Финансы
Биржи Уолл-стрит растут в преддверии заседания ФРСПРАЙМ вчера в 10:23
Основные американские фондовые индексы в понедельник торгуются в плюсе в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США в среду, свидетельствуют данные торгов.
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Общество
Депутат связал изнасилование якутянки мигрантом с экономическими и социальными проблемами
Депутат Госдумы от Республики Саха (Якутия) Федот Тумусов в интервью НСН прокомментировал заявление властей Якутии о начале борьбы с нелегальными мигрантами после изнасилования местной жительницы.
Обновлено в 11:48
Интернет
MySpace потеряла данные пользователей за 12 лет
Социальная сеть MySpace потеряла данные пользователей за 12 лет из-за смены серверов компании.
Обновлено вчера в 09:53
Политика
Назарбаев возглавит Совбез Казахстана
После отставки с поста президента Казахстана Нурсултан Назарбаев возглавит Совет Безопасности страны.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие
Защитники Донбасса ликвидировали позиции ВСУ
Военнослужащие Донецкой Народной Республики ликвидировали огневые точки киевских боевиков, откуда нынешним утром каратели открыли огонь по населенному пункту Коминтерново.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева передано в прокуратуру
Обновлено в 08:35
Происшествия
Один человек погиб из-за прорыва трубы на дамбе в Новгородской области
Два человека пострадали и один погиб из-за прорыва трубы на дамбе в Новгородской области, все они являются сотрудниками ООО "Маловишерское ДЭП".
Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес
Ксения Собчак обругала Майкла Джексона и его родителей
Телеведущая Ксения Собчак поделилась эмоциями от просмотра фильма "Покидая Неверленд".
Обновлено в 12:53
Общество
В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.
Обновлено в 06:43
Космос
Роскосмос опроверг перенос сроков по программе «Луна-25»
Роскосмос не подтвердил изменений в программе по проекту "Луна-25", сообщив, что работы по обеспечению запуска космического аппарата ведутся согласно ранее утвержденному графику, запуск запланирован на 2021 год.
Обновлено в 10:34
Политика
Более 1300 дагестанцев воюют на территории Сирии
Плюс, более 1300 жителей республики воюют на территории Сирийской Арабской республики.
Обновлено в 12:16
Общество
Москва потеряла позиции в списке самых дорогих городов мира
Сингапур, Париж и Гонконг признаны самыми дорогими городами в мире для проживания.
Обновлено в 07:40
Политика
МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
МИД России возвращает Украине ноту протеста в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина в Крым без рассмотрения.
Обновлено в 11:35
Технологии
Spotify официально появится в России летом
Стриминговый сервис Spotify начнёт работать в России уже этим летом.
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия
Генпрокуратура разрешила числящимся в «списке Титова» вернуться
В феврале 2018 года Титов направил в Кремль «лондонский список» из 16 фамилий с просьбой рассмотреть условия для прекращения розыска и изменения заочно избранных мер пресечения в отношении бизнесменов, желающих вернуться в Россию.
Обновлено в 12:08
Политика
Шойгу приехал в Сирию и передал Асаду послание от Путина
Обновлено в 13:12
Спорт
AFP: во Франции выдали ордер на арест экс-президента ВФЛА Балахничёва
Власти Франции выдали ордер на арест бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва.
Обновлено в 12:21
Экономика
Госдума может распространить ипотечные каникулы на уже взятые кредиты
Комитет Госдумы по финрынку считает целесообразным рассмотреть возможность распространения права заемщика о применении «ипотечных каникул» в отношении ипотечных кредитов, заключенных до вступления в силу рассматриваемого законопроекта.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
В Крыму разместили бомбардировщики Ту-22М3
На полуострове Крым разместили дальние бомбардировщики Ту-22М3.
Обновлено вчера в 14:54
Энергетика
«Газпром»: долги за газ в России в 2018 году выросли на 6,6%
Общий объем просроченной задолженности за поставленный газ в России в 2018 году вырос на 6,6%, до 180,9 млрд рублей.
Обновлено в 13:07
Экономика
Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения
Росстат рассмотрит переход на квартальный график публикации данных о доходах россиян, объявил руководитель ведомства Павел Малков по итогам заседания научно-методологического совета Росстата, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 12:46
Политика
Губернатор Челябинской области ушел в отставку
Обновлено в 11:02
Театры
Алексей Рыбников сделал оперу из «Войны и мира»
Отвечая на вопросы журналистов, Рыбников рассказал, что вопрос собственного театра "стоит сейчас критично", потому что подвал собственного дома худрука, где проходят репетиции труппы, подлежит плановому ремонту вплоть до 2026-го года.
Обновлено в 10:36
Политика
Путин рассказал, с чего начинал карьеру
Обновлено в 10:49
Технологии
Во Франции испытали летающий четырехколесный мотоцикл
Во Франции испытали летающий четрехколесный мотоцикл LMV 496.
Обновлено вчера в 19:01
Общество
Уехавшая из России екатеринбурженка Юлия Савиновских обратилась в ЕСПЧ
Уехавшая из России в Испанию екатеринбурженка Юлия Савиновских, у которой органы опеки забрали приемных детей из-за подозрений, что она хочет сменить пол, подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 08:02
Футбол
Роналду открыл в Мадриде клинику по пересадке волос
Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду планирует открыть в Испании центр, который будет заниматься трансплантацией волос.
Обновлено вчера в 13:02