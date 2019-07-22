Экономика
Уолл-стрит растет в ожидании отчетов Facebook и AmazonREGNUM 10:03
На наступившей неделе американский рынок ожидает отчетов компаний Facebook и Amazon, а также продолжения торговых переговоров между США и Китаем.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 15:34, Вашингтон
Происшествия
В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника
При осмотре машины в багажнике был найден мужчина 1984 года рождения. Его госпитализировали с многочисленными побоями.
Обновлено в 05:54
Музыка
На курганской сцене выступит тенор Дмитрий Корчак
Тенор завоевал славу «короля бельканто», с его репертуаром справится далеко не каждый оперный певец.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву
После опознания выяснилось, что убитая - гражданская активистка Елена Григорьева, известная своим участием в оппозиционных митингах, добавил он.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес
Шнуров сделал выпад в адрес Собчак
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров уличил телеведущую Ксению Собчак во лжи.
Обновлено 20 июля в 00:40
Армия и оружие
В Армении ждут «сюрпризов» при поставках российских истребителей
Армения ждет поставку из России истребителей Су-30СМ. Минобороны страны заплатило за четыре судна наличными и кредитными средствами по $22 млн за каждый, сообщил министр обороны Армении Давид Тоноян, передает Sputnik Армения.
Обновлено в 06:45
Политика
Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в Раду
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест.
Обновлено в 05:22
Политика
Порошенко повторно вызвали на допрос
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) повторно вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено в 11:05
Общество
Выдвинувшегося в Мосгордуму Жданова задержали за пикет у мэрии
Ранее в понедельник Жданов сообщил, что независимые кандидаты всю неделю будут проводить одиночные пикеты у мэрии с требованием зарегистрировать их на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 05:48
Политика
Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Европы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» для Евросоюза.
Обновлено в 08:30
Технологии
Роскомнадзор не увидел нарушений в утечке данных клиентов Ozon
Ранее стало известно о появлении в открытом доступе базы с адресами электронной почты и паролями 450 тысяч клиентов онлайн-магазина.
Обновлено в 13:23
Футбол
РПЛ внедрит VAR в судейство матчей со второй половины сезона
Впервые видеоассистент арбитра применили на матче второго тура РПЛ «Динамо» - «Рубин» (0:1) в минувшее воскресенье.
Обновлено в 10:35
Энергетика
«Газпром» достроит трубу для отмененного «Южного потока»
В 2018 г. «Газпром» сообщал, что ликвидирует 506 км трубы и газоизмерительную станцию «Моршанская», также будут законсервированы третьи и четвертые очереди КС «Русская», «Казачья», «Кореновская».
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:17
Политика
Трамп заявил, что мог бы «выиграть войну в Афганистане за неделю»
Соединённые Штаты могли бы победить в войне в Афганистане за неделю, но это бы «стёрло страну с лица земли» и убило 10 млн человек, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом.
Обновлено в 13:49
Общество
Библия Маргарет Тэтчер уйдет с молотка
Обновлено в 12:09
Политика
Турчинов считает, что пятая часть украинцев хочет стать рабами
Около 20% украинцев, которые на внеочередных выбору в Раду проголосовали за оппозиционные силы, в частности, за партию "Оппозиционная платформа - за жизнь", показали таким образом свое желание стать рабами.
Обновлено в 14:13
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Соратник Ельцина опроверг планы по продаже Карелии
Бывший государственный секретарь РФ Геннадий Бурбулис опроверг слова бывшего заместителя главы МИД России Андрея Федорова о том, что президент России Борис Ельцин хотел продать Финляндии Республику Карелия за $15 млрд.
Обновлено в 15:21
Шоу-бизнес
Руни Мара и Хоакин Феникс помолвлены
Руни Мара и Хоакин Феникс обручились.
Обновлено в 03:58
Политика
ЦИК перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что ведомство перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 10:38
Общество
На сайте Минобороны России создан интерактивный раздел ко Дню ВМФ
На сайте Министерства обороны России появился интерактивный раздел, посвящённый Главному военно-морскому параду, который пройдёт 28 июля в акватории Невы и на Кронштадтском рейде.
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем
На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
Обновлено в 01:59
Кино
Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
Обновлено вчера в 11:44
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено в 10:01
Общество
Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда
Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.
Обновлено вчера в 23:01
Футбол
«Реал» отпустит Бэйла в Китай бесплатно
Обновлено в 12:01
Кино
Умер актер комедии «Спортлото-82» Денис Кмит
Киноактер Денис Кмит ушел из жизни в возрасте 59 лет. Он был известен по роли Павла в картине Леонида Гайдая «Спортлото-82».
Обновлено в 05:26
Политика
Команда Зеленского решила провести еще одни досрочные выборы
В окружении президента Украины Владимира Зеленского принято решение о проведении досрочных местных выборов.
Обновлено в 13:06