Экономика

Уолл-стрит «в сомнениях»: Nasdaq падает, Dow Jones растетREGNUM 14:15

Индексы фондового рынка США движутся разнонаправленно: промышленный Dow Jones растет, «высокотехнологичный» Nasdaq падает, 4 апреля передает агентство Reuters.
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Рубль может провести апрель в диапазоне 65-67 по отношению к доллару. 03.04.19

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Фондовый рынок США торгуется разнонаправленно

Росбалт02 апреля в 11:10

Dow Jones закрылся выше 26000 пунктов, показав лучший с середины февраля рост

ПРАЙМ01 апреля в 17:03
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Политика

Аваков обвинил Порошенко и Зеленского в нарушении законов Украины

Видеообращения, которыми обмениваются друг с другом кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко, нарушают избирательное законодательство, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Обновлено в 17:15
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе

В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Политика

Что делать с авианосцем: «Адмирал Кузнецов» может не вернуться в строй

Докование — важная часть восстановления технической готовности корабля, без чего «Кузнецов» не сможет вернуться в строй, хотя бы потому, что только в доке можно заново установить на корабль снятые ранее в процессе ремонта гребные винты.
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес

Мэрайя Кэри снова испытывает проблемы с лишним весом

Судя по фотографии, которую сделали журналисты, Мэрайя снова испытывает серьезные проблемы с лишним весом.
Обновлено в 14:38
Политика

Турция заявила, что покупка С-400 не угрожает США и НАТО

Покупка Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 не представляет угрозы для США и НАТО, эти системы будут находиться под турецким контролем, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 16:18
Кино

Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»

Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес

Бывшая жена Джигарханяна пожалела актёра и согласилась приютить

Бывшая Супруга Армена Джигарханяна Виталина Цимбалюк-Романовская рассказала, что готова позволить пожилому актёру жить в её квартире, в которой он прописан.
Обновлено в 10:19
Технологии

«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок

«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено в 13:15
Политика

Украинский министр пообещал приехать на танке в Москву

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке. Соответствующее заявление он сделал у себя на фейсбуке.
Обновлено в 16:41
Армия и оружие

Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».
Обновлено в 09:30
Общество

Ford Sollers предлагает увольняемым сотрудникам до 12 окладов

Сотрудники Ford Sollers при добровольном увольнении получат от 5,5 до 12 среднемесячных окладов, объявило в четверг, 4 апреля, совместное предприятие.
Обновлено в 11:36
Театры

Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля

После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде

Несколько месяцев назад Зверев-младший заявлял, что у него все хорошо с его женой.
Обновлено в 09:46
Политика

ЕСПЧ уведомил Россию о жалобе 380 родных жертв крушения Boeing в Донбассе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил уведомить правительство России о жалобе 380 родственников погибших при крушении рейса MH17 на востоке Украины.
Обновлено в 12:13
Баскетбол

ЦСКА сыграет с «Басконией» в четвертьфинале Евролиги

Обновлено в 17:24
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Шоу-бизнес

«Бухала, жила с алкоголиками»: Лена Миро раскритиковала Ларису Гузееву

Обновлено в 05:57
Футбол

Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.
Обновлено в 12:31
Происшествия

Арестованный Ахмед Барахоев объявил голодовку

Старейшина Ахмед Барахоев, арестованный на десять суток после акции протеста в Магасе, объявил голодовку в нальчикском спецприемнике.
Обновлено в 15:00
Происшествия

В Польше поезд протаранил машину скорой помощи

Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова и Ксения Собчак попарились в бане

Дамы хорошенько погуляли под прицелом камер, попарились в бане, обменялись одеждой и даже пачкой и пуантами.
Обновлено в 09:05
Политика

Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Футбол

Неймар: скучаю по временам в «Барселоне»

Обновлено в 16:12
Происшествия

Глава Boeing признал, что сбой MCAS сыграл роль в крушении 737 Max

Генеральный директор Boeing Деннис Меленберг заявил, что сбой в системе MCAS сыграл роль в катастрофе 737 Max.
Обновлено в 17:04
Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено вчера в 08:00
Общество

Безос сохранил при разводе с женой 75% акций Amazon

Обновлено в 17:19
Футбол

«Аль-Садд» Хави стал чемпионом Катара

Победителем чемпионата Катара стал клуб "Аль-Садд".
Обновлено в 14:35
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