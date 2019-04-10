Экономика

Уолл-стрит закрылась в плюсе после выхода протокола ФРСFinancial One 03:34

Чиновники Федрезерва обсудили политику в отношении объемного баланса облигаций регулятора и согласились с необходимостью проявить терпение в вопросе изменения процентных ставок, показал протокол мартовского заседания американского центробанка .
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Фондовая Америка закрылась на позитиве

Финмаркет01:59

Уолл-стрит может открыться в небольшом плюсе на фоне страхов о росте экономики

Financial One09:05

Биржи США закрылись ростом после публикации протоколов ФРС

ПРАЙМвчера в 16:59

Данные по инфляции и ФРС определили характер торгов. Акции ушли вверх

РБКвчера в 09:27
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Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие

Путин заявил о начале завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»

Межконтинентальная тяжелая баллистическая ракета «Сармат» проходит финальную стадию испытаний.
Обновлено в 08:42
Политика

Британская полиция задержала Ассанжа

Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:41
Экономика

Глава МВФ назвала макроэкономическую ситуацию в России «здоровой»

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на пресс-конференции заявила, что макроэкономическая ситуация в России является "здоровой".
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в Лондоне

Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в самом центре Лондона – у Букингемского дворца.
Обновлено в 03:50
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Авто

Jaguar XE SV Project 8 ставит новый рекорд

Jaguar XE SV Project 8 доказал в Дубае, что он остается самым быстрым седаном в мире Самый быстрый в мире четырехдверный седан Jaguar XE SV Project 81 добавил новый рекорд скорости преодоления круга к своему списку глобальных достижений.
Обновлено в 08:15
Происшествия

В США мужчину убили за то, что он оплатил еду не всем посетителям кафе

Крейг Брюер пришел в кафе в хорошем настроении и решил оплатить обед нескольким посетителям, раздав им 20-долларовые банкноты.
Обновлено в 09:33
Происшествия

На ЛЭП в Магнитогорске обнаружена взрывчатка

Мастера федеральной электросетевой компании, дежурившие в Агаповском районе, наткнулись на подозрительные предметы 9 апреля.
Обновлено в 10:59
Здоровье

Кому не стоит ходить в баню, рассказали специалисты

Обновлено в 08:11
Происшествия

ДТП в маршруткой в Волгограде: один человек погиб

Обновлено в 11:10
Политика

В Госдуме нашли мертвым помощника депутата Ковалева

Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева умер в четверг на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ - спустя менее, чем неделю после ухода из жизни самого Ковалева.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали на Украину

Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали из страны после вызова для дачи показаний.
Обновлено в 09:36
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Политика

У Зеленского огласили решение по переговорам с ДНР и ЛНР

Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил решение кандидата в президенты Украины по переговорам с ДНР и ЛНР.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Соловчук перед дракой узнал Кокорина и не узнал Мамаева

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.
Обновлено в 10:58
Наука

Останки людей нового вида нашли на Филиппинах

Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Экономика

Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее

Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Политика

Штаб Порошенко убрал изображение Путина с предвыборных билбордов

Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко убрал изображение российского лидера Владимира Путина с агитационных билбордов.
Обновлено в 06:57
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено вчера в 04:35
Происшествия

Пристававших к манекену мужчин задержали

Обновлено в 08:09
Футбол

Украинский футболист ЦСКА вспомнил об агрессии Газзаева

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной Украины Богдан Шершун охарактеризовал бывшего тренера «красно-синих» Валерия Газзаева.
Обновлено в 10:45
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Общество

Ярославское издание «Яркуб» попало в реестр запрещенных сайтов

Ярославское интернет-издание «Яркуб» внесено в реестр запрещенных сайтов по решению Роскомнадзора на основании ст. 15.1 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Обновлено в 09:22
Происшествия

Суд отпустил Майкла Калви под домашний арест

Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о переводе под домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 09:04
Политика

Манжосову заплатили за рассказ о Зеленском — участник «95 квартала»

Впоследствии появилось СМС-сообщение якобы от имени Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.
Обновлено в 10:21
Финансы

Нерезиденты в марте купили более 40% размещенных ОФЗ

Доля нерезидентов и "дочек" иностранных банков в мартовских размещениях ОФЗ оставалась высокой и составила 40,7%.
Обновлено в 07:34
Общество

Умер миллиардер Владислав Тетюхин

Обновлено в 09:11
Происшествия

Водитель Toyota сбил полицейского на юге Москвы и скрылся

«11 апреля на улице Генерала Белова неизвестный водитель, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на находившегося на службе в форменной одежде участкового уполномоченного полиции ОМВД по району Орехово-Борисово Северное, после чего скрылся», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 08:38
Общество

В Роскачестве определили худший корм для собак

В Роскачестве проверили сухой собачий корм 39 брендов, цена которого варьируется от 55,44 до 1327,5 рублей за 1 кг.
Обновлено в 01:30
Как работают Яндекс.Новости?
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