Экономика

Уолл-стрит растет в ожидании отчетов Facebook и AmazonREGNUM 10:03

2 фото
На наступившей неделе американский рынок ожидает отчетов компаний Facebook и Amazon, а также продолжения торговых переговоров между США и Китаем.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Биржи США растут в ожидании корпоративных отчетностей

ПРАЙМ10:54

ИНДЕКС NASDAQ ВЫРОС НА 0,35%

Financial One09:31

Уолл-стрит растет в ожидании отчетов Facebook и Amazon

REGNUM10:03

В центре внимание будет заседание ЕЦБ

Finam.Ru11:30

Фондовые индексы США поднимаются в начале торгов

Финмаркет10:28

Нефть, отчетность и ФРС. Что стимулировало инвесторов покупать акции

РБК09:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:58, Вашингтон
Происшествия

В Петербурге убита активистка Елена Григорьева

Обновлено в 11:18
Политика

Как Зеленский использует власть после выборов в Раду

Киевская политическая элита всегда найдет лазейку – способ тайно или явно ограничить ограничить власть даже располагающего поддержкой абсолютного парламентского большинства главы страны.
Обновлено в 09:16
Экономика

Банк «Россия» подал иск к Utair на 155 млн рублей

В качестве третьих лиц привлечены 10 банков, в том числе те, которые в 2015 году выдали Utair, балансировавшей на грани банкротства, два синдицированных кредита совокупным объемом 42,6 млрд руб.
Обновлено в 11:24
Политика

Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой

Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Сдавшую полковника-миллиардера Захарченко сообщницу отпустили на волю

Обновлено в 09:47
Футбол

Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
Обновлено в 06:30
Политика

На выборах в Раду лидирует партия Зеленского «Слуга народа»

Обновлено в 05:01
Политика

Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко отпуском

Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что господин Луценко «куда-то исчез», а его обязанности выполняет его заместитель Дмитрий Сторожук.
Обновлено в 10:46
Политика

В Киеве освободили экс-председателя фракции Партии регионов

Апелляционный суд в Киеве освободил экс-председателя парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова из-под стражи, сообщил Андрей Портнов - экс-замглавы администрации бывшего президента Виктора Януковича.
Обновлено в 11:11
Авто

Volkswagen Arteon появится в России в 2020 году

Купеобразный седан Volkswagen Arteon, который заменил в модельной линейке автомобиль Passat CC, продается на европейском рынке еще с 2017 года, сразу после официального дебюта на автосалоне в Женеве.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына

Обновлено в 11:17
Футбол

«Реал» может бесплатно отпустить Бэйла в китайский клуб

Ранее сообщалось, что «Реал» получил предложение от «Тоттенхэма», который готов вернуть Бэйла за 60 млн евро.
Обновлено в 09:53
Политика

Ельцин собирался продать Карелию Финляндии

Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

Мотузная отсудила 100 тысяч рублей за дело о картинках во «ВКонтакте»

Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес

Дарья Жукова выходит замуж за греческого миллиардера

Бывшая супруга российского миллиардера Романа Абрамовича 38-летняя Дарья Жукова обручилась с 33-летним греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Во Франции нашли затонувшую более 50 лет назад субмарину

Обновлено в 08:19
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов

Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено в 09:49
Политика

Медведчук заявил об использовании русского языка в знак протеста

Глава «Оппозиционной платформы — за жизнь» Виктор Медведчук говорит на русском языке, чтобы таким образом «выразить протест».
Обновлено в 10:06
Политика

МИД России прокомментировал выборы на Украине

Результаты парламентских выборов на Украине говорят об усталости народа страны от политики запугивания и террора, следует из комментария МИД России.
Обновлено в 11:21
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой

Как отмечается, 54-летний водитель скорой помощи не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

Опубликовано первое видео с командой задержанного Ираном танкера

Видеозапись с экипажем британского танкера, задержанного Ираном, опубликована в сети. Ролик разместил телеканал SkyNews.
Обновлено в 10:46
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем экстренно садится во Внуково

Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в московском аэропорту Внуково из-за отказа двигателя, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 11:49
Политика

Путин отменил санкции России в отношении Эритреи

Президент России Владимир Путин 22 июля подписал указ об отмене действовавших с 2010 года санкций в отношении Эритреи.
Обновлено в 09:43
Политика

Путин возглавил набсовет организации «Россия – страна возможностей»

Президент России Владимир Путин возглавил наблюдательный совет организации «Россия – страна возможностей».
Обновлено в 08:43
Происшествия

Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде

Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.
Обновлено вчера в 22:36
Общество

Соловьев оправдался за вид на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал данные блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 11:45
Авто

За полгода в России продано более 2 тысяч авто дороже 10 млн рублей

Обновлено в 01:42
Происшествия

В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника

Сотрудники полиции задержали двоих мужчин на Литовском бульваре в Москве, подозреваемых в похищении человека.
Обновлено в 05:54
ещё по теме
Главное