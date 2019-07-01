Финансы
Уолл-стрит снова теряет прибыль из-за BoeingREGNUM вчера в 16:06
Проблемы для Dow доставляет компания Boeing, акции которой снизились на 2,4% из-за очередных проблем лайнера Boeing 737 MAX и потянули за собой котировки связанных компаний.
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Котировки евробондов РФ в понедельник поднимаются на фоне возросшего «аппетита к риску»
Финмаркетвчера в 12:13
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Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения чешских властей
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Прагу, которые были запланированы на вторник, 2 июля, из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на данные полеты.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
Обновлено вчера в 13:42
Общество
«Роскачество» проверило мультизерновой хлеб
Обновлено в 01:46
Общество
Бутина похудела на 20 кг за время нахождения в тюрьме США
Валерий Бутин, отец осуждённой в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной, в интервью газете «Известия» рассказал, что за время нахождения в американской тюрьме его дочь похудела на 20 кг.
Обновлено вчера в 20:46
Политика
Трамп пообещал показать танки в Вашингтоне на День независимости США
Использование военной техники может обойтись властям в крупную сумму, указало издание, отметив, что час полета F-35 обходится в $30 тыс. Трамп, занявший пост президента 20 января 2017 года, уже несколько раз заявлял о намерении организовать в Вашингтоне в День независимости парад с участием военной техники, подобный тому, что проводится ежегодно 14 июля в Париже на Елисейских полях.
Обновлено в 01:43
Кино
В США умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено вчера в 10:07
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено вчера в 12:40
Хоккей
Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
В Тулуне открыли движение автомобилей по мосту через реку Ия
Движение легковых автомобилей по мосту через реку Ия в городе Тулуне Иркутской области, перекрытое в связи с паводком, восстановлено, сообщил председатель областного правительства Руслан Болотов.
Обновлено в 01:32
Здоровье
Вздремнуть или выпить? Эффективные способы побороть сонливость на работе
Четверть пациентов, обращающихся к врачам, жалуются на дневную сонливость.
Обновлено в 01:00
Футбол
Сокамерника Мамаева перевели к Кокорину
Бывший сокамерник нападающего "Краснодара" Павла Мамаева переведен к нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину, передает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия
Истребитель ВВС Индии «потерял» топливный бак во время полета
Легкий многоцелевой истребитель Tejas военно-воздушных сил Индии во вторник непроизвольно сбросил дополнительный топливный бак во время полета в южном штате Тамилнад, сообщили журналистам в пресс-службе ВВС.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие
Россия оказала помощь пострадавшим в Алеппо офицерам сирийской армии
Семнадцати пострадавшим во время боевых действий в Алеппо офицерам сирийской армии подарили инвалидные коляски.
Обновлено вчера в 22:38
Общество
Более половины россиян хотят работать после выхода на пенсию
Больше половины россиян (56,3%) планируют работать после достижения пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Кадыров прокомментировал нападение на полицейских
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал нападение с ножом на полицейских новшеством, которое пришло в Россию из западных стран.
Обновлено вчера в 13:50
Экономика
Цены на мясо могут подскочить на 10%
О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:37
Общество
Российский губернатор упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права»
Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес
Максим Виторган развлекся с Ксенией Собчак в семейном центре
Максим и Ксения посетили семейный развлекательный центр. Они дружно играли со своим двухлетним сыном Платоном.
Обновлено в 01:00
Авто
Названы 10 самых доступных автомобилей на российском рынке
Эксперты назвали ТОП-10 самых доступных автомобилей.
Обновлено в 01:33
Общество
Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение
Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.
Обновлено вчера в 20:47
Политика
Вакарчук назвал Крым российским
Выступая на агитационном концерте в Харькове, музыкант, а теперь и политик Святослав Вакарчук назвал Крым российским.
Обновлено вчера в 11:19
Армия и оружие
Без Франции и Китая. Какой авианосец готовит Россия
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
Навального арестовали на 10 суток за шествие в поддержку Голунова
Хорошевский районный суд Москвы арестовал на 10 суток Алексея Навального за участие в несогласованном шествии в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня, сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
Обновлено вчера в 12:25
Здоровье
В США женщина похудела на 270 килограммов
Жительница штата Теннесси 51-летняя Милла Кларк, весившая 340 килограммов, в результате борьбы с лишним весом смогла похудеть почти в пять раз, передает Daily Mail.Сообщается, что американка страдала от ожирения с детства.
Обновлено вчера в 07:17
Политика
Команда Зеленского объяснила позицию о русском языке в Донбассе
Русский язык в ДНР и ЛНР может стать региональным при таком условии, если государственным языком будет признан украинский, а Донбасс войдет в состав Украины.
Обновлено вчера в 03:41
Происшествия
В Москве уборщица прогнала белого медведя веником
Обновлено вчера в 12:24
Общество
Точный гороскоп на 2 июля для всех знаков Зодиака: Скорпионов ждут жертвы
Тельцам 2 июля гороскоп настоятельно рекомендует отказаться от мечтаний и фантазий. Сам день будет для знака Зодиака очень плодотворным.
Обновлено вчера в 09:30
Армия и оружие
В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»
Обновлено вчера в 18:45
Космос
Роскосмос задействует искусственный интеллект для исследования Луны
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
В Иркутской области выросло число жертв наводнения
Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено вчера в 04:59