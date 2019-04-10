Экономика
Уолл-стрит закрылась в плюсе после выхода протокола ФРСFinancial One 03:34
Чиновники Федрезерва обсудили политику в отношении объемного баланса облигаций регулятора и согласились с необходимостью проявить терпение в вопросе изменения процентных ставок, показал протокол мартовского заседания американского центробанка .
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Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
Путин заявил о начале завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»
Межконтинентальная тяжелая баллистическая ракета «Сармат» проходит финальную стадию испытаний.
Обновлено в 08:42
Политика
Британская полиция задержала Ассанжа
Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:41
Экономика
Глава МВФ назвала макроэкономическую ситуацию в России «здоровой»
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на пресс-конференции заявила, что макроэкономическая ситуация в России является "здоровой".
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в Лондоне
Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в самом центре Лондона – у Букингемского дворца.
Обновлено в 03:50
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Авто
Jaguar XE SV Project 8 ставит новый рекорд
Jaguar XE SV Project 8 доказал в Дубае, что он остается самым быстрым седаном в мире Самый быстрый в мире четырехдверный седан Jaguar XE SV Project 81 добавил новый рекорд скорости преодоления круга к своему списку глобальных достижений.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В США мужчину убили за то, что он оплатил еду не всем посетителям кафе
Крейг Брюер пришел в кафе в хорошем настроении и решил оплатить обед нескольким посетителям, раздав им 20-долларовые банкноты.
Обновлено в 09:33
Происшествия
На ЛЭП в Магнитогорске обнаружена взрывчатка
Мастера федеральной электросетевой компании, дежурившие в Агаповском районе, наткнулись на подозрительные предметы 9 апреля.
Обновлено в 10:59
Здоровье
Кому не стоит ходить в баню, рассказали специалисты
Обновлено в 08:11
Происшествия
ДТП в маршруткой в Волгограде: один человек погиб
Обновлено в 11:10
Политика
В Госдуме нашли мертвым помощника депутата Ковалева
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева умер в четверг на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ - спустя менее, чем неделю после ухода из жизни самого Ковалева.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали на Украину
Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали из страны после вызова для дачи показаний.
Обновлено в 09:36
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Политика
У Зеленского огласили решение по переговорам с ДНР и ЛНР
Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил решение кандидата в президенты Украины по переговорам с ДНР и ЛНР.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Соловчук перед дракой узнал Кокорина и не узнал Мамаева
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.
Обновлено в 10:58
Наука
Останки людей нового вида нашли на Филиппинах
Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Политика
Штаб Порошенко убрал изображение Путина с предвыборных билбордов
Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко убрал изображение российского лидера Владимира Путина с агитационных билбордов.
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено вчера в 04:35
Происшествия
Пристававших к манекену мужчин задержали
Обновлено в 08:09
Футбол
Украинский футболист ЦСКА вспомнил об агрессии Газзаева
Бывший футболист московского ЦСКА и сборной Украины Богдан Шершун охарактеризовал бывшего тренера «красно-синих» Валерия Газзаева.
Обновлено в 10:45
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Общество
Ярославское издание «Яркуб» попало в реестр запрещенных сайтов
Ярославское интернет-издание «Яркуб» внесено в реестр запрещенных сайтов по решению Роскомнадзора на основании ст. 15.1 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Обновлено в 09:22
Происшествия
Суд отпустил Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о переводе под домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 09:04
Политика
Манжосову заплатили за рассказ о Зеленском — участник «95 квартала»
Впоследствии появилось СМС-сообщение якобы от имени Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.
Обновлено в 10:21
Финансы
Нерезиденты в марте купили более 40% размещенных ОФЗ
Доля нерезидентов и "дочек" иностранных банков в мартовских размещениях ОФЗ оставалась высокой и составила 40,7%.
Обновлено в 07:34
Общество
Умер миллиардер Владислав Тетюхин
Обновлено в 09:11
Происшествия
Водитель Toyota сбил полицейского на юге Москвы и скрылся
«11 апреля на улице Генерала Белова неизвестный водитель, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на находившегося на службе в форменной одежде участкового уполномоченного полиции ОМВД по району Орехово-Борисово Северное, после чего скрылся», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 08:38
Общество
В Роскачестве определили худший корм для собак
В Роскачестве проверили сухой собачий корм 39 брендов, цена которого варьируется от 55,44 до 1327,5 рублей за 1 кг.
Обновлено в 01:30