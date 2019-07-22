На наступившей неделе американский рынок ожидает отчетов компаний Facebook и Amazon, а также продолжения торговых переговоров между США и Китаем.

Уолл-стрит растет в ожидании отчетов Facebook и Amazon

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