Экономика
Уолл-стрит «в сомнениях»: Nasdaq падает, Dow Jones растетREGNUM 14:15
Индексы фондового рынка США движутся разнонаправленно: промышленный Dow Jones растет, «высокотехнологичный» Nasdaq падает, 4 апреля передает агентство Reuters.
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Рубль может провести апрель в диапазоне 65-67 по отношению к доллару. 03.04.19
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