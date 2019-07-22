Экономика
Уолл-стрит растет в ожидании отчетов Facebook и AmazonREGNUM 10:03
На наступившей неделе американский рынок ожидает отчетов компаний Facebook и Amazon, а также продолжения торговых переговоров между США и Китаем.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:58, Вашингтон
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено в 11:18
Политика
Как Зеленский использует власть после выборов в Раду
Киевская политическая элита всегда найдет лазейку – способ тайно или явно ограничить ограничить власть даже располагающего поддержкой абсолютного парламентского большинства главы страны.
Обновлено в 09:16
Экономика
Банк «Россия» подал иск к Utair на 155 млн рублей
В качестве третьих лиц привлечены 10 банков, в том числе те, которые в 2015 году выдали Utair, балансировавшей на грани банкротства, два синдицированных кредита совокупным объемом 42,6 млрд руб.
Обновлено в 11:24
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Футбол
Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
Обновлено в 06:30
Политика
На выборах в Раду лидирует партия Зеленского «Слуга народа»
Обновлено в 05:01
Политика
Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко отпуском
Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что господин Луценко «куда-то исчез», а его обязанности выполняет его заместитель Дмитрий Сторожук.
Обновлено в 10:46
Политика
В Киеве освободили экс-председателя фракции Партии регионов
Апелляционный суд в Киеве освободил экс-председателя парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова из-под стражи, сообщил Андрей Портнов - экс-замглавы администрации бывшего президента Виктора Януковича.
Обновлено в 11:11
Авто
Volkswagen Arteon появится в России в 2020 году
Купеобразный седан Volkswagen Arteon, который заменил в модельной линейке автомобиль Passat CC, продается на европейском рынке еще с 2017 года, сразу после официального дебюта на автосалоне в Женеве.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Обновлено в 11:17
Футбол
«Реал» может бесплатно отпустить Бэйла в китайский клуб
Ранее сообщалось, что «Реал» получил предложение от «Тоттенхэма», который готов вернуть Бэйла за 60 млн евро.
Обновлено в 09:53
Политика
Ельцин собирался продать Карелию Финляндии
Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
Обновлено вчера в 23:57
Шоу-бизнес
Дарья Жукова выходит замуж за греческого миллиардера
Бывшая супруга российского миллиардера Романа Абрамовича 38-летняя Дарья Жукова обручилась с 33-летним греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Во Франции нашли затонувшую более 50 лет назад субмарину
Обновлено в 08:19
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено в 09:49
Политика
Медведчук заявил об использовании русского языка в знак протеста
Глава «Оппозиционной платформы — за жизнь» Виктор Медведчук говорит на русском языке, чтобы таким образом «выразить протест».
Обновлено в 10:06
Политика
МИД России прокомментировал выборы на Украине
Результаты парламентских выборов на Украине говорят об усталости народа страны от политики запугивания и террора, следует из комментария МИД России.
Обновлено в 11:21
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
Как отмечается, 54-летний водитель скорой помощи не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
Опубликовано первое видео с командой задержанного Ираном танкера
Видеозапись с экипажем британского танкера, задержанного Ираном, опубликована в сети. Ролик разместил телеканал SkyNews.
Обновлено в 10:46
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем экстренно садится во Внуково
Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в московском аэропорту Внуково из-за отказа двигателя, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 11:49
Политика
Путин отменил санкции России в отношении Эритреи
Президент России Владимир Путин 22 июля подписал указ об отмене действовавших с 2010 года санкций в отношении Эритреи.
Обновлено в 09:43
Политика
Путин возглавил набсовет организации «Россия – страна возможностей»
Президент России Владимир Путин возглавил наблюдательный совет организации «Россия – страна возможностей».
Обновлено в 08:43
Происшествия
Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде
Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.
Обновлено вчера в 22:36
Общество
Соловьев оправдался за вид на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал данные блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 11:45
Происшествия
В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника
Сотрудники полиции задержали двоих мужчин на Литовском бульваре в Москве, подозреваемых в похищении человека.
Обновлено в 05:54