Экономика

Уолл-стрит «в сомнениях»: Nasdaq падает, Dow Jones растетREGNUM 14:15

Индексы фондового рынка США движутся разнонаправленно: промышленный Dow Jones растет, «высокотехнологичный» Nasdaq падает, 4 апреля передает агентство Reuters.
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Индексы Dow и S&P в плюсе при поддержке Facebook и Boeing; в фокусе - торговые переговоры

Financial One11:08

Уолл-стрит: Индекс S&P вырос до максимума за полгода

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Фондовый рынок США открылся на положительной территории

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Биржи США не продемонстрировали единой динамики на фоне переговоров с США

ПРАЙМ16:42

Фондовая Америка начала торги в зеленой зоне

Финмаркет09:53

Почему американские акции ушли вверх и чего ждать от индекса Dow Jones

РБКвчера в 09:05
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Общество

Меган Маркл и принц Гарри официально переехали в новый дом

Обновлено в 11:16
Здоровье

Росстат: медики едут к каждому десятому россиянину более 40 минут

Каждый десятый россиянин старше 15 лет, который звонил по номеру «03», ждал врачей скорой помощи более 40 минут.
Обновлено в 13:35
Происшествия

Солист Большого театра получил травму ноги во время спектакля

Обновлено в 15:17
Общество

Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире

Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Политика

В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море

НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Политика

Что делать с авианосцем: «Адмирал Кузнецов» может не вернуться в строй

Докование — важная часть восстановления технической готовности корабля, без чего «Кузнецов» не сможет вернуться в строй, хотя бы потому, что только в доке можно заново установить на корабль снятые ранее в процессе ремонта гребные винты.
Обновлено вчера в 17:02
Футбол

Дубль де Йонга помог ПСВ обыграть «Зволле»

ПСВ выиграл у "Зволле" (4:0) в матче 28-го тура чемпионата Голландии.
Обновлено в 14:23
Политика

Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

Обновлено в 11:49
Авто

Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины

В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено в 08:35
Происшествия

В Москве прорвало аквариум в «Океании»

В одном из крупнейших ТЦ Москвы прорвало огромный аквариум. Фото и видео с места происшествия уже появились в Сети.
Обновлено в 07:25
Авто

АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Largus

АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе.
Обновлено в 08:07
Космос

Amazon хочет создать собственный спутниковый интернет

Ресурс GeekWire утверждает, что компания намерена запустить 3236 спутников на низкую околоземную орбиту, чтобы предоставить услуги широкополосного доступа в глобальную сеть.
Обновлено в 13:55
Армия и оружие

Российская ракета «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею

Российская межконтинентальная крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею.
Обновлено в 19:24
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе

В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Армия и оружие

Командующий ливийской армией Хафтар объявил о наступлении на Триполи

Обновлено в 13:58
Происшествия

Новозеландскому стрелку предъявят 50 обвинений в убийстве

Гражданину Австралии Брендону Тарранту предъявят 50 обвинений в убийстве и 39 обвинений в покушении на убийство после стрельбы в двух мечетях новозеландского Крайстчерча.
Обновлено в 01:32
Экономика

Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты

Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
Обновлено в 14:37
Экономика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о крабовых аукционах

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение квоты на добычу (вылова) крабов.
Обновлено в 07:00
Гаджеты

Apple показала новые беспроводные наушники

Обновлено в 04:33
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено в 18:50
Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде

Несколько месяцев назад Зверев-младший заявлял, что у него все хорошо с его женой. Он говорил, что неплохо зарабатывает.
Обновлено в 09:46
Экономика

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено в 14:06
Шоу-бизнес

Волочкова рассказала Собчак о зависти собственной «мамаши»

Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью Ксении Собчак о личной жизни и об отношениях с матерью, сообщает Nation news.
Обновлено вчера в 14:32
Общество

Безос сохранил при разводе с женой 75% акций Amazon

Обновлено в 17:19
Общество

Социальные пенсии в Сахалинской области проиндексированы на 2%

Перечисленные социальные пенсии в Сахалинской области выплачиваются с соответствующим районным коэффициентом.
Обновлено в 18:12
Политика

Путин и Нетаньяху поблагодарили российских военных за поисковую работу

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарили российских военных за возвращение останков израильского военнослужащего Захарии Баумеля, погибшего 37 лет назад.
Обновлено в 05:11
Здоровье

Врач оценил посмертный диагноз Данелии: подарил себе 10 лет жизни

Еще в феврале Георгий Данелия попал в больницу с воспалением легких, медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.
Обновлено в 12:50
Общество

Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова

Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина

Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.
Обновлено в 13:29
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