Экономика
Уолл-стрит растёт в ответ на увеличение зарплат в СШАREGNUM 13:15
Фондовый рынок США растет на фоне обнадеживающих данных правительства об увеличении заработных плат и занятости в стране, 5 апреля передает агентство Reuters.
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 15:24, Ашберн
Политика
На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Хоккей
ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина
ЦСКА повели в серии до четырех побед со счетом 3:2. Следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 7 апреля.
Обновлено в 14:44
Спорт
Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.
Обновлено в 13:57
Политика
Обнародованы результаты анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что экспресс-тест крови президента Украины Петра Порошенко не выявил психоактивных веществ.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
Минобороны впервые показало новейшую базу в Арктике
Россия устроила день открытых дверей на военной базе "Северный клевер", расположенной на острове Котельный в Новосибирском архипелаге.
Обновлено в 11:16
Политика
Новак оценил влияние новой Газовой директивы ЕС на «Северный поток-2»
Ранее Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила.
Обновлено в 09:00
Общество
В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права
Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес
В Сети опубликован фрагмент съемок последнего клипа Юлии Началовой
Пиар-менеджер Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала на своей странице в Instagram фрагмент видеозаписи последнего клипа певицы.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи
Ливийская национальная армия Халифы Хафтара взяла под свой контроль аэропорт Триполи, сообщают источники «РИА Новости» и «Аль-Арабии».
Обновлено в 14:31
Политика
Time поместил на обложку стоящего над земным шаром Путина
В прошлый раз Путина помещали на обложку Time год назад, в марте 2018 г. На ней российский президент изображен с короной на голове и подписью «Восходящий царь».
Обновлено в 13:47
Политика
МИД РФ раскритиковал позицию Запада о гуманитарном содействии Сирии
Министерство иностранных дел России раскритиковало позицию Запада, при которой гуманитарное содействие Сирии увязывают с политическими условиями.
Обновлено в 14:43
Происшествия
Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета
Женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании Utair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва 3 апреля.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
Годовалую дочь звезды шоу «Дом-2» мучили в больнице
Обновлено в 12:29
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38
Японские истребители поднялись в воздух для перехвата российского патрульного самолета Ил-38 над Японским морем.
Обновлено в 14:54
Хоккей
Российские хоккеистки стартовали с победы на ЧМ в Финляндии
Женская сборная России нанесла поражение команде Швейцарии в дебютном матче на чемпионате мира в финском Эспоо.
Обновлено в 14:58
Здоровье
Российские подростки стали меньше пить
Подростки в возрасте 15–17 лет стали меньше употреблять алкоголь.
Обновлено в 12:31
Авто
«Связной» в России начал принимать заказы на Tesla Model Y
Один из крупных российских сетевых ритейлеров — «Связной» — объявил о начале приеа заказов на компактный электрический кроссовер Tesla Model Y. «Связной» совместно с Moscow Tesla Club c 5 апреля начнет принимать предзаказы на ноde. модель американской марки, дебют которой состоялся в конце прошлого месяца.
Обновлено в 08:11
Наука
Минобрнауки предложило изменить правила получения ученых степеней
Документ предполагает, что число публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, в рецензируемых изданиях должно составлять не менее 15 в области искусствоведения и культурологии, социально- экономических, общественных и гуманитарных наук, в остальных областях — не меньше 10.
Обновлено 03 апреля в 03:31
Политика
Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО
В августе прошлого года сообщалось, что Украина обжаловала решение ВТО по спору с Россией.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают, как изменилась Анастасия Заворотнюк после родов
В комментариях под постом многие поклонники Анастасии отметили, что после рождения дочери знаменитость стала выглядеть еще моложе.
Обновлено в 06:28
Политика
Семья погибшего пассажира рейса MH17 подала иск к Сбербанку и ВТБ
Семья 18-летнего американца Куинна Лукаса Шансмана, погибшего в 2014 году при крушении малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) над Украиной, подала подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск к Сбербанку, ВТБ и системам денежных переводов Western Union и MoneyGram.
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия
Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Музыка
Мик Джаггер рассказал о самочувствии после операции
Обновлено в 14:15
Политика
Грудинин сменил Рогозина на должности гендиректора «Ил»
Алексей Рогозин уволен с поста генерального директора ПАО «Ил». 35-летний сын главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина занимал эту должность два года.
Обновлено вчера в 12:36
Футбол
«Барселона» намерена предложить новый контракт своему лидеру
Обновлено в 08:58
Общество
Елена Малышева прокомментировала обвинения главного остеопата России
Обновлено вчера в 03:49
Политика
Путину понравилась подаренная Лукашенко на Новый год картошка
Президенту России Владимиру Путину понравилась картошка, которую президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил ему на Новый год.
Обновлено в 15:17