является одним из самых богатых людей в мире и вторым по размеру состояния жителем США. Известен под прозвищами «Провидец», «Волшебник из Омахи», «Оракул из Омахи».
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Kraft Heinz Company
Американская компания
Американский продовольственный концерн, возникший после слияния компаний Kraft Foods Inc. и H.J. Heinz Company. Является третьим по величине среди компаний по производству пищевых продуктов и напитков в Северной Америке и пятым в этом сегменте во всем мире. Штаб-квартиры компании находятся в городах Чикаго и Питтсбург в США. Хотя продукция концерна продаётся в 190 странах мира, основным регионом деятельности являются США, на них приходится 70% выручки.
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