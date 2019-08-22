Экономика
Уолл-стрит растёт перед публикацией протокола ФРС СШАREGNUM вчера в 10:20
Уолл-стрит растет в ожидании публикации протокола июльского заседания ФРС США, 21 августа передает агентство Reuters.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 02:51, Ашберн
Политика
Захарова прокомментировала слова Зеленского о возвращении РФ в G8
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, который у себя в Facebook по горячим следам прокомментировал идею лидера Франции Эмманюэля Макрона, предложившего вернуть Россию в международный клуб "большая восьмерка" (с 2014 года он его лидеры собираются в усеченном составе "семерки").
Обновлено в 01:49
Происшествия
Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье
В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
Обновлено в 01:00
Экономика
Сбербанк начал переговоры о покупке еще одной из топ-10 компаний Рунета
2ГИС, согласно измерениям Mediascope, входит в топ-10 работающих в Рунете холдингов.
Обновлено в 02:08
Шоу-бизнес
Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки
Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны звездной бабушки, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
Водитель Nissan погиб в ДТП на Серовском тракте
22 августа в 04:40 на 15 километре Серовского тракта произошло ДТП, в результате которого погиб водитель иномарки Nissan.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку
В Нижегородской области нашли потерявшуюся 18 августа пятилетнюю девочку - ее обнаружили в лесу вечером в среду, она сильно истощена и уже доставлена в больницу.
Обновлено вчера в 17:05
Общество
Павел Мамаев не оплатил налог на 434 тысячи рублей
Обновлено в 01:05
Космос
Ракета «Союз» с роботом «Федором» успешно стартовала с Байконура
Российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-14» успешно стартовала с космодрома Байконур, сообщается 22 августа на сайте Роскосмоса.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Пилот погиб при падении вертолета в Вологодской области
В результате падения вертолета, погиб пилот 1976-го года рождения.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на теплоходе в Петербурге
На теплоходе "Петр Чайковский" в Санкт-Петербурге произошел пожар.
Обновлено в 00:36
Происшествия
Фигуранта «московского дела» обвинили в применении насилия к сотрудникам Росгвардии
Фигурантами дела о массовых беспорядках, возбужденного после акции 27 июля в Москве стали более 10 человек.
Обновлено вчера в 18:04
Общество
«Магнит» может запустить сеть алкомаркетов
Ритейлер «Магнит» пытается обогнать конкурентов за счет развития нового формата – алкомаркетов под брендом «Магнит вечерний», пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 19:20
Экономика
Держатели кредиток стали чаще покупать еду в долг
Продукты питания покупают в рассрочку по двум причинам, считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов, — либо из-за нехватки денег на еду, либо из-за финансовой выгоды, потому что некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбэк или скидки.
Обновлено в 01:05
Общество
В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей
Депутат Государственной думы Виктор Зубарев направил депутатский запрос (есть в распоряжении "Российской газеты") первому зампреду правительства - министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой рассмотреть возможность снижения ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 4 процентов для многодетных матерей.
Обновлено в 02:16
Общество
В Находке объявили режим ЧС из-за сильных осадков
Власти приморского города Находки ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с сильными осадками, которые прошли в городе ночью, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G8
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы ошибкой.
Обновлено вчера в 17:40
Технологии
Россияне оплатят интернет-заказы через СБП уже осенью
Участники торговли начали все активнее присоединяться к пилотным проектам оплаты покупок по QR-коду через систему быстрых платежей: предприятия общепита, офлайн- и интернет-магазины.
Обновлено в 02:28
Экономика
Группа ЛСР купит завод газобетона в Ленобласти мощностью 400 тыс куб м
ПАО "Группа ЛСР" купит завод по производству газобетона в Ленобласти мощностью 400 тысяч кубометров в год, говорится в сообщении на сайте компании.
Обновлено вчера в 09:43
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в Саратове
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Украинские неонацисты продают «манифест» стрелка из Крайстчерча
По информации журналистов, речь идёт о нескольких случаях продажи украинским веб-сайтом неонацистского толка распечатанного на 87 страницах полного текста "манифеста" стрелка в твёрдом переплёте.
Обновлено в 02:30
Общество
Екатеринбург в списке городов, из которых хотят уехать
Социологический опрос показал, что Екатеринбург в списке городов, из которых больше всего хотят уехать.
Обновлено вчера в 08:31
Политика
Строительство «Северного потока-2» на финском участке завершено
"Могу проинформировать вас о том, что сегодня закончена работа по прокладке этой трубопроводной системы на финляндском участке", - цитирует ТАСС слова российского лидера.
Обновлено вчера в 12:05
Политика
В Британии снимут документальный фильм о Путине
Британский телеканал Channel 4 объявил о начале съемок документального фильма о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Неизвестный поджег мужчину на юге Москвы
Неизвестный поджег мужчину в районе Восточное Бирюлево в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено вчера в 09:23
Происшествия
В авиакатастрофе в Греции погиб сын сбежавшего российского банкира
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
В Донецке подняли российский триколор вместо флага самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 02:43
Финансы
Заемщикам с большими долгами могут перестать выдавать кредиты
В зоне риска окажется более 9 миллионов россиян С начала октября более 15 процентов российских заемщиков, имеющих показатель долговой нагрузки выше 50 процентов, станут проблемными для банков.
Обновлено в 02:32
Происшествия
У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд
Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:24