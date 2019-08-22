Экономика
Уолл-стрит растёт перед публикацией протокола ФРС СШАREGNUM вчера в 10:20
Уолл-стрит растет в ожидании публикации протокола июльского заседания ФРС США, 21 августа передает агентство Reuters.
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Общество
Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве
Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси».
Обновлено в 10:48
Политика
Трое задержанных на Украине россиян готовятся к обмену
Задержанные на Украине граждане России Одинцов, Баранов и Мефедов готовятся к юридической процедуре обмена.
Обновлено в 03:53
Политика
Песков заявил, что возвращение России в G8 не является самоцелью
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России не является самоцелью возвращение к формату G8, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Российские врачи прибыли в Турцию на помощь пострадавшей девочке
«Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении сотрудника генконсульства в Анталье прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния 12-летней россиянки, пострадавшей на отдыхе в Бодруме, и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения», — сказала РБК Касимова.
Обновлено в 09:13
Космос
Робот «Федор» успешно отправился к МКС
Через пару дней космический корабль "Союз МС" пристыкуется к МКС, и робот сможет начать работу.
Обновлено вчера в 23:38
Энергетика
Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»
Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.
Обновлено вчера в 09:37
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Футбол
«Реал» в Париже провел переговоры с «ПСЖ» по Неймару
Обновлено в 08:48
Происшествия
Суд не продлил арест счетов Абызова
Обновлено в 10:54
Происшествия
При пожаре в цехе по производству свечей в Петербурге пострадали двое
Число пострадавших при пожаре в цехе по производству свечей на территории склада в Петербурге возросло до двух, сообщил ТАСС представитель МЧС.
Обновлено в 11:42
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Культура
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Политика
Грузия обвинила Россию в создании «атмосферы отчаяния»
Госминистр Грузии по примирению Кетеван Цихелашвили заявила, что Россия пытается создать в ее стране «атмосферу отчаяния», однако Тбилиси получает полномасштабную и солидарную поддержку международного сообщества, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
Ольга Орлова объяснила, что останавливает ее от новой влюбленности
Подписчики телеведущей попытались опровергнуть слова Орловой и вразумить красавицу, мол, влюбляйтесь и ни о чем не жалейте.
Обновлено в 03:03
Игры
CD Projekt RED представила семь скриншотов Cyberpunk 2077
Обновлено 20 августа в 05:59
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
Минобороны России на своем официальном канале в YouTube опубликовало кадры первого полета беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Форпост-Р", который начнет поступать в войска с 2020 года.
Обновлено в 10:52
Экономика
У россиян в июле стало меньше «свободных денег»
Объем «свободных денег» в типичном российском домохозяйстве в июле 2019 года после июньского пика откатился к показателям апреля-мая, составив 29,3 тыс. рублей, то есть потери индекса «свободных денег» достигли 10%.
Обновлено в 05:02
Общество
Медведев вспомнил свои школьные уроки труда
Ученики Казанского техникума информационных технологий и связи поинтересовались у Медведева, как проходили его уроки труда в школе.
Обновлено в 10:15
Кино
Еще один роман Кинга будет экранизирован
Очень скоро на экраны выйдет очередная киноадаптация одного из романов «короля ужасов».
Обновлено в 05:48
Хоккей
«Динамо» обыграло «Витязь» на Кубке мэра Москвы
Хоккеисты столичного "Динамо" обыграли подмосковный "Витязь" в первом для обеих команд матче Кубка мэра Москвы.
Обновлено в 10:26
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Политика
Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом»
Кремль не занимается «международным шопингом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландию.
Обновлено в 09:21
Наука
Ученые учатся диагностировать приближение смерти по анализу крови
Ученые пытаются по анализу крови рассчитать риск смерти человека в течение 10 лет.
Обновлено в 11:34
Политика
В Британии снимают сериал о Путине
Британский телеканал Channel 4 снимет документальный фильм о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 10:39
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено в 10:01
Политика
Пушков оценил условия возврата России в G8
Странам Запада не следует ставить России какие-либо условия для возвращения страны в G8 («Большую восьмерку»).
Обновлено в 00:49