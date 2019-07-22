Экономика
Уолл-стрит растет в ожидании отчетов Facebook и AmazonREGNUM 10:03
На наступившей неделе американский рынок ожидает отчетов компаний Facebook и Amazon, а также продолжения торговых переговоров между США и Китаем.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 13:30, Вашингтон
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено в 11:18
Происшествия
В Коми сошли с рельсов вагоны с углем
Вагоны с углем в ночь на 22 июля сошли с рельсов в районе станции Керки в Республике Коми, из-за происшествия нарушено движение пассажирских поездов.
Обновлено вчера в 21:19
Политика
Путин отменил санкции России против Эритреи
Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Адвокат Оксаны Воеводиной: «Люди завидуют их браку»
На днях в СМИ появилась информация о том, что бывший король Малайзии и Оксана Воеводина подали на развод.
Обновлено 20 июля в 05:00
Экономика
Минфин поручил вернуть невостребованные деньги, выделенные на ликвидацию наводнения в Иркутской области
Как сказал вице-премьер Виталий Мутко, суммарно пострадавшим от наводнения жителям было выплачено почти два миллиарда рублей, хотя всего на эти цели правительство выделило три миллиарда.
Обновлено в 10:30
Политика
Лукашенко заявил о готовности развивать диалог с ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности развивать диалог с Евросоюзом (ЕС) по различным направлениям.
Обновлено в 05:26
Политика
Турчинов заявил о желании украинцев «стать рабами»
Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что значительная часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".
Обновлено в 12:05
Футбол
Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом»
Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда»
На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице
В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
Обновлено в 00:00
Футбол
В Госдуму внесли законопроект о продаже пива на стадионах
В Госдуму внесён проект закона, разрешающий розничную продажу пива на стадионах, пишет РИА Новости.
Обновлено в 09:35
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Футбол
Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
Обновлено в 06:30
Футбол
Ракитич не уверен, что останется в «Барселоне»
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич рассказал, как обстоят дела с продлением контракта.
Обновлено в 07:36
Космос
Индия запустила к Луне межпланетную станцию «Чандраян-2»
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Великобритании чайка похитила чихуахуа
Чайка унесла в клюве собаку по кличке Гизмо. Нападение произошло на глазах молодого человека хозяйки собаки.
Обновлено в 00:50
Технологии
Роскомнадзор не увидел нарушений в утечке данных клиентов Ozon
Ранее стало известно о появлении в открытом доступе базы с адресами электронной почты и паролями 450 тысяч клиентов онлайн-магазина.
Обновлено в 13:23
Политика
Соратник Ельцина ответил на сообщения о планах по продаже Карелии
Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев, в свою очередь, назвал сообщения о планах России по продаже Карелии "бредом сивой кобылы".
Обновлено в 13:10
Происшествия
Во Франции обнаружили подлодку, затонувшую 50 лет назад
Обновлено в 12:22
Политика
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов оказался жив
В Ашхабаде и велаятских центрах сдаются в эксплуатацию оснащенные инновационными технологиями медицинские центры, специализированные клиники, фармацевтические предприятия.
Обновлено в 03:56
Политика
Китайские компании попросили отменить пошлины на сельхозимпорт из США
Китайские компании обратились к властям страны с просьбой отменить пошлины на импорт сельхозпродукции США, передает агентство Синьхуа со ссылкой на китайские власти.
Обновлено вчера в 23:47
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон сделала новые фото принца Джорджа в честь его 6-летия
Свой день рождения мальчик отметит в кругу семьи. Герцогиня Кембриджская сделала новые фотографии сына в честь его шестилетия.
Обновлено в 05:33
Политика
Путин возглавил набсовет организации «Россия – страна возможностей»
Президент России Владимир Путин возглавил наблюдательный совет организации «Россия – страна возможностей».
Обновлено в 08:43
Политика
В Общественной палате сообщили о пытках задержанных в Ливии россиян
Задержанных в Ливии российских сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) пытали в тюрьме.
Обновлено в 08:02
Космос
Самый мощный российский спутник связи ввели в эксплуатацию
Обновлено в 05:03
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем готовится к посадке во «Внуково»
Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Анталию, возвращается из-за отказа двигателя во «Внуково».
Обновлено в 11:41
Экономика
Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений
Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено в 13:18