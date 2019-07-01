Финансы
Уолл-стрит снова теряет прибыль из-за BoeingREGNUM вчера в 16:06
Проблемы для Dow доставляет компания Boeing, акции которой снизились на 2,4% из-за очередных проблем лайнера Boeing 737 MAX и потянули за собой котировки связанных компаний.
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Котировки евробондов РФ в понедельник поднимаются на фоне возросшего «аппетита к риску»
Финмаркетвчера в 12:13
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 08:15, Вашингтон
Происшествия
СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ
Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.
Обновлено в 04:03
Общество
Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Общество
Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики
Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
В Москве в ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека
Два человека погибли, еще пять человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении четырех легковых автомашин на Кутузовском проспекте на западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
Ушел из жизни отец Николая Баскова
Коллега выразил певцу свои соболезнования Сегодня юморист Владимир Винокур сообщил о смерти 67-летнего отца Николая Баскова по имени Виктор.
Обновлено вчера в 11:00
Путешествия
В Анапе запретили купаться на всех пляжах
Обновлено вчера в 05:22
Общество
Изучена причина наводнения в Иркутской области
Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Футбол
Зе Луиш покинул расположение «Спартака»
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
Танковая атака в Триполи попала на видео
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Сторонники Brexit устроили демарш в Европарламенте
Депутаты Европарламента, поддерживающие Brexit, повернулись спиной к залу во время исполнения гимна ЕС.
Обновлено в 05:47
Политика
Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний
Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.
Обновлено в 05:19
Политика
Медведев предложил ввести уголовную ответственность за срыв торгов по нацпроектам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил введение уголовной ответственности за манипулирование или демпингование на госзакупках, направленных на исполнении нацпроектов.
Обновлено в 07:39
Общество
Одобрены законопроекты по электронным трудовым книжкам
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила пакет поправок в законодательство для перехода на электронные трудовые книжки.
Обновлено в 05:50
Авто
Chevrolet Camaro получил две спецверсии в России
Одна из версий, получившая название Chevrolet Camaro Shock Edition, представлена в ярко-желтом цвете с черными декоративными полосами на кузове.
Обновлено в 06:49
Авто
В российском офисе Suzuki назначен операционный директор
Операционным директором «Сузуки Мотор Рус» назначена Ирина Зеленцова, которая будет отвечать за такие направления бизнеса, как продажи и послепродажное обслуживание, маркетинговая стратегия бренда, логистика, а также осуществлять руководство компанией совместно с генеральным директором.
Обновлено в 08:04
Хоккей
Панарин стал самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ
Обновлено вчера в 18:19
Здоровье
Врачи рассказали, как пережить акклиматизацию во время отпуска
Врач-терапевт рассказал, как снизить негативное воздействие на самочувствие при смене климатической зоны, передает издание «Российская газета».
Обновлено в 07:09
Политика
В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран
Если США решат атаковать Иран, то Израиль будет уничтожен в течение тридцати минут, заявил в понедельник, 1 июля, глава комитета по вопросам нацбезопасности парламента республики Моджаба Зоннур.
Обновлено вчера в 15:01
Космос
Астрономы нашли еще одну звезду, необъяснимо меняющую свою яркость
Одна из наиболее правдоподобных версий гласит, что причина падений светимости может крыться в процессах, которые происходят в самой звезде и не касаются объектов, расположенных поблизости.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в ДНР
"Съемочная группа нашего корреспондента Андрея Руденко попала под огонь украинских силовиков на западе Донецка в районе поселка Александровка", - отмечается в сообщении.
Обновлено в 08:07
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя
В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Происшествия
Россиянка отомстила назойливому поклоннику и попала на видео
В Санкт-Петербурге водитель серебристого седана Chevrolet прокатила на капоте назойливого мужчину, который якобы пытался с ней познакомиться.
Обновлено в 06:29
Общество
ВЦИОМ: россияне стали меньше верить в астрологические прогнозы
Согласно приведенным материалам, 15% опрошенных в 2019 году россиян верят в советы и предсказания астрологов, в то время как в 2015 году и 2000 году доля таковых составляла 31% и 33% соответственно.
Обновлено в 04:44
Авто
Audi презентовала новый «заряженный» седан Audi S8
Система полного привода Quattro с подруливающей задней осью и спортивным дифференциалом еще больше повышает маневренность нового Audi S8 как на низких, так и на высоких скоростях.
Обновлено в 01:31
Здоровье
В Волгограде разработана концепция развития медицины до 2024 года
Сегодня в Волгограде Андрей Бочаров представил концепцию развития здравоохранения до 2024 года.
Обновлено в 02:50
Космос
Спиральные нити питают молодые галактики: исследование
Новые наблюдения, сделанные с помощью космического веб-томографа Keck (KCWI) в обсерватории на Гавайях, теперь дают самые ясные, самые прямые доказательства того, что нити холодного газа питают молодые галактики.
Обновлено вчера в 12:27