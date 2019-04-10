Финансы

Уолл-стрит закрылась в плюсе после выхода протокола ФРСFinancial One 03:34

Чиновники Федрезерва обсудили политику в отношении объемного баланса облигаций регулятора и согласились с необходимостью проявить терпение в вопросе изменения процентных ставок, показал протокол мартовского заседания американского центробанка .
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Фондовая Америка закрылась на позитиве

Финмаркет01:59

Уолл-стрит может открыться в небольшом плюсе на фоне страхов о росте экономики

Financial One09:05

Данные по инфляции и ФРС определили характер торгов. Акции ушли вверх

РБКвчера в 09:27

Биржи США закрылись ростом после публикации протоколов ФРС

ПРАЙМвчера в 16:59
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Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Обновлено в 05:10
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию

Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев сломал нос американцу Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного конфликта.
Обновлено в 11:07
Экономика

Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций

Правительство России определило перечень информации, которую эмитенты (компании и банки, выпускающие ценные бумаги) могут не публиковать, опасаясь западных санкций.
Обновлено в 08:36
Политика

Почему Литва отозвала посла из России

Накануне прокуратура обвинила экс-посла Литвы в РФ Римантаса Шидлаускаса в оказании содействия за денежное вознаграждение в выдаче шенгенской визы российскому гражданину Ринату Насырову, который ранее руководил Новым промышленным банком.
Обновлено в 13:45
Хоккей

Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»

Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Официант «Кофемании» назвал сумму заказа компании Кокорина и Мамаева

Сумма заказа компании Александра Кокорина и Павла Мамаева в кафе "Кофемания" составил около 18 тысяч рублей, передает корреспондент RNS из зала "Сумма счета была, если мне можно называть, около 18 тысяч рублей", — сказал свидетель Ринат Токтаров, официант кафе.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Дело бухгалтера «Седьмой студии» вернули в прокуратуру

В Генпрокуратуру возвращено дело экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой. Решение об этом принял Мещанский суд Москвы.
Обновлено в 10:53
Происшествия

По делу Арашукова о хищении газа установлено 17 обвиняемых

Следственный комитет РФ установил 17 фигурантов в рамках уголовного дела в отношении отца временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Рауля, обвиняемого по делу о хищении газа на 31 млрд рублей.
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян снялась для обложки Vogue

Ким Кардашьян сообщила своим подписчикам в Instagram, что снялась для обложки Vogue.
Обновлено в 05:12
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Культура

Антон Долин ушел с ВГТРК из-за «лживого» репортажа о его семье

Кинокритик Антон Долин объявил об уходе с радиостанций «Маяк» и «Вести FM», которые входят в холдинг ВГТРК, из-за репортажа о нем, показанного на телеканале «Россия 24».
Обновлено в 12:08
Политика

Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора

Президент Эквадора Ленин Морено лишил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой южноамериканской страны в связи в многократным нарушением условий пребывания в дипмиссии.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес

«Горячая штучка»: дочь Эминема опубликовала фото в бикини на фоне водопада

На одних кадрах девушка купается в водопаде, а на других гуляет по песчаному берегу.
Обновлено в 14:12
Армия и оружие

Россия запатентовала скоростной корабль с двойным боекомплектом

Крыловский научный центр запатентовал корпус боевого корабля с высокими гидродинамическими характеристиками.
Обновлено в 09:41
Авто

Обновленный пикап Isuzu D-Max представлен в России

На российском рынке обновленный пикап будет предложен в шести вариантах, цены варьируются в пределах от 2 145 000 до 2 595 000 рублей.
Обновлено вчера в 15:15
Здоровье

В Белгороде провели уникальный мастер-класс для хирургов

За онлайн-трансляцией наблюдали лучшие отечественные оториноларингологи из Москвы, Ярославля, Липецка, Тамбова, Курска и Белгорода.
Обновлено в 11:30
Происшествия

В Волгограде маршрутка насмерть задавила человека на остановке

Обновлено в 12:12
Армия и оружие

Путин заявил о начале завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»

Межконтинентальная тяжелая баллистическая ракета «Сармат» проходит финальную стадию испытаний.
Обновлено в 08:42
Наука

Самые волосатые самцы приматов имеют самые маленькие яички

"Украшения", которыми самцы приматов обзавелись для привлечения внимания самок, нужны в основном для того, чтобы компенсировать маленькие яички, не позволяющие вырабатывать большое количество семенного материала.
Обновлено в 07:04
Энергетика

«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России

Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Арестован водитель Mercedes, намеренно сбивший курсанта МЧС в Воронеже

Как сообщалось, днем 1 апреля у дома N231 по улице Краснознаменная в Воронеже 45-летний водитель Mercedes намеренно наехал на 21-летнего парня, курсанта Воронежского института - филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия".
Обновлено в 06:01
Экономика

Экономисты оценили влияние пенсионной реформы на бедность в России

Повышение пенсионного возраста не окажет негативного влияния на бедность населения России в целом, но бедность среди граждан предпенсионного возраста возрастет, следует из доклада «Анализ влияния повышения пенсионного возраста на уровень бедности», подготовленного экспертами РАНХиГС (есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие

Турчинов обвинил Россию в подготовке к войне в Европе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявил, что Россия якобы готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе.
Обновлено в 09:34
Политика

Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский вдвое опережает украинского лидера Петра Порошенко во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия

В Обнинске загорелся завод по производству моторных масел

Обновлено в 13:37
Авто

Электрический седан Infiniti показали до премьеры

В Интернете показали фото концептуального седана Infiniti Qs Inspiration, мировой дебют которого состоится на автомобильном салоне в Шанхае 16 апреля.
Обновлено вчера в 11:17
Энергетика

Суд отменил решение о списании долгов Чечни за газ

В январе нынешнего года районный суд постановил отменить 9 млрд руб. долгов населения за газ, посчитав их "безнадежными к взыскиванию".
Обновлено в 05:35
Происшествия

В Москве задержали протащившего полицейского на капоте водителя

Обновлено в 13:23
Космос

Опубликована первая в истории изучения космоса фотография черной дыры

Европейские астрономы впервые в истории показали фотоизображение черной дыры — объекта, который не производит никакого излучения.
Обновлено вчера в 09:41
Как работают Яндекс.Новости?
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