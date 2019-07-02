Финансы
Уолл-стрит снова теряет прибыль из-за BoeingREGNUM вчера в 16:06
Проблемы для Dow доставляет компания Boeing, акции которой снизились на 2,4% из-за очередных проблем лайнера Boeing 737 MAX и потянули за собой котировки связанных компаний.
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Котировки евробондов РФ в понедельник поднимаются на фоне возросшего «аппетита к риску»
Финмаркетвчера в 12:13
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Транспорт
Источник назвал причину отмены рейсов в Чехию
Во вторник стало известно, что "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" были вынуждены отменить часть рейсов в Прагу и Карловы Вары из-за аннулирования чешскими властями ранее выданных разрешений на полеты.
Обновлено в 03:22
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал отказ Нино Катамадзе выступать в России
На фоне напряженности между странами грузинские певицы Анита Рачвелишвили и Нино Катамадзе заявили, что не будут выступать в РФ.
Обновлено в 02:28
Авто
«Автостат» назвал десять самых доступных по цене автомобилей в России
Список самых доступных автомобилей в России возглавила Lada Granta со средней ценой 552,9 тыс. руб. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".
Обновлено в 03:49
Происшествия
Шестеро детей пострадали при взрыве на детской площадке под Днепром
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
В небе над Лондоном из самолета выпало тело безбилетника
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
МЧС подтвердило гибель 14 человек из-за наводнения в Иркутской области
Из-за наводнения в результате паводка в Иркутской области погибли 14 человек, еще 13 считаются пропавшими без вести.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы
Завершено расследование уголовного дела о похищении генерала ФСБ Александра Пастушкова, у которого были похищены пять миллионов долларов, закопанные в огороде.
Обновлено в 03:08
Кино
В США умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено вчера в 10:07
Путешествия
В Анапе запретили купаться в Черном море
Обновлено в 02:42
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Космос
Астрономы получили доказательства миграции астероидов
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
Ребенок получил ожоги в трансформаторной будке под Челябинском
В Челябинской области в поселке Магнитка Кусинского района ребенок проник в трансформаторную будку.
Обновлено в 04:11
Политика
МАГАТЭ подтвердило превышение Ираном уровня запасов урана
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано подтвердил, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов, сообщил в понедельник представитель пресс-службы МАГАТЭ Фредрик Даль.
Обновлено вчера в 09:40
Авто
Dongfeng начала продавать обновленный аналог Mitsubishi Delica
Lingzhi M5 2019-го модельного года щеголяет немного измененной радиаторной решеткой, а топовые версии минивэна теперь оснащаются панорамной крышей.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Москве уборщица прогнала белого медведя веником
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Словакия рада, что к Совету Европы присоединилась Россия
Председатель совета Словакия выразил свою радость о возвращении России в ПАСЕ, так как «без РФ нельзя решить многие серьёзные вопросы современности».
Обновлено вчера в 09:07
Политика
Арестованным украинским морякам вынесли обвинение в РФ
Восьми украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года, предъявили обвинение в незаконном пресечении государственной границы России, организованном группой лиц.
Обновлено вчера в 11:35
Наука
Уникальную версию Як-40 из Новосибирска представили Минпромторгу
Научно-исследовательский институт имени Чаплыгина представил Минпромторгу обновленный Як-40.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Движение по федеральной трассе открыли в Тулуне
Во вторник, 2 июля, в Тулуне открыли движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в обоих направлениях.
Обновлено в 02:16
Гаджеты
Объявлена дата официальной премьеры Samsung Galaxy Note 10
В первом официальном тизерном ролике о смартфоне Samsung Galaxy Note 10 раскрыта дата его презентации.
Обновлено в 03:36
Экономика
Гендиректор «Транснефть-Дружба» покинул компанию
ТАСС/ Полномочия генерального директора "Транснефть-Дружба" Игоря Павлова были прекращены с 24 июня, следует из списка аффилированных лиц "Транснефти".
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
Черноморский флот России следит за учениями НАТО Sea Breeze
«В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Чёрного моря силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в Чёрном море при проведении военного морского учения Sea Breeze 2019», — приводит сообщение центра РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:05
Армия и оружие
CNBC оценил возможные масштабы производства ракет «Авангард»
Обновлено вчера в 18:54
Политика
Кабмин поддержал разрешающий полиции выносить предостережения проект
Правительство России поддержало проект закона, которым предлагается наделить сотрудников полиции правом объявлять официальные предостережения о недопустимости совершения правонарушений.
Обновлено в 02:29
Происшествия
В Москве задержали мошенницу, укравшую 775 тысяч рублей у пенсионера
Полицейские задержали приехавшую из ближнего зарубежья 25-летнюю женщину, которую подозревают в краже 775 тысяч рублей у 89-летнего пенсионера в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:05
Здоровье
Врач рассказал, как избавиться от сонливости на работе
Четверть пациентов, обращающихся к врачам, жалуются на дневную сонливость.
Обновлено в 01:00
Экономика
Цены на мясо могут подскочить на 10%
О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:37