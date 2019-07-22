На наступившей неделе американский рынок ожидает отчетов компаний Facebook и Amazon, а также продолжения торговых переговоров между США и Китаем.

Уолл-стрит растет в ожидании отчетов Facebook и Amazon

Происшествия В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника При осмотре машины в багажнике был найден мужчина 1984 года рождения. Его госпитализировали с многочисленными побоями.

Музыка На курганской сцене выступит тенор Дмитрий Корчак Тенор завоевал славу «короля бельканто», с его репертуаром справится далеко не каждый оперный певец.

Происшествия В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву После опознания выяснилось, что убитая - гражданская активистка Елена Григорьева, известная своим участием в оппозиционных митингах, добавил он.

Шоу-бизнес Шнуров сделал выпад в адрес Собчак Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров уличил телеведущую Ксению Собчак во лжи.

Армия и оружие В Армении ждут «сюрпризов» при поставках российских истребителей Армения ждет поставку из России истребителей Су-30СМ. Минобороны страны заплатило за четыре судна наличными и кредитными средствами по $22 млн за каждый, сообщил министр обороны Армении Давид Тоноян, передает Sputnik Армения.

Политика Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в Раду Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест.

Политика Порошенко повторно вызвали на допрос Государственное бюро расследований Украины (ГБР) повторно вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос.

Общество Выдвинувшегося в Мосгордуму Жданова задержали за пикет у мэрии Ранее в понедельник Жданов сообщил, что независимые кандидаты всю неделю будут проводить одиночные пикеты у мэрии с требованием зарегистрировать их на выборы в Мосгордуму.

Технологии Роскомнадзор не увидел нарушений в утечке данных клиентов Ozon Ранее стало известно о появлении в открытом доступе базы с адресами электронной почты и паролями 450 тысяч клиентов онлайн-магазина.

Футбол РПЛ внедрит VAR в судейство матчей со второй половины сезона Впервые видеоассистент арбитра применили на матче второго тура РПЛ «Динамо» - «Рубин» (0:1) в минувшее воскресенье.

Энергетика «Газпром» достроит трубу для отмененного «Южного потока» В 2018 г. «Газпром» сообщал, что ликвидирует 506 км трубы и газоизмерительную станцию «Моршанская», также будут законсервированы третьи и четвертые очереди КС «Русская», «Казачья», «Кореновская».

Происшествия Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Политика Трамп заявил, что мог бы «выиграть войну в Афганистане за неделю» Соединённые Штаты могли бы победить в войне в Афганистане за неделю, но это бы «стёрло страну с лица земли» и убило 10 млн человек, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом.

Политика Турчинов считает, что пятая часть украинцев хочет стать рабами Около 20% украинцев, которые на внеочередных выбору в Раду проголосовали за оппозиционные силы, в частности, за партию "Оппозиционная платформа - за жизнь", показали таким образом свое желание стать рабами.

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Политика Соратник Ельцина опроверг планы по продаже Карелии Бывший государственный секретарь РФ Геннадий Бурбулис опроверг слова бывшего заместителя главы МИД России Андрея Федорова о том, что президент России Борис Ельцин хотел продать Финляндии Республику Карелия за $15 млрд.

Политика ЦИК перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что ведомство перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Общество На сайте Минобороны России создан интерактивный раздел ко Дню ВМФ На сайте Министерства обороны России появился интерактивный раздел, посвящённый Главному военно-морскому параду, который пройдёт 28 июля в акватории Невы и на Кронштадтском рейде.

Происшествия В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.

Кино Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Общество Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.

Кино Умер актер комедии «Спортлото-82» Денис Кмит Киноактер Денис Кмит ушел из жизни в возрасте 59 лет. Он был известен по роли Павла в картине Леонида Гайдая «Спортлото-82».