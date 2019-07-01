Финансы
Уолл-стрит снова теряет прибыль из-за BoeingREGNUM вчера в 16:06
Проблемы для Dow доставляет компания Boeing, акции которой снизились на 2,4% из-за очередных проблем лайнера Boeing 737 MAX и потянули за собой котировки связанных компаний.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Котировки евробондов РФ в понедельник поднимаются на фоне возросшего «аппетита к риску»
Финмаркетвчера в 12:13
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:41, Вашингтон
Транспорт
«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Чехию
Компания "Уральские авиалинии" со 2 июля приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского.
Обновлено в 00:28
Общество
Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших
Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск.
Обновлено в 03:00
Политика
В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
Глава офиса Зеленского Андрей Богдан ранее заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным при условии, что государственным языком будет украинский, а сам Донбасс будет контролироваться Киевом.
Обновлено вчера в 18:34
Общество
Наклейки для отпугивания птиц появились в вестибюлях московского метро
Более 290 наклеек с изображением силуэтов хищных птиц для отпугивания мелких пернатых появились на стеклах вестибюлей 21 станции московского метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.
Обновлено в 00:05
Общество
Более половины россиян хотят работать после выхода на пенсию
Больше половины россиян (56,3%) планируют работать после достижения пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Нино Катамадзе бойкотировала концерты в РФ
Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России на фоне антироссийских выступлений в Тбилиси.
Обновлено 30 июня в 11:06
Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено вчера в 08:56
Футбол
Леонид Федун: «Не было смысла возвращать Промеса»
Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" отметил, что не было смысла возвращать вингера Квинси Промеса .
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Судаке села на мель частная яхта
Обновлено в 02:28
Происшествия
Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы
Чекиста привезли в частный дом в подмосковном Видном, где стали избивать и пытать электрошокером, чтобы он рассказал о спрятанных деньгах.
Обновлено в 03:08
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Обновлено в 01:10
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34
Армия и оружие
ВСУ пять раз за сутки нарушили «режим тишины» в ЛНР
Обновлено в 00:18
Политика
Арестованным украинским морякам вынесли обвинение в РФ
Восьми украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года, предъявили обвинение в незаконном пресечении государственной границы России, организованном группой лиц.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
В Калининградской области врачей обвинили в убийстве новорожденного
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в убийстве новорожденного и. о. главврача Родильного дома Калининградской области №4 Елене Белой и реаниматологу Элине Сушкевич, сообщается на сайте СКР.
Обновлено вчера в 10:47
Политика
Торгпред США предложил новые пошлины на товары из ЕС
Торговое представительство США предложило ввести новые пошлины на продукцию из Евросоюза на четыре миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 21:46
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой ракеты российской системы ПРО
Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Тигрица напала на мужчину за попытку украсть тигренка
Обновлено в 02:17
Политика
Глава ЦИК Молдавии подала в отставку
«Руссу подала заявление об отставке, объяснив это личными мотивами», — заявила ТАСС пресс-секретарь ЦИК Родика Сырбу.
Обновлено в 03:05
Общество
Экспериментальная маркировка молочных продуктов стартует 15 июля
Эксперимент по маркировке молочных продуктов пройдет в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020-го.
Обновлено вчера в 13:05
Авто
Топ-10 самых дорогих машин на российском рынке возглавил Порше 911 GT
Эксперты аналитического агентства Автостат составили топ-10 самых дорогих машин, официально продающихся в России.
Обновлено в 03:09
Политика
Власти наделят полицию правом объявлять предостережения
Кабинет министров России поддержал законопроект, которым предлагается наделить полицию правом объявлять обязательные для исполнения официальные предостережения о недопустимости совершения определенных правонарушений либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
Обновлено в 03:32
Здоровье
На Южном Урале птицефабрику уличили в продаже опасной продукции
Как сообщили в пресс-службе ведомства, пока птицефабрика не сможет поставлять в магазины тушку цыпленка-бройлера, бедро и печень.
Обновлено в 02:27
Происшествия
В Иркутской области выросло число жертв наводнения
Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено вчера в 04:59
Общество
Роскачество проверило мультизерновой хлеб
По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В небе над Лондоном из самолета выпало тело безбилетника
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:12
Экономика
В России обнаружили замороженные стройки на триллионы рублей
Счетная палата обнаружила в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС), общий объем финансирования которых из бюджетов разных уровней превысил четыре триллиона рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено в 03:03
Авто
Представлена лимитированная версия Renault Duster Black Collector
В лимитированной версии Renault Duster Black Collector будет глубокий черный цвет кузова, желтые полосы на корпусах зеркал заднего вида, а также узор на задней части.
Обновлено вчера в 15:50