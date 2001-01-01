Экономика
Уолл-стрит снижается после смешанных результатовFinancial One вчера в 12:04
Акции EBay Inc выросли на 4,7 процента после отчета компании о повышении годовых прогнозов продаж и прибыли. Акции AT&T Inc снизились на 3,8 процента после того, как квартальная выручка компании не оправдала ожиданий Уолл-стрит.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 03:54, Ашберн
Политика
Ким Чен Ын рассказал о разговоре с Путиным
Обновлено в 02:47
Политика
Путин прокомментировал указ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР
Комментируя свое решение, глава государства обратил внимание на то, что нельзя мириться с ситуацией, в которой оказались жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР), чьи гражданские права оказались практически полностью ущемлены.
Обновлено вчера в 11:40
Футбол
«Тамбов» одержал первую победу под руководством Григоряна
В матче 33-го тура ФНЛ Тамбов принимал ярославский Шинник.
Обновлено вчера в 13:36
Политика
Стул Ким Чен Ына протерли спиртом перед встречей с Путиным
Охранники главы КНДР Ким Чен Ына протерли стул, на котором он собирался сидеть во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:11
Политика
В Египте продлили на три месяца режим чрезвычайного положения
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси указом продлил действие чрезвычайного положения в стране сроком на три месяца.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Женщина, упавшая на рельсы станции метро «Фрунзенская», погибла
В результате падения с платформы на рельсы на станции метро "Фрунзенская" около 09:00 утра четверга погибла женщина, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 03:06
Политика
Пушков ответил Киеву на критику выдачи российских паспортов в Донбассе
Украинские власти проявили "редкое лицемерие", отреагировав на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter.
Обновлено вчера в 18:04
Политика
В штабе Зеленского пообещали не сдавать и не дарить земли Украины
Как подчеркнул Разумков, этого «никогда не произойдёт при президенте Зеленском».
Обновлено в 01:32
Здоровье
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Экономика
Прибыль владельца «Пятерочек» выросла на 65% за квартал
Чистая прибыль крупнейшего в стране продовольственного ритейлера X5 Retail Group за I квартал 2019 г. выросла на 65,2% до 9,3 млрд руб. Ритейлер раскрыл результаты по МСФО.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Появилось видео избиения отца чемпиона мира ММА
Смерть отца чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау не могла оставить равнодушными не только тех, кто лично знал их обоих, но и всех спортсменов, да и обычных жителей Дагестана и соседних республик.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
На Западе оценили новый вид российского вооружения
Как пишет C4ISRNET, новая ракета, способная сбивать квадрокоптеры, выглядит так, будто она сделана из картона, а вместо ракетного двигателя приводится в движение одним винтом.
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Экономика
Mail.ru Group впервые раскрыла выручку сервиса «Юла»
Более детальных подробностей о финансовых показателях «Юлы» Mail.ru Group прежде никогда не раскрывала.
Обновлено в 02:01
Кино
Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
Обновлено вчера в 16:57
Энергетика
Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
Обновлено вчера в 17:03
Хоккей
В твиттере Кубка Стэнли попрощались с Овечкиным
Официальный твиттер Кубка Стэнли после вылета столичной команды из розыгрыша обратился к капитану действующих чемпионов Александру Овечкину.
Обновлено в 00:34
Авто
Toyota выпустит спецсерию Mark X, а потом снимет седан с производства
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о снятии с производства седана Mark X. Произойдет это уже в конце текущего года.
Обновлено вчера в 07:28
Наука
Найдены камни, которые превращают свет в электричество
Ученым в неорганических элементах удалось обнаружить процесс фотосинтеза.
Обновлено вчера в 16:05
Культура
Французский художник разрисует фасад здания в Самаре
С 30 апреля по 6 мая Антуан Мартине (MioSHe) разрисует фасад здания, образующий входную группу Театра кукол на улице Самарской, и проведет встречу с горожанами на тему современного искусства и его интерпретации в обществе.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия
В отношении Александра Ландо возбудили дело о мошенничестве
Александр Ландо, бывший председатель Общественной палаты Саратовской области, стал фигурантом уголовного дела.
Обновлено вчера в 11:44
Здоровье
ВОЗ предупредила об опасности гаджетов для детей до пяти лет
В ВОЗ рассказали, что дети младше года должны двигаться ползком не менее 30 минут в день и в принципе не использовать гаджеты.
Обновлено вчера в 11:43
Религия
У православных христиан — Чистый четверг
Сегодня, 25 апреля, православные христиане отмечают Великий четверг, который еще называют Чистым.
Обновлено в 02:49
Политика
США расширили список ограничительных мер по Кубе
США дополнили в список ограничительных мер по Кубе пятью юридическими лицами, которые могут контролироваться кубинскими военными.
Обновлено вчера в 22:40
Технологии
МГТС разработает платформу для управления дронами
Обновлено в 02:58
Путешествия
Туроператоры отчитались о турах за рубеж по 38 руб
Восемь туроператоров заявили цифры, согласно которым средняя стоимость зарубежных туров у них не превысила 1 тыс. руб. До сих пор в списке туроператоров с самыми дешевыми турами лидировали компании с Дальнего Востока.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Наталья Салеева покинула пост гендиректора ЮУ КЖСИ
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Бузова рассказала Собчак о требованиях Тарасова
Ранее Бузова рассказала Собчак о брачном контракте с Тарасовым.
Обновлено вчера в 15:40
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено 23 апреля в 04:22