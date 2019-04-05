Экономика

Уолл-стрит «в сомнениях»: Nasdaq падает, Dow Jones растетREGNUM вчера в 14:15

Индексы фондового рынка США движутся разнонаправленно: промышленный Dow Jones растет, «высокотехнологичный» Nasdaq падает, 4 апреля передает агентство Reuters.
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Фондовые торги в США завершились разнонаправленно

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Почему американские акции ушли вверх и чего ждать от индекса Dow Jones

РБК03 апреля в 09:05
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 03:12, Ашберн
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Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
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Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2» прошёл испытания в реальных боевых условиях.
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В России стартовал прием заказов на новый «внедорожный» универсал Volvo V60 Cross Country с клиренсом в 210 мм.
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Названы самые полезные и вредные супы в России

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Врач оценил посмертный диагноз Данелии: подарил себе 10 лет жизни

Еще в феврале Георгий Данелия попал в больницу с воспалением легких, медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.
Обновлено вчера в 12:50
Экономика

Всемирный банк понизил прогноз по экономическому росту в России

Прогноз Всемирного банка по росту ВВП России на 2019 г. снижен до 1,4% по сравнению с 1,5%, ожидавшимися экспертами в январе.
Обновлено в 01:25
Энергетика

«Ъ»: SOCAR может купить ключевые активы у New Stream Group

Азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR стала основным претендентом на покупку Антипинского НПЗ и нефтяных месторождений у New Stream Group Дениса Мазурова.
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Обновлено в 02:44
Армия и оружие

Экстренное заседание СБ ООН по Ливии созвала Британия

Великобритания созвала экстренное закрытое заседание СБ ООН по ситуации в Ливии.
Обновлено вчера в 19:16
Недвижимость

Льготную ставку по ипотеке продлили на весь срок кредита

Ранее сообщалось, что Путин поручил распространить льготную ставку в 6% на весь срок ипотеки.
Обновлено в 02:26
Происшествия

В Приамурье установлен источник заражения 150 детей гепатитом С

Как сообщало ИА REGNUM, в онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске в течение нескольких лет более 100 детей заразились гепатитом C. Главврач больницы ранее заявлял о необоснованности выдвинутых обвинений, в то время как родители заболевших детей утверждали, что заражение произошло через нестерильные шприцы и катетеры.
Обновлено в 02:02
Политика

Захарова рассказала, что уже не чувствует народ Украины братским

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что она лично не может говорить о том, что ощущает братским народ Украины, несмотря на общую историю, которая связывает страны.
Обновлено вчера в 12:10
Общество

Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома

Жители селения Хоси-Юрт демонтируют свои дома близ родового поместья Рамзана Кадырова, поскольку власти решили расширить парк в центре села.
Обновлено 03 апреля в 19:41
Происшествия

Суд прекратил одно из дел об изнасилованиях в детдоме в Петербурге

Кировский районный суд Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении директора детского дома № 10 на улице Ивана Черных Натальи Федоровой.
Обновлено вчера в 11:32
Гаджеты

Названы российские цены Xiaomi Mi 9 и Redmi 7

Компания Xiaomi официально представила в России два новых смартфона — флагман Mi 9 и бюджетную модель Redmi 7. Версия с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ стоит 34 990 рублей, за версию 6 Гб + 128 Гб покупатель заплатит 37 990 рублей.
Обновлено вчера в 23:07
Общество

Глава Роструда назвал самые востребованные профессии

Наиболее востребованными в России являются профессии в сферах производства, строительства, здравоохранения.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Задержан руководитель Росреестра по Амурской области

Следственный комитет России по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении руководителя управления регионального Росреестра Сергея Чечевского, подозреваемого в получении взятки.
Обновлено вчера в 22:19
Общество

Три продукта, которые помогут волгоградцам улучшить память

Обновлено 03 апреля в 23:42
Экономика

Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты

Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Наука

Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких

Обновлено 03 апреля в 15:12
Хоккей

Ялонен может сменить Квартальнова у руля «Локомотива»

«Локомотив» не собирается продлевать контракт с главным тренером команды Дмитрием Квартальновым.
Обновлено в 02:18
Интернет

На iOS вышло приложение WhatsApp для бизнеса

Стоит отметить, что WhatsApp Business доступно на Android еще с прошлого года, однако полноценно вышло на iOS только сейчас.
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия

Скорая помощь столкнулась с поездом в Польше

Автомобиль скорой помощи столкнулся в поездом на железнодорожном переезде в Польше, передает телеканал TVN24.
Обновлено вчера в 18:02
Общество

Рекордные 20% россиян хотят уехать из страны

Согласно результатам опроса, проведенного компанией по изучению общественного мнения Gallup, 20% россиян выразили желание покинуть страну при предоставившейся возможности.
Обновлено вчера в 05:33
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Иваново»

Банк России с 5 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО КБ «Иваново» (г. Иваново).
Обновлено в 01:46
Политика

Европарламент: Теперь газ из «Северного потока-2» подорожает

Европарламент утвердил поправки в газовую директиву ЕС, которые могут негативно сказаться на «Северном потоке-2».
Обновлено вчера в 06:58
Общество

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Общество

Названы самые популярные в России имена для новорожденных

Обновлено в 01:15
Происшествия

В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи

Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено вчера в 15:27
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