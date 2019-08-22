Экономика

Уолл-стрит растёт перед публикацией протокола ФРС СШАREGNUM вчера в 10:20

Уолл-стрит растет в ожидании публикации протокола июльского заседания ФРС США, 21 августа передает агентство Reuters.
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Американские фондовые индексы растут в начале торгов

Финмаркет10:44

Биржи Европы снижаются на новостях от ФРС

ПРАЙМ05:02

Отчетности ритейлеров и «минутки» ФРС способствовали росту американских индексов

Finam.Ru02:15

Уолл-стрит растёт перед публикацией протокола ФРС США

REGNUMвчера в 10:20
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 11:59, Ашберн
Общество

Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве

Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси».
Обновлено в 10:48
Политика

Трое задержанных на Украине россиян готовятся к обмену

Задержанные на Украине граждане России Одинцов, Баранов и Мефедов готовятся к юридической процедуре обмена.
Обновлено в 03:53
Политика

Песков заявил, что возвращение России в G8 не является самоцелью

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России не является самоцелью возвращение к формату G8, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Российские врачи прибыли в Турцию на помощь пострадавшей девочке

«Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении сотрудника генконсульства в Анталье прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния 12-летней россиянки, пострадавшей на отдыхе в Бодруме, и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения», — сказала РБК Касимова.
Обновлено в 09:13
Космос

Робот «Федор» успешно отправился к МКС

Через пару дней космический корабль "Союз МС" пристыкуется к МКС, и робот сможет начать работу.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге

Обновлено в 09:17
Энергетика

Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»

Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.
Обновлено вчера в 09:37
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Футбол

«Реал» в Париже провел переговоры с «ПСЖ» по Неймару

Обновлено в 08:48
Происшествия

Суд не продлил арест счетов Абызова

Обновлено в 10:54
Экономика

Медведев запустил вторую установку по переработке нефти на «Танеко»

Обновлено в 10:36
Происшествия

При пожаре в цехе по производству свечей в Петербурге пострадали двое

Число пострадавших при пожаре в цехе по производству свечей на территории склада в Петербурге возросло до двух, сообщил ТАСС представитель МЧС.
Обновлено в 11:42
Общество

Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Культура

Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу

Обновлено в 10:57
Происшествия

Пропавшую в лесу под Нижним Новгородом девочку нашли живой

Обновлено в 02:14
Политика

Грузия обвинила Россию в создании «атмосферы отчаяния»

Госминистр Грузии по примирению Кетеван Цихелашвили заявила, что Россия пытается создать в ее стране «атмосферу отчаяния», однако Тбилиси получает полномасштабную и солидарную поддержку международного сообщества, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес

Ольга Орлова объяснила, что останавливает ее от новой влюбленности

Подписчики телеведущей попытались опровергнуть слова Орловой и вразумить красавицу, мол, влюбляйтесь и ни о чем не жалейте.
Обновлено в 03:03
Игры

CD Projekt RED представила семь скриншотов Cyberpunk 2077

Обновлено 20 августа в 05:59
Армия и оружие

Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»

Минобороны России на своем официальном канале в YouTube опубликовало кадры первого полета беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Форпост-Р", который начнет поступать в войска с 2020 года.
Обновлено в 10:52
Экономика

У россиян в июле стало меньше «свободных денег»

Объем «свободных денег» в типичном российском домохозяйстве в июле 2019 года после июньского пика откатился к показателям апреля-мая, составив 29,3 тыс. рублей, то есть потери индекса «свободных денег» достигли 10%.
Обновлено в 05:02
Общество

Медведев вспомнил свои школьные уроки труда

Ученики Казанского техникума информационных технологий и связи поинтересовались у Медведева, как проходили его уроки труда в школе.
Обновлено в 10:15
Кино

Еще один роман Кинга будет экранизирован

Очень скоро на экраны выйдет очередная киноадаптация одного из романов «короля ужасов».
Обновлено в 05:48
Хоккей

«Динамо» обыграло «Витязь» на Кубке мэра Москвы

Хоккеисты столичного "Динамо" обыграли подмосковный "Витязь" в первом для обеих команд матче Кубка мэра Москвы.
Обновлено в 10:26
Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Политика

Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом»

Кремль не занимается «международным шопингом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландию.
Обновлено в 09:21
Наука

Ученые учатся диагностировать приближение смерти по анализу крови

Ученые пытаются по анализу крови рассчитать риск смерти человека в течение 10 лет.
Обновлено в 11:34
Политика

В Британии снимают сериал о Путине

Британский телеканал Channel 4 снимет документальный фильм о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 10:39
Общество

«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году

Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар

Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено в 10:01
Политика

Пушков оценил условия возврата России в G8

Странам Запада не следует ставить России какие-либо условия для возвращения страны в G8 («Большую восьмерку»).
Обновлено в 00:49
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