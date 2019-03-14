Экономика
Уолл-стрит теряет обороты из-за переноса встречи Трампа и Си ЦзиньпинаREGNUM 10:19
Американский фондовый рынок прекратил рост и открылся с небольшим снижением индексов после заявлений о переносе встречи президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина на апрель, 14 марта передает агентство Reuters.
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 12:45, Ашберн
Политика
Порошенко уволил главу внешней разведки
Президент Украины Петр Порошенко уволил главу внешней разведки государства Егора Божка. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на его сайт.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Власти Аргентины назвали причину гибели подлодки «Сан-Хуан»
Причиной гибели аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан", которую искали в течение года, стал взрыв.
Обновлено в 11:25
Политика
Матвиенко оценила мемы про законы о фейках и оскорблении власти
«Вчера только приняли законы сенатора Андрея Клишаса, а сегодня уже новые мемы: покритикуешь власть — подпадёшь под закон об оскорблении власти, похвалишь власть — подпадёшь под закон о фейковых новостях», — приводит её слова ТАСС.
Обновлено в 12:25
Происшествия
В Мытищах киллерами убит мужчина
Обновлено в 11:30
Хоккей
«Авангард» выиграл первый матч серии плей-офф КХЛ у «Барыса»
Обновлено в 11:50
Общество
Глава СПЧ предложил брать бездомных пенсионеров в приемные семьи
Глава Совета по правам человека Михаил Федотов предложил брать бездомных пенсионеров в приемные семьи.
Обновлено в 09:09
Политика
YouTube заблокировал канал Зеленского
Сервис YouTube заблокировал канала кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Украинские новости".
Обновлено в 12:34
Политика
Брилева исключили из Общественного совета при Минобороны
Телеведущего Сергея Брилева исключили из Общественного совета при Министерстве обороны России.
Обновлено в 09:53
Экономика
Reuters оценил вложения «Роснефти» в Венесуэлу в $9 млрд
«Роснефть» вложила около $9 млрд в проекты в Венесуэле начиная с 2010 года, однако пока так и не достигла уровня безубыточности, подсчитал Reuters на основе годовых отчетов компании и внутренних документов в период с 2012 по 2015 год.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Педофила‐опекуна задержали в Москве
Следственный комитет РФ завел уголовное дело в отношении мужчины, дважды оформлявшего опеку над мальчиками, в отношении которых совершал акты сексуального насилия.
Обновлено в 12:23
Происшествия
В Ингушетии на дороге перевернулась самоходная гаубица
В Ингушетии во время транспортировки военной техники перевернулась самоходная гаубица.
Обновлено в 11:33
Культура
Директор Третьяковской галереи рассказала о выставке Ильи Репина
Обновлено 12 марта в 16:16
Армия и оружие
Самолеты ВКС РФ пролетели над нейтральными водами Черного моря
В министерстве пояснили, что военные летчики систематически выполняют полеты над нейтральными водами Черного и Каспийского морей, Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов.
Обновлено в 12:27
Происшествия
Чёрные ящики разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 отправили в Париж
Авиакомпания Ethiopian Airlines отправила чёрные ящики пассажирского самолёта Boeing 737 MAX 8, потерпевшего крушение в Эфиопии 10 марта, для расшифровки в Париж.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии девочки-маугли
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что "девочка-маугли", найденная в захламленной квартире в Москве, выздоравливает.
Обновлено в 11:57
Политика
Трамп пригрозил ЕС пошлинами на «многие товары»
Президент США Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу пошлинами на многие европейские товары, если ЕС не будет вести с Вашингтоном переговоры о торговле, передает агентство Reuters.
Обновлено в 12:16
Экономика
Путину предложат ограничить продажу алкоголя в жилых районах
Возраст продажи крепкого алкоголя предлагается повысить до 21 года.
Обновлено в 12:12
Политика
Новыми россиянами хотят сделать до 10 млн мигрантов
Обновлено в 04:57
Политика
Французский политик назвал единственную опасность в Крыму
Президент Ассоциации Франко-российский диалог, экс-министр транспорта Франции, кандидат на выборы в Европарламент Тьерри Мариани пошутил, что единственная опасность в Крыму – палящее солнце летом.
Обновлено в 10:40
Политика
В Госдуме уверены, что диабет надо лечить похудением, а не инсулином
Член комитета Госдумы охраны здоровья Николай Герасименко пояснил решение отклонить законопроект о поддержке больных сахарных диабетов комментирую тем, что россиянам больными диабетом необходима диета, а не увеличение принимаемых фармацевтических препаратов.
Обновлено в 05:07
Политика
МИД Швеции прокомментировал ситуацию вокруг российского дипломата
МИД Швеции прокомментировал ситуацию вокруг одного из российских дипломатов, которого подозревают в шпионаже.
Обновлено в 09:42
Экономика
Госдума по поручению Володина разработает обращение к Медведеву
Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин инициировал подготовку обращения к премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 10:30
Политика
Шведскую школьницу выдвинули на Нобелевскую премию мира
Обновлено в 05:12
Происшествия
Пешеходный мост обрушился в Мумбаи
По меньшей мере 23 человека получили травмы различной степени тяжести в результате обрушения пешеходного моста в четверг в индийском городе Мумбаи.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Босс мафиозного клана Гамбино застрелен в Нью-Йорке
Обновлено в 11:37
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал»
Студия Marvel опубликовала новый трейлер к фильму "Мстители: Финал".
Обновлено в 09:11
Политика
Грудинин получит мандат Жореса Алфёрова в Госдуме
Президиум КПРФ принял решение передать мандат умершего депутата от фракции Жореса Алфёрова бывшему кандидату в президенты от партии Павлу Грудинину.
Обновлено в 09:50
Общество
Алексей Навальный показал огромный особняк экс-зампреда «Газпрома»
По данным Навального, семье Голубева принадлежит особняк на Рублевке площадью около 3 тыс. квадратных метров и стоимостью больше 3 млрд рублей.
Обновлено в 10:01