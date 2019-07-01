Финансы

Уолл-стрит снова теряет прибыль из-за BoeingREGNUM вчера в 16:06

Проблемы для Dow доставляет компания Boeing, акции которой снизились на 2,4% из-за очередных проблем лайнера Boeing 737 MAX и потянули за собой котировки связанных компаний.
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Рост индексов США стих к концу первого торгового дня июля

РБК02:00

Рынки будут отыгрывать итоги саммита G20

Finam.Ruвчера в 11:20

Уолл-стрит снова теряет прибыль из-за Boeing

REGNUMвчера в 16:06

В фокусе - выступления членов FOMC

ПРАЙМ05:28

Котировки евробондов РФ в понедельник поднимаются на фоне возросшего «аппетита к риску»

Финмаркетвчера в 12:13

ИНДЕКС S&P 500 ВЫРОС НА 1,16%

Financial Oneвчера в 09:32

Диалог Трампа и Си Цзиньпина «подкинул» DowJones на 235 пунктов

Inc.Russiaвчера в 02:52
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 08:15, Вашингтон
Происшествия

СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ

Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.
Обновлено в 04:03
Общество

Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Общество

Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики

Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия

В Москве в ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека

Два человека погибли, еще пять человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении четырех легковых автомашин на Кутузовском проспекте на западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес

Ушел из жизни отец Николая Баскова

Коллега выразил певцу свои соболезнования Сегодня юморист Владимир Винокур сообщил о смерти 67-летнего отца Николая Баскова по имени Виктор.
Обновлено вчера в 11:00
Путешествия

В Анапе запретили купаться на всех пляжах

Обновлено вчера в 05:22
Общество

Изучена причина наводнения в Иркутской области

Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Футбол

Зе Луиш покинул расположение «Спартака»

Обновлено в 07:59
Армия и оружие

Танковая атака в Триполи попала на видео

Обновлено вчера в 12:34
Политика

Сторонники Brexit устроили демарш в Европарламенте

Депутаты Европарламента, поддерживающие Brexit, повернулись спиной к залу во время исполнения гимна ЕС.
Обновлено в 05:47
Политика

Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний

Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.
Обновлено в 05:19
Политика

Медведев предложил ввести уголовную ответственность за срыв торгов по нацпроектам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил введение уголовной ответственности за манипулирование или демпингование на госзакупках, направленных на исполнении нацпроектов.
Обновлено в 07:39
Общество

Одобрены законопроекты по электронным трудовым книжкам

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила пакет поправок в законодательство для перехода на электронные трудовые книжки.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес

Из-за Аллы Пугачёвой могут уволить директора Рижского вокзала

Обновлено в 05:38
Авто

Chevrolet Camaro получил две спецверсии в России

Одна из версий, получившая название Chevrolet Camaro Shock Edition, представлена в ярко-желтом цвете с черными декоративными полосами на кузове.
Обновлено в 06:49
Авто

В российском офисе Suzuki назначен операционный директор

Операционным директором «Сузуки Мотор Рус» назначена Ирина Зеленцова, которая будет отвечать за такие направления бизнеса, как продажи и послепродажное обслуживание, маркетинговая стратегия бренда, логистика, а также осуществлять руководство компанией совместно с генеральным директором.
Обновлено в 08:04
Хоккей

Панарин стал самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ

Обновлено вчера в 18:19
Здоровье

Врачи рассказали, как пережить акклиматизацию во время отпуска

Врач-терапевт рассказал, как снизить негативное воздействие на самочувствие при смене климатической зоны, передает издание «Российская газета».
Обновлено в 07:09
Политика

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

Если США решат атаковать Иран, то Израиль будет уничтожен в течение тридцати минут, заявил в понедельник, 1 июля, глава комитета по вопросам нацбезопасности парламента республики Моджаба Зоннур.
Обновлено вчера в 15:01
Космос

Астрономы нашли еще одну звезду, необъяснимо меняющую свою яркость

Одна из наиболее правдоподобных версий гласит, что причина падений светимости может крыться в процессах, которые происходят в самой звезде и не касаются объектов, расположенных поблизости.
Обновлено в 06:47
Спорт

Екатеринбург выбрали местом проведения летней Универсиады 2023 года

Обновлено в 06:22
Происшествия

Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в ДНР

"Съемочная группа нашего корреспондента Андрея Руденко попала под огонь украинских силовиков на западе Донецка в районе поселка Александровка", - отмечается в сообщении.
Обновлено в 08:07
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»

По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Происшествия

В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя

В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Происшествия

Россиянка отомстила назойливому поклоннику и попала на видео

В Санкт-Петербурге водитель серебристого седана Chevrolet прокатила на капоте назойливого мужчину, который якобы пытался с ней познакомиться.
Обновлено в 06:29
Общество

ВЦИОМ: россияне стали меньше верить в астрологические прогнозы

Согласно приведенным материалам, 15% опрошенных в 2019 году россиян верят в советы и предсказания астрологов, в то время как в 2015 году и 2000 году доля таковых составляла 31% и 33% соответственно.
Обновлено в 04:44
Авто

Audi презентовала новый «заряженный» седан Audi S8

Система полного привода Quattro с подруливающей задней осью и спортивным дифференциалом еще больше повышает маневренность нового Audi S8 как на низких, так и на высоких скоростях.
Обновлено в 01:31
Здоровье

В Волгограде разработана концепция развития медицины до 2024 года

Сегодня в Волгограде Андрей Бочаров представил концепцию развития здравоохранения до 2024 года.
Обновлено в 02:50
Здоровье

В Краснодаре в перинатальном центре родился 50-тысячный ребенок

Обновлено в 06:09
Космос

Спиральные нити питают молодые галактики: исследование

Новые наблюдения, сделанные с помощью космического веб-томографа Keck (KCWI) в обсерватории на Гавайях, теперь дают самые ясные, самые прямые доказательства того, что нити холодного газа питают молодые галактики.
Обновлено вчера в 12:27
Как работают Яндекс.Новости?
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