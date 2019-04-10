Финансы
Уолл-стрит закрылась в плюсе после выхода протокола ФРСFinancial One 03:34
Чиновники Федрезерва обсудили политику в отношении объемного баланса облигаций регулятора и согласились с необходимостью проявить терпение в вопросе изменения процентных ставок, показал протокол мартовского заседания американского центробанка .
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 14:30, Ашберн
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Обновлено в 05:10
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию
Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев сломал нос американцу Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного конфликта.
Обновлено в 11:07
Экономика
Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций
Правительство России определило перечень информации, которую эмитенты (компании и банки, выпускающие ценные бумаги) могут не публиковать, опасаясь западных санкций.
Обновлено в 08:36
Политика
Почему Литва отозвала посла из России
Накануне прокуратура обвинила экс-посла Литвы в РФ Римантаса Шидлаускаса в оказании содействия за денежное вознаграждение в выдаче шенгенской визы российскому гражданину Ринату Насырову, который ранее руководил Новым промышленным банком.
Обновлено в 13:45
Хоккей
Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»
Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Официант «Кофемании» назвал сумму заказа компании Кокорина и Мамаева
Сумма заказа компании Александра Кокорина и Павла Мамаева в кафе "Кофемания" составил около 18 тысяч рублей, передает корреспондент RNS из зала "Сумма счета была, если мне можно называть, около 18 тысяч рублей", — сказал свидетель Ринат Токтаров, официант кафе.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Дело бухгалтера «Седьмой студии» вернули в прокуратуру
В Генпрокуратуру возвращено дело экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой. Решение об этом принял Мещанский суд Москвы.
Обновлено в 10:53
Происшествия
По делу Арашукова о хищении газа установлено 17 обвиняемых
Следственный комитет РФ установил 17 фигурантов в рамках уголовного дела в отношении отца временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Рауля, обвиняемого по делу о хищении газа на 31 млрд рублей.
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян снялась для обложки Vogue
Ким Кардашьян сообщила своим подписчикам в Instagram, что снялась для обложки Vogue.
Обновлено в 05:12
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Культура
Антон Долин ушел с ВГТРК из-за «лживого» репортажа о его семье
Кинокритик Антон Долин объявил об уходе с радиостанций «Маяк» и «Вести FM», которые входят в холдинг ВГТРК, из-за репортажа о нем, показанного на телеканале «Россия 24».
Обновлено в 12:08
Политика
Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора
Президент Эквадора Ленин Морено лишил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой южноамериканской страны в связи в многократным нарушением условий пребывания в дипмиссии.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес
«Горячая штучка»: дочь Эминема опубликовала фото в бикини на фоне водопада
На одних кадрах девушка купается в водопаде, а на других гуляет по песчаному берегу.
Обновлено в 14:12
Армия и оружие
Россия запатентовала скоростной корабль с двойным боекомплектом
Крыловский научный центр запатентовал корпус боевого корабля с высокими гидродинамическими характеристиками.
Обновлено в 09:41
Авто
Обновленный пикап Isuzu D-Max представлен в России
На российском рынке обновленный пикап будет предложен в шести вариантах, цены варьируются в пределах от 2 145 000 до 2 595 000 рублей.
Обновлено вчера в 15:15
Здоровье
В Белгороде провели уникальный мастер-класс для хирургов
За онлайн-трансляцией наблюдали лучшие отечественные оториноларингологи из Москвы, Ярославля, Липецка, Тамбова, Курска и Белгорода.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
Путин заявил о начале завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»
Межконтинентальная тяжелая баллистическая ракета «Сармат» проходит финальную стадию испытаний.
Обновлено в 08:42
Наука
Самые волосатые самцы приматов имеют самые маленькие яички
"Украшения", которыми самцы приматов обзавелись для привлечения внимания самок, нужны в основном для того, чтобы компенсировать маленькие яички, не позволяющие вырабатывать большое количество семенного материала.
Обновлено в 07:04
Энергетика
«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России
Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Арестован водитель Mercedes, намеренно сбивший курсанта МЧС в Воронеже
Как сообщалось, днем 1 апреля у дома N231 по улице Краснознаменная в Воронеже 45-летний водитель Mercedes намеренно наехал на 21-летнего парня, курсанта Воронежского института - филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия".
Обновлено в 06:01
Экономика
Экономисты оценили влияние пенсионной реформы на бедность в России
Повышение пенсионного возраста не окажет негативного влияния на бедность населения России в целом, но бедность среди граждан предпенсионного возраста возрастет, следует из доклада «Анализ влияния повышения пенсионного возраста на уровень бедности», подготовленного экспертами РАНХиГС (есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
Турчинов обвинил Россию в подготовке к войне в Европе
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявил, что Россия якобы готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе.
Обновлено в 09:34
Политика
Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский вдвое опережает украинского лидера Петра Порошенко во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 18:16
Авто
Электрический седан Infiniti показали до премьеры
В Интернете показали фото концептуального седана Infiniti Qs Inspiration, мировой дебют которого состоится на автомобильном салоне в Шанхае 16 апреля.
Обновлено вчера в 11:17
Энергетика
Суд отменил решение о списании долгов Чечни за газ
В январе нынешнего года районный суд постановил отменить 9 млрд руб. долгов населения за газ, посчитав их "безнадежными к взыскиванию".
Обновлено в 05:35
Космос
Опубликована первая в истории изучения космоса фотография черной дыры
Европейские астрономы впервые в истории показали фотоизображение черной дыры — объекта, который не производит никакого излучения.
Обновлено вчера в 09:41