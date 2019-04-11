Экономика
Уолл-стрит закрылась в плюсе после выхода протокола ФРСFinancial One 03:34
Чиновники Федрезерва обсудили политику в отношении объемного баланса облигаций регулятора и согласились с необходимостью проявить терпение в вопросе изменения процентных ставок, показал протокол мартовского заседания американского центробанка .
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Культура
Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов
Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено в 14:47
Происшествия
В Нижнем Тагиле при хлопке газа на химзаводе пострадал рабочий
В результате пострадал один рабочий, он был госпитализирован с ожогами, сообщается на сайте главного управления МЧС по Свердловской области.
Обновлено в 15:28
Экономика
Экономисты оценили влияние пенсионной реформы на бедность в России
Повышение пенсионного возраста не окажет негативного влияния на бедность населения России в целом, но бедность среди граждан предпенсионного возраста возрастет, следует из доклада «Анализ влияния повышения пенсионного возраста на уровень бедности», подготовленного экспертами РАНХиГС (есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 17:00
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Общество
Умер миллиардер Владислав Тетюхин
Обновлено в 14:00
Происшествия
В США в крушении одномоторного самолета обвинили собаку
Обновлено в 10:48
Политика
Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями
По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чём ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Неизвестный сбил полицейского в Москве
В Москве водитель, управлявший автомобилем Toyota, совершил наезд на полицейского и скрылся, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Обновлено в 08:58
Кино
Скончался народный артист России Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:57
Политика
В Госдуме предложили запретить полиэтиленовые пакеты с 2025 года
Власов подчеркнул, что многие страны уже ввели подобные запрет и РФ стоит последовать их примеру.
Обновлено в 14:50
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
Политика
Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся
Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено вчера в 12:55
Здоровье
В США грудному ребенку сделали операцию по уменьшению языка
Ребенок родился с генетической аномалией — его язык был вдвое больше нормального размера, пишет Daily Mail.
Обновлено в 14:17
Здоровье
Свердловские урологи провели операцию по пересадке мочеточника ребёнку
Медики Областной детской клинической больницы провели ребёнку лапароскопическую операцию по пересадке мочеточника.
Обновлено в 02:42
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Футбол
Кокорин пригласил жену на завтрашнее заседание суда
Обновлено в 15:15
Армия и оружие
США разместят систему ПРО THAAD в Румынии
США собираются по запросу НАТО разместить в Румынии систему ПРО THAAD.
Обновлено в 10:41
Хоккей
Никита Гусев покинул СКА и в ближайшее время перейдет в «Вегас»
Как стало известно "СЭ", Никита Гусев покинул расположение СКА и в ближайшее время присоединится к "Вегасу", за который сыграет в плей-офф.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Глюкоза показала фото в полупрозрачном белье
Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза (32), опубликовала весьма горячее фото в Instagram.
Обновлено в 09:20
Авто
Новые Audi S6 и S7 получили дизельные агрегаты
Обновлённый дизельный седан Audi S6 набирает первую «сотню» за 5 секунд, при этом модели S6 Avant и лифтбек S7 Sportback по этому же параметру имеют результат 5,1 секунды.
Обновлено в 02:47
Энергетика
Суд Чечни отменил решение о списании 9 млрд рублей долга за газ
Напомним, в январе 2019 года прокуратура Чечни обратилась с иском в Заводской районный суд Грозного, в котором требовала списать долги населения за газ в размере 9,353 млрд рублей.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
Алла Пугачева исправила свой голос слабительным
Алла Пугачева сделала мне царский подарок — позвала на свою репетицию.
Обновлено в 08:34
Культура
Антон Долин ушел с ВГТРК из-за «лживого» репортажа о его семье
Кинокритик Антон Долин объявил об уходе с радиостанций «Маяк» и «Вести FM», которые входят в холдинг ВГТРК, из-за репортажа о нем, показанного на телеканале «Россия 24».
Обновлено в 12:08
Футбол
«Реал» оценил Бэйла в 130 миллионов
По информации источника, клуб оценил оценил 29-летнего валлийца в 130 миллионов евро.
Обновлено в 14:21
Армия и оружие
Подлодка ЧФ провела в Черном море учения по нанесению ракетного удара
Экипаж подводной лодки Черноморского флота "Ростов-на-Дону" в ходе совместных с морской авиацией учений, отработал нанесение удара по береговым целям крылатыми ракетами.
Обновлено в 05:56