Индекс ритейлеров S&P прервал трехдневное ралли, потеряв 0,4 процента. Акции Under Armour подешевели на 5,2 процента, так как опубликованный производителем спортивных товаров прогноз роста выручки и прибыли в 2019 году не оправдал ожиданий Уолл-стрит.

Уолл-стрит слабо изменилась на фоне ухода инвесторов в защитные акции

Финансы Финансы Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3% Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за фиксации прибыли игроками в конце недели после роста; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,1-0,3%.

Финансы Финансы Минфин РФ: профицит бюджета за 11 месяцев составил 3,39 трлн рублей Профицит федерального бюджета РФ за январь — ноябрь 2018 года составил 3,394 трлн рублей, об этом говорится в предварительной оценке исполнения бюджета, опубликованной на сайте Министерства финансов.

Финансы Финансы ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне Базовая процентная ставка в размере 0% была утверждена Европейским Центральным банком, сообщает RT.

Финансы Финансы Минэкономразвития пересмотрит прогноз по курсу рубля в апреле Минэкономразвития РФ планирует пересмотреть прогноз по курсу рубля в апреле 2019 года, пока ведомство не видит причин менять его.

Финансы Финансы Глобальный долг достиг рекордных 225% от мирового ВВП К концу 2017 года глобальный долг, суверенный и частный, достиг $184 трлн или 225% от мирового ВВП, что является новым рекордом.

Финансы Финансы ВТБ выдает более четверти всех ипотечных кредитов в России ВТБ достиг рекордных показателей по новым выдачам ипотечных кредитов – по итогам октября рыночная доля банка увеличилась на 2 п.п. и составила 25,68%.

Финансы Финансы В Якутии будут приняты жёсткие меры к муниципалитетам-должникам Ряд жёстких мер будет принят в отношении муниципальных администраций, накопивших большие долги по оплате коммунальных услуг, завоза тарированного топлива и социально-значимых продуктов питания, заявил на совещании в режиме видеоконференцсвязи с главами районов первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников.

Финансы Финансы Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 18% 13 дек - Нацбанк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на уровне 18 процентов годовых по итогам декабрьского заседания, сообщил регулятор.

Финансы Финансы Сбербанк повысит зарплаты сотрудников не больше, чем на инфляцию Индексация окладов работников Сбербанка в 2019 году составит 4%, что сопоставимо с прогнозом кредитной организации на конец текущего года.

Финансы Финансы Минфин знает, как ужесточить контроль за расходами регионов Регионы с низким уровнем долговой устойчивости (доля расходов на обслуживание долга превышает 8%, следует из материалов Минфина) смогут выходить на долговой рынок только для рефинансирования долга и по утвержденному плану восстановления платежеспособности, предлагает Минфин.

Финансы Финансы Бизнес-клиенты ВУЗ-банка смогут оформить «Классический» депозит онлайн Депозит Классический от ВУЗ-банка для бизнеса теперь можно оформить дистанционно в интернет-банке Light.

Финансы Финансы Биткоин достиг годового минимума 14 декабря, после довольно большой распродажи по цене в $3 400 цена биткоина упала до нового годового минимума.

Финансы Финансы Официальный курс доллара на среду вырос до 66,50 рубля Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 70,6051 рубля.

Финансы Финансы Отток капитала из фондов активов РФ существенно усилился Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за неделю с 6 по 12 декабря 2018 года составил порядка $290 млн против оттока $50 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.