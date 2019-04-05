Экономика
Уолл-стрит растёт в ответ на увеличение зарплат в СШАREGNUM 13:15
Фондовый рынок США растет на фоне обнадеживающих данных правительства об увеличении заработных плат и занятости в стране, 5 апреля передает агентство Reuters.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 13:52, Ашберн
Общество
В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей
Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено в 13:43
Политика
Time посвятил обложку номера Путину и его «тайному плану»
Американский журнал Time поместил на обложку нового номера изображение российского лидера Владимира Путина, об этом свидетельствует обложка издания.
Обновлено в 12:22
Армия и оружие
Силы Ливийской национальной армии взяли под контроль аэропорт Триполи
Напомним, что в четверг командующий Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов" ливийской столицы.
Обновлено в 13:44
Политика
Тимошенко отказалась вести дебаты Зеленского и Порошенко
Обновлено в 11:47
Происшествия
Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку
Обновлено в 04:53
Общество
Безос после развода останется богатейшим человеком в мире
Обновлено в 08:11
Технологии
«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты
Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено в 11:57
Политика
В Госдуме предложили исключить Эстонию из ООН
Чернышов в своем обращении к Гутеррешу попросил исключить Эстонию из состава ООН, так как руководство этой страны потворствует развитию фашизма и способствует геноциду русскоговорящего населения, не говоря уже о нарушениях прав русскоязычных граждан.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Европарламент: Теперь газ из «Северного потока-2» подорожает
Европарламент утвердил поправки в газовую директиву ЕС, которые могут негативно сказаться на «Северном потоке-2».
Обновлено вчера в 06:58
Политика
Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР
Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Политика
Зеленский опубликовал результат анализа на наркотики с неверной датой
Кандидат в президенты Украины, лидер первого тура выборов Владимир Зеленский опубликовал результаты анализа крови, на которых датой сдачи значилось 2 апреля, хотя были сданы 5 апреля.
Обновлено в 11:00
Политика
Россия выиграла у Украины спор в ВТО
Россия выиграла у Украины спор во Всемирной торговой организации, касающийся ограничений в отношении транзита украинских товаров через территорию России.
Обновлено в 07:27
Экономика
«Магнит» захотел купить «Ленту»
Ретейлер «Магнит» подтвердил свое предложение о покупке 100% акций «Ленты». Об этом ТАСС 5 апреля рассказали в компании.
Обновлено в 04:41
Политика
Меркель и Порошенко проведут встречу в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о предстоящей встрече с главой Украины Петром Порошенко в Берлине, пишет ТАСС.
Обновлено в 07:19
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл «украли» ник в Instagram у простого британца
Британец Кевин Кейли, который работает обычным инструктором вождения, заявил, что королевская семья просто украла у него этот ник.
Обновлено в 08:01
Происшествия
В Тверском суде Москвы произошла массовая драка
Обновлено в 08:31
Музыка
Группа «Альянс» впервые показала снятый в 1987-м клип «На заре»
Клавишник популярной в перестройку группы "Альянс" и автор песни "На заре" Олег Парастаев 5 апреля опубликовал видеоклип на главный хит команды, снятый в 1987 году.
Обновлено в 12:11
Авто
Госдума отменила транспортный налог с угнанных авто
Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено вчера в 05:51
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Компания Renault определилась с названием кросс-вэна, носившего заводской индекс RBC. Новинка будет называться Renault Triber.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
В Лондоне перекрыли улицы из-за подозрительных сумок
Лондонская полиция перекрыла улицы после сообщения о двух подозрительных сумках, отправленных в Банк Англии, передает Reuters.
Обновлено в 13:34
Театры
Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации
В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Общество
Москва полностью перейдет на цифровое телевещание 15 апреля
Вместе с Москвой на "цифру" 15 апреля перейдут еще 19 регионов.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Два снаряда времен войны нашли в петербургской квартире
Обновлено в 13:14
Футбол
Кадыров объяснил появление флага Косова на «Ахмат Арене»
Обновлено в 12:48