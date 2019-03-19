Финансы

Биржи Уолл-стрит растут в преддверии заседания ФРСПРАЙМ вчера в 10:23

Основные американские фондовые индексы в понедельник торгуются в плюсе в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США в среду, свидетельствуют данные торгов.
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Фондовый рынок США торгуется на положительной территории

Росбалт10:40

Уолл-стрит растет благодаря ФРС США

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Вверх или вниз? Индексы не определились с направлением движения

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ИНДЕКС S&P 500 ВЫРОС НА 0,38%

Financial One09:32

Американские рынки акций закрылись в зеленой зоне

Финмаркет01:34

«Голубиная» риторика ФРС США сыграет на стороне российской валюты. 19.03.19

Глас Народа01:33

Биржи США растут на ожиданиях продолжения мягкой политики ФРС

ПРАЙМ10:00
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Общество

Депутат связал изнасилование якутянки мигрантом с экономическими и социальными проблемами

Депутат Госдумы от Республики Саха (Якутия) Федот Тумусов в интервью НСН прокомментировал заявление властей Якутии о начале борьбы с нелегальными мигрантами после изнасилования местной жительницы.
Обновлено в 11:48
Интернет

MySpace потеряла данные пользователей за 12 лет

Социальная сеть MySpace потеряла данные пользователей за 12 лет из-за смены серверов компании.
Обновлено вчера в 09:53
Политика

Назарбаев возглавит Совбез Казахстана

После отставки с поста президента Казахстана Нурсултан Назарбаев возглавит Совет Безопасности страны.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие

Защитники Донбасса ликвидировали позиции ВСУ

Военнослужащие Донецкой Народной Республики ликвидировали огневые точки киевских боевиков, откуда нынешним утром каратели открыли огонь по населенному пункту Коминтерново.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева передано в прокуратуру

Обновлено в 08:35
Происшествия

Один человек погиб из-за прорыва трубы на дамбе в Новгородской области

Два человека пострадали и один погиб из-за прорыва трубы на дамбе в Новгородской области, все они являются сотрудниками ООО "Маловишерское ДЭП".
Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес

Ксения Собчак обругала Майкла Джексона и его родителей

Телеведущая Ксения Собчак поделилась эмоциями от просмотра фильма "Покидая Неверленд".
Обновлено в 12:53
Игры

Unity представили короткометражный фильм, созданный на игровом движке

Обновлено в 09:02
Общество

В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.
Обновлено в 06:43
Космос

Роскосмос опроверг перенос сроков по программе «Луна-25»

Роскосмос не подтвердил изменений в программе по проекту "Луна-25", сообщив, что работы по обеспечению запуска космического аппарата ведутся согласно ранее утвержденному графику, запуск запланирован на 2021 год.
Обновлено в 10:34
Политика

Более 1300 дагестанцев воюют на территории Сирии

Плюс, более 1300 жителей республики воюют на территории Сирийской Арабской республики.
Обновлено в 12:16
Общество

Москва потеряла позиции в списке самых дорогих городов мира

Сингапур, Париж и Гонконг признаны самыми дорогими городами в мире для проживания.
Обновлено в 07:40
Политика

МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

МИД России возвращает Украине ноту протеста в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина в Крым без рассмотрения.
Обновлено в 11:35
Технологии

Spotify официально появится в России летом

Стриминговый сервис Spotify начнёт работать в России уже этим летом.
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия

Генпрокуратура разрешила числящимся в «списке Титова» вернуться

В феврале 2018 года Титов направил в Кремль «лондонский список» из 16 фамилий с просьбой рассмотреть условия для прекращения розыска и изменения заочно избранных мер пресечения в отношении бизнесменов, желающих вернуться в Россию.
Обновлено в 12:08
Политика

Шойгу приехал в Сирию и передал Асаду послание от Путина

Обновлено в 13:12
Спорт

AFP: во Франции выдали ордер на арест экс-президента ВФЛА Балахничёва

Власти Франции выдали ордер на арест бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва.
Обновлено в 12:21
Экономика

Госдума может распространить ипотечные каникулы на уже взятые кредиты

Комитет Госдумы по финрынку считает целесообразным рассмотреть возможность распространения права заемщика о применении «ипотечных каникул» в отношении ипотечных кредитов, заключенных до вступления в силу рассматриваемого законопроекта.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие

В Крыму разместили бомбардировщики Ту-22М3

На полуострове Крым разместили дальние бомбардировщики Ту-22М3.
Обновлено вчера в 14:54
Энергетика

«Газпром»: долги за газ в России в 2018 году выросли на 6,6%

Общий объем просроченной задолженности за поставленный газ в России в 2018 году вырос на 6,6%, до 180,9 млрд рублей.
Обновлено в 13:07
Армия и оружие

Шойгу рассказал об очистке Арктики от мусора силами Минобороны

Обновлено в 02:46
Экономика

Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения

Росстат рассмотрит переход на квартальный график публикации данных о доходах россиян, объявил руководитель ведомства Павел Малков по итогам заседания научно-методологического совета Росстата, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 12:46
Политика

Губернатор Челябинской области ушел в отставку

Обновлено в 11:02
Общество

Тележурналист Инна Карпушина возглавила пресс-службу Смольного

Обновлено в 10:24
Театры

Алексей Рыбников сделал оперу из «Войны и мира»

Отвечая на вопросы журналистов, Рыбников рассказал, что вопрос собственного театра "стоит сейчас критично", потому что подвал собственного дома худрука, где проходят репетиции труппы, подлежит плановому ремонту вплоть до 2026-го года.
Обновлено в 10:36
Политика

Путин рассказал, с чего начинал карьеру

Обновлено в 10:49
Кино

HBO просят фанатов «Игры престолов» найти спрятанные по миру троны

Обновлено в 10:50
Технологии

Во Франции испытали летающий четырехколесный мотоцикл

Во Франции испытали летающий четрехколесный мотоцикл LMV 496.
Обновлено вчера в 19:01
Общество

Уехавшая из России екатеринбурженка Юлия Савиновских обратилась в ЕСПЧ

Уехавшая из России в Испанию екатеринбурженка Юлия Савиновских, у которой органы опеки забрали приемных детей из-за подозрений, что она хочет сменить пол, подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 08:02
Футбол

Роналду открыл в Мадриде клинику по пересадке волос

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду планирует открыть в Испании центр, который будет заниматься трансплантацией волос.
Обновлено вчера в 13:02
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