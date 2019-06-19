Финансы

Уолл-стрит растет в ожидании заседания ФРС и встречи Трампа с Си ЦзиньпиномREGNUM 18 июня в 16:12

Основные индексы Уолл-стрит поднялись на 1−1,5% перед заседанием ФРС и ожидаемой встречей президента США Дональда Трампа и главой КНР Си Цзиньпином на саммите G-20, 18 июня передает агентство Reuters.
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Биржи США в основном растут в ожидании решения ФРС относительно монетарной политики

ПРАЙМвчера в 10:12

Мягкая монетарная политика мировых центробанков будет позитивом для еmerging мarkets. 19.06.19

Глас Народавчера в 01:10

Уолл-стрит растет в ожидании заседания ФРС и встречи Трампа с Си Цзиньпином

REGNUM18 июня в 16:12
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Политика

Путин рассказал о повышении зарплат в МЧС

В этом году МЧС будет выделено 4,3 млрд рублей, что позволит поднять заработную плату сотрудникам до 24 тысяч рублей примерно.
Обновлено в 05:49
Технологии

Утечка из экрана: в банках освоили простейший способ слива данных

В банках и МФО «Известиям» рассказали, что озабочены утечками персональных данных клиентов и делают все возможное для предотвращения сливов.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие

Самая большая атомная подводная лодка прошла испытания в Белом море

Атомный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» после заводского ремонта провел первые испытания в Белом море.
Обновлено в 09:51
Общество

Пожаловавшаяся на детские пособия Путину оказалась чиновницей

Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес

Больная раком звезда «Чародеев» отыграла последний спектакль

Обновлено в 01:34
Гаджеты

HYPERPC выпустили игровой компьютер размером с книгу

Компьютеры HYPERPC NANO позволяют играть во все современные игры на максимальных настройках, делать можтаж и рендеринг видео и даже выполнять ресурсоемкие вычисления.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон заподозрили в беременности

Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено в 11:44
Транспорт

«Ростелеком» раскритиковал идею передать одной компании установку дорожных камер

Назначение единственного исполнителя по установке и эксплуатации камер для фиксации нарушений правил дорожного движения поставит под вопрос существование целого рынка.
Обновлено в 18:40
Шоу-бизнес

Ксения Бородина поссорилась с мужем

Ведущая демонстрирует идиллию в отношениях с супругом, но на днях пользователи усомнились в том, что у Ксении Бородиной и Курбана Омарова все гладко.
Обновлено в 10:00
Политика

В ходе протестов в Тбилиси пострадали 16 человек

Обновлено в 16:52
Экономика

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Футбол

Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках

Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.
Обновлено в 15:57
Армия и оружие

«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал

В Карибском бассейне корабли и суда Северного флота продолжат выполнение задач в соответствии с планом дальнего похода и совершат деловые заходы в порты островных государств.
Обновлено 18 июня в 08:13
Экономика

ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж

ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.
Обновлено в 17:02
Происшествия

В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками

По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Политика

Владимир Путин не поверил самарцу Владимиру Ненашеву

Сегодня во время прямой линии, на которой любой житель страны мог задать президенту РФ Владимиру Путину любой интересующий вопрос, в эфир прорвался житель Самарской области Владимир Ненашев.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие

Пентагон показал карту полета сбитого Ираном беспилотника США

Обновлено в 18:10
Шоу-бизнес

Умерла теща продюсера Бари Алибасова

Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
Обновлено в 14:31
Общество

Как «девочка Жарикова» на серпуховичей наплевала

Мажорка замолчала главную проблему региона, получив возможность задать вопрос Путину.
Обновлено в 10:06
Гаджеты

Игровая консоль Nintendo Switch Lite будет стоить всего $200

Обновлено в 08:06
Футбол

Паредес может вернуться в «Зенит»

Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Леандро Паредес может в ближайшее время вернуться в санкт-петербургский "Зенит", сообщает Sport24.
Обновлено в 17:02
Футбол

Черчесов и Дзюба пришли на прямую линию с Путиным

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и капитан команды Артём Дзюба приехали на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:22
Здоровье

Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди

Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Технологии

Произошёл сбой в работе Facebook Messenger

Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 18:27
Авто

В России продажи люксовых автомобилей упали на 12,2%

Обновлено в 11:08
Политика

Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы

Президент Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы и порекомендовал им при выборе вуза выбирать себе профессию и призвание по душе.
Обновлено в 17:39
Происшествия

В Москве умерла годовалая девочка после отказа врачей в госпитализации

Обновлено в 07:35
Политика

ЕС допустил непризнание выдаваемых жителям Донбасса паспортов РФ

Евросоюз готов рассмотреть возможность непризнания российских паспортов, выдаваемых жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), говорится в заявлении, одобренном на саммите ЕС, который проходит в четверг, 20 июня, в Брюсселе.
Обновлено в 17:34
Энергетика

Цены на нефть на нью-йоркской бирже сегодня выросли более чем на 5%

CNN связывает ситуацию на бирже с опасениями участников рынка в связи с возможным нарушением поставок нефти из района Персидского залива.
Обновлено в 15:30
Армия и оружие

Япония обвинила российские Ту-95 в нарушении границы

В мае силы обороны Эстонии обвинили власти России в нарушении воздушной границы страны: самолет Ту-154 российского ВМФ вошел в эстонское воздушное пространство в районе острова Вайндло и пробыл в нем менее минуты.
Обновлено в 05:33
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