Уолл-стрит растёт в ответ на увеличение зарплат в СШАREGNUM 13:15

Фондовый рынок США растет на фоне обнадеживающих данных правительства об увеличении заработных плат и занятости в стране, 5 апреля передает агентство Reuters.

Уолл-стрит растёт в ответ на увеличение зарплат в США

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