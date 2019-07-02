Финансы

Уолл-стрит снова теряет прибыль из-за BoeingREGNUM вчера в 16:06

Проблемы для Dow доставляет компания Boeing, акции которой снизились на 2,4% из-за очередных проблем лайнера Boeing 737 MAX и потянули за собой котировки связанных компаний.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Утренний комментарий Промсвязьбанка 2 июля 2019 г

Глас Народа02:17

Диалог Трампа и Си Цзиньпина «подкинул» DowJones на 235 пунктов

Inc.Russiaвчера в 02:52

Рынок США стремится к новым максимумам

Finam.Ru02:05

Рубль может провести июль в диапазоне 62-65 по отношению к доллару

ПРАЙМ01:49

Уолл-стрит снова теряет прибыль из-за Boeing

REGNUMвчера в 16:06

Котировки евробондов РФ в понедельник поднимаются на фоне возросшего «аппетита к риску»

Финмаркетвчера в 12:13

Рост индексов США стих к концу первого торгового дня июля

РБК02:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:54, Ашберн
Происшествия

Тюменец устроил пранк со стрельбой и метанием гранаты в прохожих

Крайне неудачный розыгрыш устроил 33-летний безработный житель Тюмени: выпив с приятелями во дворе, он начал стрелять в воздух и пугать гранатой прохожих.
Обновлено в 01:37
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

"Аэрофлот" отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как чешские власти аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Шоу-бизнес

Николай Басков тяжело переживает смерть отца

Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

В Тулуне открыли движение автомобилей по мосту через реку Ия

Движение легковых автомобилей по мосту через реку Ия в городе Тулуне Иркутской области, перекрытое в связи с паводком, восстановлено, сообщил председатель областного правительства Руслан Болотов.
Обновлено в 01:32
Общество

Российский губернатор упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права»

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан.
Обновлено в 01:44
Происшествия

19-летняя екатеринбурженка уехала отдыхать на озеро и пропала в лесу

Обновлено вчера в 14:32
Политика

Команда Зеленского объяснила позицию о русском языке в Донбассе

Русский язык в ДНР и ЛНР может стать региональным при таком условии, если государственным языком будет признан украинский, а Донбасс войдет в состав Украины.
Обновлено вчера в 03:41
Общество

Роскачество проверило мультизерновой хлеб

По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Политика

В центре Харькова установлены виселицы

Харьковские неонацисты установили импровизированные виселицы в центре города, на которых повесили чучела сторонников возвращения имени маршала Жукова проспекту.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия

Врачам роддома предъявили обвинение в убийстве младенца

Обновлено вчера в 02:49
Экономика

Экономика США обновила рекорд по продолжительности роста

1 июля 2019 года стало известно, что экономика обновила рекорд по продолжительности роста, продолжив увеличиваться 121-й месяц подряд.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие

На Украине рассказали о плане учений НАТО Sea Breeze

Обновлено вчера в 14:27
Армия и оружие

Турция захотела купить российские самолеты вместо F-35

Обновлено вчера в 15:48
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на мясо

Цены на мясо в России могут вырасти как минимум на 10 процентов.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

МЧС: Жертвами наводнения в Иркутской области стали 14 человек

В Иркутской области в результате наводнения погибли 14 человек, 13 из которых уже опознаны. Еще 13 человек пропали без вести.
Обновлено в 02:42
Авто

Названы самые доступные автомобили на российском рынке

Аналитическое агентство "Автостат" составило рейтинг самых доступных легковых автомобилей на основании исследования цен по всем маркам и моделям, представленным на российском рынке.
Обновлено в 01:39
Общество

Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение

Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Политика

Вакарчук назвал Крым российским

Лидер партии «Голос» и фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук случайно назвал Крым российским.
Обновлено вчера в 08:12
Общество

В московском метро наклеили силуэты хищных птиц на стекла вестибюлей

Московский метрополитен наклеил силуэты орлов на витражные стекла наземных вестибюлей 21-й станции.
Обновлено в 02:00
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП

Обновлено в 01:43
Политика

Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе

Обновлено вчера в 12:05
Путешествия

В Анапе запретили купаться в Черном море

Обновлено в 02:42
Происшествия

Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в Чечне

Глава Чечни добавил, что недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.
Обновлено вчера в 13:52
Футбол

«Зенит» заплатит за полузащитника «Селтика» $11 млн

Австралийский полузащитник шотландского «Селтика» Томас Рогич может стать футболистом петербургского «Зенита».
Обновлено в 01:44
Происшествия

Увезут и изнасилуют: почему садиться в такси небезопасно

На сутки в сексуальное рабство 24 июня 2019 года 21-летняя жительница Санкт-Петербурга села в машину к таксисту, который представился Игорем.
Обновлено 29 июня в 08:37
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Энергетика

Азербайджан сообщил о готовности газопровода в Европу

Обновлено вчера в 05:49
Общество

Обнародовано расследование Ивана Голунова

Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие

Место падения неопознанного объекта на Кипре снял на видео беспилотник

Обновлено вчера в 13:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное