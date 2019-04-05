Экономика

Уолл-стрит растёт в ответ на увеличение зарплат в СШАREGNUM 13:15

Фондовый рынок США растет на фоне обнадеживающих данных правительства об увеличении заработных плат и занятости в стране, 5 апреля передает агентство Reuters.
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Фондовый рынок США демонстрирует повышательный настрой

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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 13:52, Ашберн
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Более 15 человек пострадали при взрыве в жилом доме в Мадриде

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В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей

Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
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Американский журнал Time поместил на обложку нового номера изображение российского лидера Владимира Путина, об этом свидетельствует обложка издания.
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Напомним, что в четверг командующий Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов" ливийской столицы.
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«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты

Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
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У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 миллионов рублей

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Чернышов в своем обращении к Гутеррешу попросил исключить Эстонию из состава ООН, так как руководство этой страны потворствует развитию фашизма и способствует геноциду русскоговорящего населения, не говоря уже о нарушениях прав русскоязычных граждан.
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Европарламент: Теперь газ из «Северного потока-2» подорожает

Европарламент утвердил поправки в газовую директиву ЕС, которые могут негативно сказаться на «Северном потоке-2».
Обновлено вчера в 06:58
Политика

Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР

Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Политика

Зеленский опубликовал результат анализа на наркотики с неверной датой

Кандидат в президенты Украины, лидер первого тура выборов Владимир Зеленский опубликовал результаты анализа крови, на которых датой сдачи значилось 2 апреля, хотя были сданы 5 апреля.
Обновлено в 11:00
Политика

Россия выиграла у Украины спор в ВТО

Россия выиграла у Украины спор во Всемирной торговой организации, касающийся ограничений в отношении транзита украинских товаров через территорию России.
Обновлено в 07:27
Экономика

«Магнит» захотел купить «Ленту»

Ретейлер «Магнит» подтвердил свое предложение о покупке 100% акций «Ленты». Об этом ТАСС 5 апреля рассказали в компании.
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Политика

Меркель и Порошенко проведут встречу в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о предстоящей встрече с главой Украины Петром Порошенко в Берлине, пишет ТАСС.
Обновлено в 07:19
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл «украли» ник в Instagram у простого британца

Британец Кевин Кейли, который работает обычным инструктором вождения, заявил, что королевская семья просто украла у него этот ник.
Обновлено в 08:01
Происшествия

В Тверском суде Москвы произошла массовая драка

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Группа «Альянс» впервые показала снятый в 1987-м клип «На заре»

Клавишник популярной в перестройку группы "Альянс" и автор песни "На заре" Олег Парастаев 5 апреля опубликовал видеоклип на главный хит команды, снятый в 1987 году.
Обновлено в 12:11
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Санавиация повысила доступность медицины на востоке Свердловской области

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Госдума отменила транспортный налог с угнанных авто

Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено вчера в 05:51
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Компания Renault определилась с названием кросс-вэна, носившего заводской индекс RBC. Новинка будет называться Renault Triber.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

Пьяный посетитель кафе в Перми избил инвалида и его собаку-поводыря

Обновлено в 07:29
Происшествия

В Лондоне перекрыли улицы из-за подозрительных сумок

Лондонская полиция перекрыла улицы после сообщения о двух подозрительных сумках, отправленных в Банк Англии, передает Reuters.
Обновлено в 13:34
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Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации

В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Общество

Москва полностью перейдет на цифровое телевещание 15 апреля

Вместе с Москвой на "цифру" 15 апреля перейдут еще 19 регионов.
Обновлено в 12:32
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Два снаряда времен войны нашли в петербургской квартире

Обновлено в 13:14
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Кадыров объяснил появление флага Косова на «Ахмат Арене»

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