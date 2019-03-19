Биржи Уолл-стрит растут в преддверии заседания ФРСПРАЙМ вчера в 10:23

Основные американские фондовые индексы в понедельник торгуются в плюсе в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США в среду, свидетельствуют данные торгов.

Общество Депутат связал изнасилование якутянки мигрантом с экономическими и социальными проблемами Депутат Госдумы от Республики Саха (Якутия) Федот Тумусов в интервью НСН прокомментировал заявление властей Якутии о начале борьбы с нелегальными мигрантами после изнасилования местной жительницы.

Интернет MySpace потеряла данные пользователей за 12 лет Социальная сеть MySpace потеряла данные пользователей за 12 лет из-за смены серверов компании.

Политика Назарбаев возглавит Совбез Казахстана После отставки с поста президента Казахстана Нурсултан Назарбаев возглавит Совет Безопасности страны.

Армия и оружие Защитники Донбасса ликвидировали позиции ВСУ Военнослужащие Донецкой Народной Республики ликвидировали огневые точки киевских боевиков, откуда нынешним утром каратели открыли огонь по населенному пункту Коминтерново.

Происшествия Один человек погиб из-за прорыва трубы на дамбе в Новгородской области Два человека пострадали и один погиб из-за прорыва трубы на дамбе в Новгородской области, все они являются сотрудниками ООО "Маловишерское ДЭП".

Общество В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.

Космос Роскосмос опроверг перенос сроков по программе «Луна-25» Роскосмос не подтвердил изменений в программе по проекту "Луна-25", сообщив, что работы по обеспечению запуска космического аппарата ведутся согласно ранее утвержденному графику, запуск запланирован на 2021 год.

Политика Более 1300 дагестанцев воюют на территории Сирии Плюс, более 1300 жителей республики воюют на территории Сирийской Арабской республики.

Общество Москва потеряла позиции в списке самых дорогих городов мира Сингапур, Париж и Гонконг признаны самыми дорогими городами в мире для проживания.

Политика МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым МИД России возвращает Украине ноту протеста в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина в Крым без рассмотрения.

Технологии Spotify официально появится в России летом Стриминговый сервис Spotify начнёт работать в России уже этим летом.

Происшествия Генпрокуратура разрешила числящимся в «списке Титова» вернуться В феврале 2018 года Титов направил в Кремль «лондонский список» из 16 фамилий с просьбой рассмотреть условия для прекращения розыска и изменения заочно избранных мер пресечения в отношении бизнесменов, желающих вернуться в Россию.

Спорт AFP: во Франции выдали ордер на арест экс-президента ВФЛА Балахничёва Власти Франции выдали ордер на арест бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва.

Экономика Госдума может распространить ипотечные каникулы на уже взятые кредиты Комитет Госдумы по финрынку считает целесообразным рассмотреть возможность распространения права заемщика о применении «ипотечных каникул» в отношении ипотечных кредитов, заключенных до вступления в силу рассматриваемого законопроекта.

Энергетика «Газпром»: долги за газ в России в 2018 году выросли на 6,6% Общий объем просроченной задолженности за поставленный газ в России в 2018 году вырос на 6,6%, до 180,9 млрд рублей.

Экономика Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения Росстат рассмотрит переход на квартальный график публикации данных о доходах россиян, объявил руководитель ведомства Павел Малков по итогам заседания научно-методологического совета Росстата, передает корреспондент РБК.

Театры Алексей Рыбников сделал оперу из «Войны и мира» Отвечая на вопросы журналистов, Рыбников рассказал, что вопрос собственного театра "стоит сейчас критично", потому что подвал собственного дома худрука, где проходят репетиции труппы, подлежит плановому ремонту вплоть до 2026-го года.

Технологии Во Франции испытали летающий четырехколесный мотоцикл Во Франции испытали летающий четрехколесный мотоцикл LMV 496.

Общество Уехавшая из России екатеринбурженка Юлия Савиновских обратилась в ЕСПЧ Уехавшая из России в Испанию екатеринбурженка Юлия Савиновских, у которой органы опеки забрали приемных детей из-за подозрений, что она хочет сменить пол, подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).