Экономика
Уолл-стрит растет в ожидании итогов заседания ФРСFinancial One 19 марта в 10:40
Чувствительный к изменению ставок финансовый сектор вырос благодаря акциям крупных американских банков. Банковский субсектор демонстрирует рост пятую сессию подряд. Технологический сектор и Филадельфийский индекс полупроводников также торговались на положительной территории.
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Вечерний обзор рынка акций 19.03.19. Рынки растут в ожидании заседания центральных банков
Глас Народа19 марта в 12:39
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 03:46, Ашберн
Общество
Гидрометцентр дал прогноз на весну и лето для всех регионов
Специалисты Гидрометцентра представили прогноз погоды на период с апреля по начало осени.
Обновлено в 02:46
Общество
В Екатеринбурге оштрафуют магазин, который бесплатно раздавал еду
Обновлено вчера в 05:37
Экономика
Проект НОВАТЭКа стал претендентом на деньги ВСМ «Москва — Казань»
В комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года участок оценивается в 621,8 млрд руб. Но проект РЖД давно критикует Минфин.
Обновлено в 01:32
Общество
Названы самые ленивые регионы России
В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Экономика
СП выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств
Счетная палата проверила правомерность и результативность использования в 2016-2018 годах бюджетных инвестиций и внебюджетных источников, а также средств федерального бюджета, направленных на сохранение культурно-исторического наследия.
Обновлено в 02:07
Политика
Губернатор Мурманской области ушла в отставку
Обновлено в 03:03
Здоровье
Росконтроль назвал лучшие торговые марки цыплят
Эксперты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» проверили цыплят-бройлеров шести торговых марок на соответствие показателям качества и свежести продукта.
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронят в любимом платье
Обновлено в 03:34
Происшествия
ФСБ проводит обыски в Центре питания Универсиады-2019
Обновлено в 03:17
Происшествия
Семилетний ребенок выпал из окна в пансионате в Солнечном
Семилетний ребенок выпал из окна в пансионате поселка Солнечное Курортного района.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Якутске суд арестовал соучастников резонансного похищения женщины
Фигуранты дела останутся под стражей до 17 мая Городской суд Якутска принял решение арестовать до 17 мая двух мужчин, которые считаются соучастниками похищения женщины.
Обновлено вчера в 10:16
Культура
Песков поужинал с Джоном Траволтой
Обновлено в 02:50
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Шоу-бизнес
Появилось видео медленного танца Собчак и Богомолова
В Instagram появилась запись романтического танца телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до шести
Число жертв взрыва в Кабуле во время празднования Навруза возросло до 6 человек, еще 23 получили ранения, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на данные министерства здравоохранения Афганистана.
Обновлено в 02:51
Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
Обновлено вчера в 14:04
Экономика
Компромат на курганских главврачей передают силовикам
Ревизионная комиссия выявила серьезные финансовые нарушения практически во всех центральных районных больницах (ЦРБ) Курганской области.
Обновлено в 02:01
Экономика
ЦБ выявил 168 финансовых пирамид в 2018 году
Банк России в 2018 году выявил 168 финансовых пирамид, что на 31 пирамиду больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:44
Экономика
СМИ узнали о планах Citigroup продать золото Венесуэлы
«Citigroup планирует продать несколько тонн золота, внесенного Центральным банком Венесуэлы в качестве залога по кредиту в $1,6 млрд», — передает вещатель.
Обновлено в 03:10
Экономика
Правительство предложило увеличить выплаты по ОСАГО в четыре раза
Правительство предложило увеличить максимальные выплаты по ОСАГО с 500 тысяч до двух миллионов рублей, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 02:41
Футбол
Стало известно, почему Черчесов не вызывает игроков «Рубина» в сборную
По данным «Спорт Бизнес Online», Черчесов поругался с гендиректором «Рубина» Рустемом Саймановым из-за долгов клуба перед голкипером Сосланом Джанаевым и защитником Фёдором Кудряшовым (около 60 млн на двоих).
Обновлено в 02:58
Политика
Новым прокурором Башкирии станет Камиль Кашаев
Обновлено в 01:24
Политика
«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Общество
Составлен портрет хейтера в Рунете
Обновлено в 00:16
Происшествия
Названа сумма хищений по делу советника губернатора Красноярского края
«Сумма причиненного ущерба составляет не менее 4 млн руб.», — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, которое занимается расследованием резонансного уголовного дела.
Обновлено в 02:53
Политика
Украина ввела новые санкции против России
В ноябре 2018 г. Россия ввела пакет санкций против Украины, под них попали 322 человека и 68 компаний.
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия
Автобус врезался в пешеходов в Стамбуле
Пассажирский автобус врезался в пешеходов в одном из районов Стамбула в четверг, 21 марта.
Обновлено в 03:41
Единоборства
Диллашоу провалил допинг-тест и освободил чемпионский пояс UFC
Обновлено вчера в 08:46
Политика
Новым спикером сената Казахстана стала старшая дочь Назарбаева
Новым спикером сената Казахстана стала старшая дочь бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, Дарига.
Обновлено вчера в 05:03
Кино
В Рязани начался прокат боевика с Мэлом Гибсоном «Закатать в асфальт»
Актёр Винс Вон снимался в фильме Мела Гибсона «По соображениям совести» 2016 года выпуска.
Обновлено в 03:23