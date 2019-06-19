Финансы
Уолл-стрит растет в ожидании заседания ФРС и встречи Трампа с Си ЦзиньпиномREGNUM 18 июня в 16:12
Основные индексы Уолл-стрит поднялись на 1−1,5% перед заседанием ФРС и ожидаемой встречей президента США Дональда Трампа и главой КНР Си Цзиньпином на саммите G-20, 18 июня передает агентство Reuters.
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Мягкая монетарная политика мировых центробанков будет позитивом для еmerging мarkets. 19.06.19
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В ходе протестов в Тбилиси пострадали 16 человек
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«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал
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Экономика
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Обновлено в 17:02
Происшествия
В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками
По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
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Владимир Путин не поверил самарцу Владимиру Ненашеву
Сегодня во время прямой линии, на которой любой житель страны мог задать президенту РФ Владимиру Путину любой интересующий вопрос, в эфир прорвался житель Самарской области Владимир Ненашев.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
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Обновлено в 14:31
Общество
Как «девочка Жарикова» на серпуховичей наплевала
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Гаджеты
Игровая консоль Nintendo Switch Lite будет стоить всего $200
Обновлено в 08:06
Футбол
Паредес может вернуться в «Зенит»
Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Леандро Паредес может в ближайшее время вернуться в санкт-петербургский "Зенит", сообщает Sport24.
Обновлено в 17:02
Футбол
Черчесов и Дзюба пришли на прямую линию с Путиным
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и капитан команды Артём Дзюба приехали на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:22
Здоровье
Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди
Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
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Технологии
Произошёл сбой в работе Facebook Messenger
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Авто
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Обновлено в 11:08
Политика
Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы
Президент Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы и порекомендовал им при выборе вуза выбирать себе профессию и призвание по душе.
Обновлено в 17:39
Политика
ЕС допустил непризнание выдаваемых жителям Донбасса паспортов РФ
Евросоюз готов рассмотреть возможность непризнания российских паспортов, выдаваемых жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), говорится в заявлении, одобренном на саммите ЕС, который проходит в четверг, 20 июня, в Брюсселе.
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Энергетика
Цены на нефть на нью-йоркской бирже сегодня выросли более чем на 5%
CNN связывает ситуацию на бирже с опасениями участников рынка в связи с возможным нарушением поставок нефти из района Персидского залива.
Обновлено в 15:30
Армия и оружие
Япония обвинила российские Ту-95 в нарушении границы
В мае силы обороны Эстонии обвинили власти России в нарушении воздушной границы страны: самолет Ту-154 российского ВМФ вошел в эстонское воздушное пространство в районе острова Вайндло и пробыл в нем менее минуты.
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