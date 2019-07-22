Экономика
Уолл-стрит растет в ожидании отчетов Facebook и AmazonREGNUM 10:03
На наступившей неделе американский рынок ожидает отчетов компаний Facebook и Amazon, а также продолжения торговых переговоров между США и Китаем.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 17:03, Вашингтон
Происшествия
В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь
Обновлено в 15:47
Наука
Капсулу Hyperloop разогнали до рекордной скорости
В прошлом году на конкурсе Hyperloop Pod рекорд был установлен также командой из Мюнхенского технического университета — он составил 457 км/ч (к слову, та же команда установила рекорд и в 2017 году).
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Брата певицы Анастасии Глеба Протасенко хотят лишить родительских прав
Телеведущего Глеба Протасенко, брата отечественной певицы и автора песен Анастасии, хочет лишить родительских прав его бывшая избранница, жительница столицы Эдика Лялина.
Обновлено в 12:48
Политика
ЦИК обработал половину протоколов на выборах в Раду
ЦИК Украины обработал 50,01 процента протоколов на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 04:32
Политика
Турчинов заявил, что пятая часть украинцев хочет стать рабами
Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что пятая часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".
Обновлено в 12:05
Политика
Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко отпуском
Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что господин Луценко «куда-то исчез», а его обязанности выполняет его заместитель Дмитрий Сторожук.
Обновлено в 10:46
Политика
Вакарчук предложил создать закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Украинский музыкант, солист группы «Океан Эльзы» и лидер политической партии «Голос» Святослав Вакарчук предложил создать закон, который сможет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 16:51
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Авто
Audi представил кроссовер SQ7 TDI
В результате фейслифтинга, как и недавно обновленный Q7, внедорожник SQ7 получает новые шикарные фары, задние фонари, которые подчеркивает горизонтальная хромированная планка, новую решетку радиатора, множество элементов в матовом серебре и четыре выхлопные трубы, как явный признак того, что это не обычный Q7.
Обновлено в 04:58
Авто
Британцы возродили легендарный Jaguar XJ13 1966 года
Компания Ecurie Cars представила LM69, который станет переосмыслением концепции Jaguar XJ13.
Обновлено в 08:20
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено в 09:49
Футбол
Определен соперник «Спартака» в Лиге Европы УЕФА
В третьем отборочном раунде Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном», передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:19
Происшествия
Мосгорсуд вынес приговор военному за разглашение гостайны
Обвиняемые признали свою вину в полном объёме. Кондратьев осуждён по части 1 статьи 283 УК РФ («разглашение гостайны»).
Обновлено в 12:42
Армия и оружие
Bloomberg узнал о секретной операции Пентагона в районе Вашингтона
Пентагон проводит секретную операцию в районе Вашингтона, округ Колумбия, с привлечением вертолетов Black Hawk и военнослужащих как действующего, так и резервного состава.
Обновлено в 16:06
Футбол
Топ-футболист АПЛ намерен совершить каминг-аут
По информации источника, руководство клуба, в котором выступает футболист, обеспокоено возможной негативной реакцией со стороны болельщиков.
Обновлено в 12:17
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Спорт
Ефимова с лучшим результатом отобралась в финал ЧМ на 100 м брассом
Российская пловчиха Юлия Ефимова с лучшим результатом квалифицировалась в финал на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу.
Обновлено в 07:56
Авто
Названы самые угоняемые в РФ автомобили
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России за первые шесть месяцев этого года.
Обновлено вчера в 22:08
Футбол
Вандерсон прокомментировал результаты жеребьёвки ЛЧ для «Краснодара»
Полузащитник «Краснодара» Вандерсон считает, что у его команды найдётся, что противопоставить «Порту» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:46
Экономика
Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений
Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено в 13:40
Кино
Умер актер комедии «Спортлото-82» Денис Кмит
Киноактер Денис Кмит ушел из жизни в возрасте 59 лет. Он был известен по роли Павла в картине Леонида Гайдая «Спортлото-82».
Обновлено в 05:26
Происшествия
В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву
После опознания выяснилось, что убитая — гражданская активистка Елена Григорьева, известная своим участием в оппозиционных митингах, добавил он.
Обновлено в 12:03
Общество
Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет
Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 13:43
Политика
Порошенко снова вызвали на допрос
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины повторно вызвало на допрос экс-президента страны Петра Порошенко, сообщает тнеБабель со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 15:17
Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денег
Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено в 10:02
Общество
Россияне предложили назвать трассу М-11 «За шавермой-шаурмой»
Название трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую планируется достроить осенью 2019 года, утвердят в конце июля, сообщает госкомпания «Автодор».
Обновлено в 11:04