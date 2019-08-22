Общество Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника» Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.

Происшествия Россияне устроят народный сход после массовой драки с цыганами В селе Подгорное Кемеровской области пройдет народный сход в связи с конфликтом между цыганами и местными жителями.

Политика Более ста ученых потребовали освободить фигурантов «дела 27 июля» 112 российских ученых, работающих в российских вузах и за рубежом, потребовали освободить фигурантов "дела 27 июля", которых обвиняют в участии в массовых беспорядках, и прекратить их уголовное преследование.

Происшествия В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.

Политика Посольство Украины в США обратилось к лидерам G7 по поводу России Посольство Украины в Соединенных Штатах призвало лидеров стран G7 заставить Россию «уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению».

Общество Саратову не хватает денег на переселение граждан из аварийных домов Саратову не хватает собственных средств на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья.

Общество Московский метрополитен подал иск к оппозиционерам Ранее иски на 13 млн руб. к оппозиционерам подали ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Анкор», владелец ресторана «Армения».

Происшествия Суд в третий раз арестовал Галямину Тверской суд Москвы в третий раз арестовал муниципального депутата и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Юлию Галямину.

Шоу-бизнес Внучка Александры Назаровой не приедет на ее похороны Десятилетняя внучка скончавшейся актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Александры Назаровой не сможет приехать на похороны своей знаменитой бабушки.

Политика Трампу не понравился отказ Дании продать Гренландию «Совершенно секретно»: Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не понравилось, в какой форме премьер-министр Дании Метте Фредриксен рассказала об отказе Копенгагена продать Гренландию.

Происшествия В Москве полиция задержала похоронщика-миллионера Полицейские в Москве задержали мужчину, которого подозревают в незаконном предпринимательстве в сфере ритуальных услуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Политика Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.

Футбол «Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф Лиги Европы В четверг Спартак проведет в гостях первый матч с Брагой в раунде плей-офф Лиги Европы.

Экономика В Москве повысят городские доплаты к пенсиям Как пенсионеру оформить доплату к пенсии Как оформить право на бесплатный проезд и лекарства для пенсионеров в Москве По словам Сергея Собянина, доходы бюджета позволяют повысить доплаты к пенсиям.

Космос Россия впервые запустила в космос робота «Федора» Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".

Армия и оружие Иран представил ЗРК собственного производства «Бавар-373» Тегеран 22 августа представил зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бавар-373", считающийся в Иране более продвинутой системой, чем С-300, комплекс официально был представлен в четверг в день оборонный промышленности Ирана президентом Ирана Хасаном Роухани, следует из сообщения, опубликованного на его официальном сайте.

Политика В Британии снимут документальный фильм о Путине Британский телеканал Channel 4 объявил о начале съемок документального фильма о президенте России Владимире Путине.

Общество Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.

Футбол Семак прокомментировал свою дисквалификацию Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Политика Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России Украине нужно подготовиться к "объявлению войны" России — прежде всего следует полностью разорвать все отношения с ней.

Культура Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".

Футбол ПСВ арендовал Митроглу у «Галатасарая» 31-летнего грека арендовал ПСВ. За субаренду клуб из Эйндховена заплатит 1,25 миллиона евро.

Общество В России предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей В России предложили увеличить стандартный налоговый вычет и снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13 до 4%. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев.

Общество Владелец польского ресторана оскорбил украинцев Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.