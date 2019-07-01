Финансы

Уолл-стрит снова теряет прибыль из-за BoeingREGNUM вчера в 16:06

Проблемы для Dow доставляет компания Boeing, акции которой снизились на 2,4% из-за очередных проблем лайнера Boeing 737 MAX и потянули за собой котировки связанных компаний.
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Рост индексов США стих к концу первого торгового дня июля

РБК02:00

US STOCKS-Индекс S&P 500 достиг рекордного пика благодаря подъему техсектора

Financial One02:49

Рубль может провести июль в диапазоне 62-65 по отношению к доллару

ПРАЙМ01:49

Уолл-стрит снова теряет прибыль из-за Boeing

REGNUMвчера в 16:06

Рынки будут отыгрывать итоги саммита G20

Finam.Ruвчера в 11:20

Котировки евробондов РФ в понедельник поднимаются на фоне возросшего «аппетита к риску»

Финмаркетвчера в 12:13
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:41, Вашингтон
Транспорт

«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Чехию

Компания "Уральские авиалинии" со 2 июля приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского.
Обновлено в 00:28
Общество

Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск.
Обновлено в 03:00
Политика

В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком

Глава офиса Зеленского Андрей Богдан ранее заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным при условии, что государственным языком будет украинский, а сам Донбасс будет контролироваться Киевом.
Обновлено вчера в 18:34
Общество

Наклейки для отпугивания птиц появились в вестибюлях московского метро

Более 290 наклеек с изображением силуэтов хищных птиц для отпугивания мелких пернатых появились на стеклах вестибюлей 21 станции московского метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.
Обновлено в 00:05
Общество

Более половины россиян хотят работать после выхода на пенсию

Больше половины россиян (56,3%) планируют работать после достижения пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

Нино Катамадзе бойкотировала концерты в РФ

Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России на фоне антироссийских выступлений в Тбилиси.
Обновлено 30 июня в 11:06
Авто

GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено вчера в 08:56
Футбол

Леонид Федун: «Не было смысла возвращать Промеса»

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" отметил, что не было смысла возвращать вингера Квинси Промеса .
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Судаке села на мель частная яхта

Обновлено в 02:28
Происшествия

Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы

Чекиста привезли в частный дом в подмосковном Видном, где стали избивать и пытать электрошокером, чтобы он рассказал о спрятанных деньгах.
Обновлено в 03:08
Общество

Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение

Обновлено в 01:10
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 16:34
Армия и оружие

ВСУ пять раз за сутки нарушили «режим тишины» в ЛНР

Обновлено в 00:18
Политика

Арестованным украинским морякам вынесли обвинение в РФ

Восьми украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года, предъявили обвинение в незаконном пресечении государственной границы России, организованном группой лиц.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия

В Калининградской области врачей обвинили в убийстве новорожденного

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в убийстве новорожденного и. о. главврача Родильного дома Калининградской области №4 Елене Белой и реаниматологу Элине Сушкевич, сообщается на сайте СКР.
Обновлено вчера в 10:47
Политика

Торгпред США предложил новые пошлины на товары из ЕС

Торговое представительство США предложило ввести новые пошлины на продукцию из Евросоюза на четыре миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 21:46
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новой ракеты российской системы ПРО

Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 01:46
Происшествия

Тигрица напала на мужчину за попытку украсть тигренка

Обновлено в 02:17
Политика

Глава ЦИК Молдавии подала в отставку

«Руссу подала заявление об отставке, объяснив это личными мотивами», — заявила ТАСС пресс-секретарь ЦИК Родика Сырбу.
Обновлено в 03:05
Общество

Экспериментальная маркировка молочных продуктов стартует 15 июля

Эксперимент по маркировке молочных продуктов пройдет в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020-го.
Обновлено вчера в 13:05
Авто

Топ-10 самых дорогих машин на российском рынке возглавил Порше 911 GT

Эксперты аналитического агентства Автостат составили топ-10 самых дорогих машин, официально продающихся в России.
Обновлено в 03:09
Политика

Власти наделят полицию правом объявлять предостережения

Кабинет министров России поддержал законопроект, которым предлагается наделить полицию правом объявлять обязательные для исполнения официальные предостережения о недопустимости совершения определенных правонарушений либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
Обновлено в 03:32
Здоровье

На Южном Урале птицефабрику уличили в продаже опасной продукции

Как сообщили в пресс-службе ведомства, пока птицефабрика не сможет поставлять в магазины тушку цыпленка-бройлера, бедро и печень.
Обновлено в 02:27
Общество

Житель Магадана извинился за надпись «город-отстой» на баннере

Обновлено в 03:00
Происшествия

В Иркутской области выросло число жертв наводнения

Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено вчера в 04:59
Общество

Роскачество проверило мультизерновой хлеб

По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В небе над Лондоном из самолета выпало тело безбилетника

Обновлено вчера в 14:08
Политика

Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:12
Экономика

В России обнаружили замороженные стройки на триллионы рублей

Счетная палата обнаружила в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС), общий объем финансирования которых из бюджетов разных уровней превысил четыре триллиона рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено в 03:03
Авто

Представлена лимитированная версия Renault Duster Black Collector

В лимитированной версии Renault Duster Black Collector будет глубокий черный цвет кузова, желтые полосы на корпусах зеркал заднего вида, а также узор на задней части.
Обновлено вчера в 15:50
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