Уолл-стрит растет в ожидании заседания ФРС и встречи Трампа с Си ЦзиньпиномREGNUM 18 июня в 16:12

Основные индексы Уолл-стрит поднялись на 1−1,5% перед заседанием ФРС и ожидаемой встречей президента США Дональда Трампа и главой КНР Си Цзиньпином на саммите G-20, 18 июня передает агентство Reuters.

Уолл-стрит растет в ожидании заседания ФРС и встречи Трампа с Си Цзиньпином

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