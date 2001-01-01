Уолл-стрит снижается после смешанных результатовFinancial One вчера в 12:04

Акции EBay Inc выросли на 4,7 процента после отчета компании о повышении годовых прогнозов продаж и прибыли. Акции AT&T Inc снизились на 3,8 процента после того, как квартальная выручка компании не оправдала ожиданий Уолл-стрит.

Политика Путин прокомментировал указ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР Комментируя свое решение, глава государства обратил внимание на то, что нельзя мириться с ситуацией, в которой оказались жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР), чьи гражданские права оказались практически полностью ущемлены.

Политика Стул Ким Чен Ына протерли спиртом перед встречей с Путиным Охранники главы КНДР Ким Чен Ына протерли стул, на котором он собирался сидеть во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Политика В Египте продлили на три месяца режим чрезвычайного положения Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси указом продлил действие чрезвычайного положения в стране сроком на три месяца.

Происшествия Женщина, упавшая на рельсы станции метро «Фрунзенская», погибла В результате падения с платформы на рельсы на станции метро "Фрунзенская" около 09:00 утра четверга погибла женщина, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Политика Пушков ответил Киеву на критику выдачи российских паспортов в Донбассе Украинские власти проявили "редкое лицемерие", отреагировав на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter.

Здоровье Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.

Экономика Прибыль владельца «Пятерочек» выросла на 65% за квартал Чистая прибыль крупнейшего в стране продовольственного ритейлера X5 Retail Group за I квартал 2019 г. выросла на 65,2% до 9,3 млрд руб. Ритейлер раскрыл результаты по МСФО.

Происшествия Появилось видео избиения отца чемпиона мира ММА Смерть отца чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау не могла оставить равнодушными не только тех, кто лично знал их обоих, но и всех спортсменов, да и обычных жителей Дагестана и соседних республик.

Армия и оружие На Западе оценили новый вид российского вооружения Как пишет C4ISRNET, новая ракета, способная сбивать квадрокоптеры, выглядит так, будто она сделана из картона, а вместо ракетного двигателя приводится в движение одним винтом.

Шоу-бизнес Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.

Экономика Mail.ru Group впервые раскрыла выручку сервиса «Юла» Более детальных подробностей о финансовых показателях «Юлы» Mail.ru Group прежде никогда не раскрывала.

Хоккей В твиттере Кубка Стэнли попрощались с Овечкиным Официальный твиттер Кубка Стэнли после вылета столичной команды из розыгрыша обратился к капитану действующих чемпионов Александру Овечкину.

Авто Toyota выпустит спецсерию Mark X, а потом снимет седан с производства Японский автопроизводитель Toyota принял решение о снятии с производства седана Mark X. Произойдет это уже в конце текущего года.

Культура Французский художник разрисует фасад здания в Самаре С 30 апреля по 6 мая Антуан Мартине (MioSHe) разрисует фасад здания, образующий входную группу Театра кукол на улице Самарской, и проведет встречу с горожанами на тему современного искусства и его интерпретации в обществе.

Происшествия В отношении Александра Ландо возбудили дело о мошенничестве Александр Ландо, бывший председатель Общественной палаты Саратовской области, стал фигурантом уголовного дела.

Здоровье ВОЗ предупредила об опасности гаджетов для детей до пяти лет В ВОЗ рассказали, что дети младше года должны двигаться ползком не менее 30 минут в день и в принципе не использовать гаджеты.

Религия У православных христиан — Чистый четверг Сегодня, 25 апреля, православные христиане отмечают Великий четверг, который еще называют Чистым.

Политика США расширили список ограничительных мер по Кубе США дополнили в список ограничительных мер по Кубе пятью юридическими лицами, которые могут контролироваться кубинскими военными.

Путешествия Туроператоры отчитались о турах за рубеж по 38 руб Восемь туроператоров заявили цифры, согласно которым средняя стоимость зарубежных туров у них не превысила 1 тыс. руб. До сих пор в списке туроператоров с самыми дешевыми турами лидировали компании с Дальнего Востока.

Шоу-бизнес Бузова рассказала Собчак о требованиях Тарасова Ранее Бузова рассказала Собчак о брачном контракте с Тарасовым.