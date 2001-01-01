Экономика

Уолл-стрит снижается после смешанных результатовFinancial One 12:04

Акции EBay Inc выросли на 4,7 процента после отчета компании о повышении годовых прогнозов продаж и прибыли. Акции AT&T Inc снизились на 3,8 процента после того, как квартальная выручка компании не оправдала ожиданий Уолл-стрит.
Читать в источнике

Подробнее о событии

День финансовых отчетностей. Индексы откроют сессию вразнобой

РБК09:26

Уолл-стрит снижается после смешанных результатов

Financial One12:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 20:23, Ашберн
Армия и оружие

В Германии задержан «гражданин рейха» с автоматом Калашникова

Германская полиция отчиталась о задержании «гражданина рейха» с автоматом Калашникова.
Обновлено вчера в 15:36
Общество

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Авто

Посмотрите, как VW Beetle буксирует огромный прицеп

YouTube-блогер Bug Bmx решил воссоздать ролик 1974 года, в котором классический Volkswagen Beetle буксирует кемпер.
Обновлено в 11:19
Политика

«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ

Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено в 18:53
Происшествия

В Москве загорелись несколько автомобилей

Несколько автомобилей горят на площади 100 квадратных метров на Алтуфьевском шоссе в Москве, пострадавших нет, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ в Twitter.
Обновлено в 17:37
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с пожарами в Забайкалье

Президент России Владимир Путин прокомментировал сложившуюся в Забайкалье ситуацию, где от огня пострадали 17 населенных пунктов.
Обновлено в 19:14
Шоу-бизнес

Дочь Кончаловского и Толкалиной показала фото в купальнике

В кадре девушка предстала перед фолловерами, которых на сегодняшний день уже больше трех тясяч, в слитном купальнике с глубоким V-образным вырезом, демонстрируя крупное тату на руке, выше локтя, и мехенди чуть выше кисти — на другой.
Обновлено в 06:57
Общество

В Екатеринбурге УК уничтожила сад, который 18 лет выращивал пенсионер

Обновлено в 10:58
Энергетика

Польша приостановила транзит российской нефти

В свою очередь, министерство энергетики Польши заявило, что если ситуация с качеством российской нефти, передаваемой по нефтепроводу "Дружба", затянется, то будет задействован для поставок резервный канал через порт Гданьска.
Обновлено в 18:42
Наука

Сибирские ученые знают, как обезопасить горняков от обрушений

Обновлено в 01:43
Авто

Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов

Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon.
Обновлено в 09:50
Экономика

Facebook грозит штраф в $5 млрд

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить штраф в размере $5 млрд на американскую социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей, сообщает CNBC со ссылкой на отчет компании.
Обновлено в 17:30
Экономика

Россияне избавляются от дач из-за нового налога

Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
Обновлено в 14:01
Политика

Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса

Обновлено в 21:26 Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 11:44
Здоровье

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон

Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования, усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения.
Обновлено в 18:06
Здоровье

Отменили сотни операций! Клиника имени Мешалкина заявила, что из-за «дела Покушалова» не может спасать детей

В новосибирской клинике имени Мешалкина, где лечат людей с сердечными патологиями, переносят операцию за операцией.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Россиянину грозит 10 лет тюрьмы за домогательства в самолете

Обновлено в 19:49
Армия и оружие

Морская пехота и танковый биатлон: как в ЮВО проходят военные учения

Обновлено в 11:36
Авто

Французы построят переднемоторный Porsche 911 с мотором V8 HEMI

Мастерская Danton Arts Kustoms из французской коммуны Ваноск показала первые фотографии амбициозного проекта на базе Porsche 911 в кузове 997.
Обновлено в 06:54
Политика

Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05
Здоровье

Итоги эпидемии: корь в Екатеринбург завезли из-за рубежа

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области подвело итоги эпидемии кори в Екатеринбурге, заявила на пресс-конференции представитель ведомства Светлана Скрябина.
Обновлено в 08:02
Здоровье

VIP-сервисы вышли на пенсию

Банки активно продвигают консьерж-сервисы уже не для VIP-клиентов, а для более массовых категорий, в частности для пенсионеров.
Обновлено в 17:02
Политика

Путин заявил о попытках Запада навязать свои ценности другим странам

Президент России Владимир Путин в интервью изданию «Жэньминь Жибао» отметил, что некоторые страны Запада ради достижения единоличного глобального лидерства стремятся силой навязать свои ценности другим странам.
Обновлено в 18:55
Общество

Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти

Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Здоровье

Врачи рассказали, сколько яиц и куличей можно съесть на Пасху

Эксперты рассказали россиянам, сколько яиц и куличей можно съесть на Пасху без вреда для здоровья.
Обновлено в 01:08
Шоу-бизнес

Рита Дакота поблагодарила Влада Соколовского за дочь Мию

Сегодня, 23 апреля, Рита Дакота поздравляет свою маленькую дочь с ее 1,5-летием.
Обновлено вчера в 20:11
Авто

Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero

Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

Со слов посла США в Москве Джона Хантсмана, развернутая в Средиземном море американская авианосная группировка в составе более 130 самолетов, 10 кораблей, авианосцев USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis (класса Nimitz), а также девяти тысяч моряков и морских пехотинцев, служит сигналом для Москвы.
Обновлено в 01:29
Политика

Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде

1. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые приехал в Россию Бронепоезд главы КНДР отправился с железнодорожного вокзала Пхеньяна рано утром 24 апреля.
Обновлено в 06:58
Политика

Пранкеры Лексус и Вован поговорили с Макроном от имени Зеленского

Обновлено в 10:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное