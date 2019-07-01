Проблемы для Dow доставляет компания Boeing, акции которой снизились на 2,4% из-за очередных проблем лайнера Boeing 737 MAX и потянули за собой котировки связанных компаний.

Транспорт «Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения чешских властей Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Прагу, которые были запланированы на вторник, 2 июля, из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на данные полеты.

Общество Бутина похудела на 20 кг за время нахождения в тюрьме США Валерий Бутин, отец осуждённой в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной, в интервью газете «Известия» рассказал, что за время нахождения в американской тюрьме его дочь похудела на 20 кг.

Политика Трамп пообещал показать танки в Вашингтоне на День независимости США Использование военной техники может обойтись властям в крупную сумму, указало издание, отметив, что час полета F-35 обходится в $30 тыс. Трамп, занявший пост президента 20 января 2017 года, уже несколько раз заявлял о намерении организовать в Вашингтоне в День независимости парад с участием военной техники, подобный тому, что проводится ежегодно 14 июля в Париже на Елисейских полях.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.

Происшествия В Тулуне открыли движение автомобилей по мосту через реку Ия Движение легковых автомобилей по мосту через реку Ия в городе Тулуне Иркутской области, перекрытое в связи с паводком, восстановлено, сообщил председатель областного правительства Руслан Болотов.

Футбол Сокамерника Мамаева перевели к Кокорину Бывший сокамерник нападающего "Краснодара" Павла Мамаева переведен к нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину, передает "Московский комсомолец".

Происшествия Истребитель ВВС Индии «потерял» топливный бак во время полета Легкий многоцелевой истребитель Tejas военно-воздушных сил Индии во вторник непроизвольно сбросил дополнительный топливный бак во время полета в южном штате Тамилнад, сообщили журналистам в пресс-службе ВВС.

Армия и оружие Россия оказала помощь пострадавшим в Алеппо офицерам сирийской армии Семнадцати пострадавшим во время боевых действий в Алеппо офицерам сирийской армии подарили инвалидные коляски.

Происшествия Кадыров прокомментировал нападение на полицейских Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал нападение с ножом на полицейских новшеством, которое пришло в Россию из западных стран.

Экономика Цены на мясо могут подскочить на 10% О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».

Общество Российский губернатор упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права» Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан.

Шоу-бизнес Максим Виторган развлекся с Ксенией Собчак в семейном центре Максим и Ксения посетили семейный развлекательный центр. Они дружно играли со своим двухлетним сыном Платоном.

Общество Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.

Политика Вакарчук назвал Крым российским Выступая на агитационном концерте в Харькове, музыкант, а теперь и политик Святослав Вакарчук назвал Крым российским.

Происшествия Навального арестовали на 10 суток за шествие в поддержку Голунова Хорошевский районный суд Москвы арестовал на 10 суток Алексея Навального за участие в несогласованном шествии в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня, сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Здоровье В США женщина похудела на 270 килограммов Жительница штата Теннесси 51-летняя Милла Кларк, весившая 340 килограммов, в результате борьбы с лишним весом смогла похудеть почти в пять раз, передает Daily Mail.Сообщается, что американка страдала от ожирения с детства.

Политика Команда Зеленского объяснила позицию о русском языке в Донбассе Русский язык в ДНР и ЛНР может стать региональным при таком условии, если государственным языком будет признан украинский, а Донбасс войдет в состав Украины.

Общество Точный гороскоп на 2 июля для всех знаков Зодиака: Скорпионов ждут жертвы Тельцам 2 июля гороскоп настоятельно рекомендует отказаться от мечтаний и фантазий. Сам день будет для знака Зодиака очень плодотворным.