Экономика

Уолл-стрит снижается после смешанных результатовFinancial One вчера в 12:04

Акции EBay Inc выросли на 4,7 процента после отчета компании о повышении годовых прогнозов продаж и прибыли. Акции AT&T Inc снизились на 3,8 процента после того, как квартальная выручка компании не оправдала ожиданий Уолл-стрит.
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День финансовых отчетностей. Индексы откроют сессию вразнобой

РБКвчера в 09:26

Уолл-стрит снижается после смешанных результатов

Financial Oneвчера в 12:04
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Политика

Ким Чен Ын рассказал о разговоре с Путиным

Обновлено в 02:47
Политика

Путин прокомментировал указ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР

Комментируя свое решение, глава государства обратил внимание на то, что нельзя мириться с ситуацией, в которой оказались жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР), чьи гражданские права оказались практически полностью ущемлены.
Обновлено вчера в 11:40
Футбол

«Тамбов» одержал первую победу под руководством Григоряна

В матче 33-го тура ФНЛ Тамбов принимал ярославский Шинник.
Обновлено вчера в 13:36
Политика

Стул Ким Чен Ына протерли спиртом перед встречей с Путиным

Охранники главы КНДР Ким Чен Ына протерли стул, на котором он собирался сидеть во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:11
Политика

В Египте продлили на три месяца режим чрезвычайного положения

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси указом продлил действие чрезвычайного положения в стране сроком на три месяца.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Женщина, упавшая на рельсы станции метро «Фрунзенская», погибла

В результате падения с платформы на рельсы на станции метро "Фрунзенская" около 09:00 утра четверга погибла женщина, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 03:06
Политика

Пушков ответил Киеву на критику выдачи российских паспортов в Донбассе

Украинские власти проявили "редкое лицемерие", отреагировав на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter.
Обновлено вчера в 18:04
Политика

В штабе Зеленского пообещали не сдавать и не дарить земли Украины

Как подчеркнул Разумков, этого «никогда не произойдёт при президенте Зеленском».
Обновлено в 01:32
Здоровье

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон

Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Экономика

Прибыль владельца «Пятерочек» выросла на 65% за квартал

Чистая прибыль крупнейшего в стране продовольственного ритейлера X5 Retail Group за I квартал 2019 г. выросла на 65,2% до 9,3 млрд руб. Ритейлер раскрыл результаты по МСФО.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Появилось видео избиения отца чемпиона мира ММА

Смерть отца чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау не могла оставить равнодушными не только тех, кто лично знал их обоих, но и всех спортсменов, да и обычных жителей Дагестана и соседних республик.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие

На Западе оценили новый вид российского вооружения

Как пишет C4ISRNET, новая ракета, способная сбивать квадрокоптеры, выглядит так, будто она сделана из картона, а вместо ракетного двигателя приводится в движение одним винтом.
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес

Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ

Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Экономика

Mail.ru Group впервые раскрыла выручку сервиса «Юла»

Более детальных подробностей о финансовых показателях «Юлы» Mail.ru Group прежде никогда не раскрывала.
Обновлено в 02:01
Кино

Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель

Обновлено вчера в 16:57
Энергетика

Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

Обновлено вчера в 17:03
Хоккей

В твиттере Кубка Стэнли попрощались с Овечкиным

Официальный твиттер Кубка Стэнли после вылета столичной команды из розыгрыша обратился к капитану действующих чемпионов Александру Овечкину.
Обновлено в 00:34
Авто

Toyota выпустит спецсерию Mark X, а потом снимет седан с производства

Японский автопроизводитель Toyota принял решение о снятии с производства седана Mark X. Произойдет это уже в конце текущего года.
Обновлено вчера в 07:28
Наука

Найдены камни, которые превращают свет в электричество

Ученым в неорганических элементах удалось обнаружить процесс фотосинтеза.
Обновлено вчера в 16:05
Культура

Французский художник разрисует фасад здания в Самаре

С 30 апреля по 6 мая Антуан Мартине (MioSHe) разрисует фасад здания, образующий входную группу Театра кукол на улице Самарской, и проведет встречу с горожанами на тему современного искусства и его интерпретации в обществе.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия

В отношении Александра Ландо возбудили дело о мошенничестве

Александр Ландо, бывший председатель Общественной палаты Саратовской области, стал фигурантом уголовного дела.
Обновлено вчера в 11:44
Здоровье

ВОЗ предупредила об опасности гаджетов для детей до пяти лет

В ВОЗ рассказали, что дети младше года должны двигаться ползком не менее 30 минут в день и в принципе не использовать гаджеты.
Обновлено вчера в 11:43
Религия

У православных христиан — Чистый четверг

Сегодня, 25 апреля, православные христиане отмечают Великий четверг, который еще называют Чистым.
Обновлено в 02:49
Политика

США расширили список ограничительных мер по Кубе

США дополнили в список ограничительных мер по Кубе пятью юридическими лицами, которые могут контролироваться кубинскими военными.
Обновлено вчера в 22:40
Технологии

МГТС разработает платформу для управления дронами

Обновлено в 02:58
Путешествия

Туроператоры отчитались о турах за рубеж по 38 руб

Восемь туроператоров заявили цифры, согласно которым средняя стоимость зарубежных туров у них не превысила 1 тыс. руб. До сих пор в списке туроператоров с самыми дешевыми турами лидировали компании с Дальнего Востока.
Обновлено вчера в 23:30
Общество

Наталья Салеева покинула пост гендиректора ЮУ КЖСИ

Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес

Бузова рассказала Собчак о требованиях Тарасова

Ранее Бузова рассказала Собчак о брачном контракте с Тарасовым.
Обновлено вчера в 15:40
Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено 23 апреля в 04:22
Политика

Президент Эстонии ответила на критику Литвы за встречу с Путиным

Обновлено в 01:36
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