Уолл-стрит снижается после смешанных результатовFinancial One 12:04

Акции EBay Inc выросли на 4,7 процента после отчета компании о повышении годовых прогнозов продаж и прибыли. Акции AT&T Inc снизились на 3,8 процента после того, как квартальная выручка компании не оправдала ожиданий Уолл-стрит.

Общество Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.

Авто Посмотрите, как VW Beetle буксирует огромный прицеп YouTube-блогер Bug Bmx решил воссоздать ролик 1974 года, в котором классический Volkswagen Beetle буксирует кемпер.

Политика «Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.

Происшествия В Москве загорелись несколько автомобилей Несколько автомобилей горят на площади 100 квадратных метров на Алтуфьевском шоссе в Москве, пострадавших нет, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ в Twitter.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с пожарами в Забайкалье Президент России Владимир Путин прокомментировал сложившуюся в Забайкалье ситуацию, где от огня пострадали 17 населенных пунктов.

Шоу-бизнес Дочь Кончаловского и Толкалиной показала фото в купальнике В кадре девушка предстала перед фолловерами, которых на сегодняшний день уже больше трех тясяч, в слитном купальнике с глубоким V-образным вырезом, демонстрируя крупное тату на руке, выше локтя, и мехенди чуть выше кисти — на другой.

Энергетика Польша приостановила транзит российской нефти В свою очередь, министерство энергетики Польши заявило, что если ситуация с качеством российской нефти, передаваемой по нефтепроводу "Дружба", затянется, то будет задействован для поставок резервный канал через порт Гданьска.

Авто Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon.

Экономика Facebook грозит штраф в $5 млрд Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить штраф в размере $5 млрд на американскую социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей, сообщает CNBC со ссылкой на отчет компании.

Экономика Россияне избавляются от дач из-за нового налога Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.

Политика Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса Обновлено в 21:26 Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса.

Здоровье Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования, усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения.

Авто Французы построят переднемоторный Porsche 911 с мотором V8 HEMI Мастерская Danton Arts Kustoms из французской коммуны Ваноск показала первые фотографии амбициозного проекта на базе Porsche 911 в кузове 997.

Политика Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.

Здоровье Итоги эпидемии: корь в Екатеринбург завезли из-за рубежа Управление Роспотребнадзора по Свердловской области подвело итоги эпидемии кори в Екатеринбурге, заявила на пресс-конференции представитель ведомства Светлана Скрябина.

Здоровье VIP-сервисы вышли на пенсию Банки активно продвигают консьерж-сервисы уже не для VIP-клиентов, а для более массовых категорий, в частности для пенсионеров.

Политика Путин заявил о попытках Запада навязать свои ценности другим странам Президент России Владимир Путин в интервью изданию «Жэньминь Жибао» отметил, что некоторые страны Запада ради достижения единоличного глобального лидерства стремятся силой навязать свои ценности другим странам.

Общество Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.

Здоровье Врачи рассказали, сколько яиц и куличей можно съесть на Пасху Эксперты рассказали россиянам, сколько яиц и куличей можно съесть на Пасху без вреда для здоровья.

Шоу-бизнес Рита Дакота поблагодарила Влада Соколовского за дочь Мию Сегодня, 23 апреля, Рита Дакота поздравляет свою маленькую дочь с ее 1,5-летием.

Авто Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.

Армия и оружие Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море Со слов посла США в Москве Джона Хантсмана, развернутая в Средиземном море американская авианосная группировка в составе более 130 самолетов, 10 кораблей, авианосцев USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis (класса Nimitz), а также девяти тысяч моряков и морских пехотинцев, служит сигналом для Москвы.