Экономика
Уолл-стрит растет в надежде на мир с КитаемREGNUM 11:25
Фондовые индексы Уолл-стрит растут благодаря оптимистичным заявлениям властей США и Китая о предстоящем «заключении мира» в китайско-американской торговой войне, 25 февраля передает агентство Reuters.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 23:45, Ашберн
Политика
Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам на саммит с Дональдом Трампом
Обновлено в 20:54
Экономика
Российские пенсионеры получат доплаты
В середине февраля в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин указал на несправедливость, сложившуюся из-за того, что некоторые пенсионеры не могут рассчитывать на доплату до уровня прожиточного минимума из-за того, что получают индексированные пенсии или ЕДВ.
Обновлено в 09:26
Экономика
«Ъ» сообщил о среднем росте цен на авиабилеты до 33%
Цены на авиабилеты за декабрь-февраль на различных направлениях выросли в среднем на 5-33%, сообщила во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на данные сервисов электронной торговли билетами.
Обновлено в 19:40
Армия и оружие
ВКС России получат первый серийный Су-57 в 2019 году
Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 поступит в Воздушно-космические силы России в 2019 году, а второй — в 2020-м.
Обновлено в 22:12
Политика
Порошенко сравнил евроинтеграцию Украины с кубинской самбой
В анекдоте, рассказанном Порошенко, украинская делегация прибыла на Кубу и предложила кубинцам начать работать вместо того, чтобы танцевать самбу.
Обновлено в 23:27
Политика
Univision сообщила о задержании своих журналистов на интервью с Мадуро
В телекомпании рассказали, что президенту Венесуэлы не понравились вопросы корреспондентов Испаноязычная телекомпания Univision сообщила, что ее журналисты были задержаны 25 февраля во время интервью с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Обновлено в 22:36
Политика
Тимошенко: Украина закупает российский газ «через Марс»
Кандидат в президенты Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о том, что в последние пять лет Киев продолжает регулярные покупки газа у России через так называемую систему "Марс".
Обновлено в 19:37
Политика
Мэр Улан-Удэ Александр Голков подал в отставку
«Мэр города Улан-Удэ Александр Голков уходит в отставку по собственному желанию», — заявили в мэрии.
Обновлено в 21:58
Энергетика
«Газпром» увеличил долю поставок газа в ЕС до рекордных значений
«В 2018 году, по предварительным данным, доля поставок газа в страны ЕС и Турции достигла рекордных значений и составила 36,7%», — приводятся слова генерального директора «Газпром экспорта» Елены Бурмистровой.
Обновлено в 21:15
Финансы
«Газпром» ожидает рекордно высокие дивиденды за 2018 год
В 2017 г. размер дивидендов составил 8,04 руб. на акцию, оставшись на уровне предыдущего года (8,0397 руб. в 2016 г.). В августе топ-менеджер «Газпрома» впервые допустил, что по итогам 2018 года компания может увеличить дивиденды.
Обновлено в 21:29
Происшествия
Взрыв произошел на российском судне в Японском море
Гендиректор компании "Гудзон" Олег Аникин проинформировал о взрыве на судне "Партизан". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 23:21
Политика
Порошенко оскорбил возмущённого долгами по зарплате шахтёра
Украинский президент Пётр Порошенко в ходе визита в город Червоноград Львовской области допустил грубое высказывание в адрес одного из шахтёров, возмущённого долгами по зарплате.
Обновлено в 23:16
Экономика
Уровень долговой нагрузки россиян ограничат в 2019 году
Законопроект об ограничении уровня долговой нагрузки населения будет внесен в Госдуму во II квартале и принят до конца 2019 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 16:52
Политика
Глава МИД Ирана подал в отставку
В октябре 2018 года в отставку подал глава МИД Греции Никос Котзиас.
Обновлено в 15:16
Происшествия
«Коммерсантъ»: ФСБ предотвратила планы террористов атаковать ГРУ
Собрать бомбу террористы не успели, их ячейка была задержана в полном составе 6 сентября 2016 г. Собеседник рассказал изданию, что сотрудники ФСБ наблюдали за ячейкой с момента ее формирования и планировали выйти на ее ближневосточного организатора, но это не удалось.
Обновлено в 22:00
Политика
Посол Венесуэлы: Гумпомощь США содержала просроченные лекарства
Гуманитарная помощь, направленная Вашингтоном в Венесуэлу, содержала просроченные лекарства и испорченные продукты питания.
Обновлено в 18:55
Политика
Facebook разблокировал связанные с RT проекты
Как сообщает телеканал RT, руководство Facebook разблокировало ранее заблокированные страницы четырех независимых проектов Maffick Media.
Обновлено в 19:38
Происшествия
В Австралии священника признали виновным в надругательстве над детьми
Суд в Австралии признал виновным в сексуальном надругательстве над несовершеннолетними старшего католического священника страны кардинала Джорджа Пелла.
Обновлено в 22:27
Политика
«Газпром» покидают два ключевых топ-менеджера
Из компании уходят два ключевых топ-менеджера: глава экспортного направления монополии Александр Медведев и зампред по поставкам газа в РФ Валерий Голубев.
Обновлено в 15:13
Политика
Пенс пригрозил изоляцией поддерживающим Мадуро странам
Вице-президент США Майк Пенс анонсировал новые санкции в отношении правительства венесуэльского президента Николаса Мадуро, пригрозив поддерживающим его странам мировой изоляцией.
Обновлено в 15:18
Музыка
Украинская певица Maruv не поедет на Евровидение
Обновлено в 11:51
Экономика
Власти США обвинили Илона Маска в нарушении досудебного соглашения
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года бизнесмен Илон Маск и комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заключили досудебное соглашение.
Обновлено в 21:41
Происшествия
В ЕАО в результате пожара погибли двое детей
Обновлено в 22:47
Политика
Игорь Малашенко покончил с собой
Медиаменеджеру, экс-гендиректору и одному из создателей компании НТВ Игорю Малашенко было 64 года, напоминает "Интерфакс".
Обновлено в 10:06
Общество
Минстрой подготовил законопроект «О похоронном деле»
Минстрой к апрелю внесет в правительство проект нового закона «О похоронном деле», который должен устранить криминальные и недобросовестные схемы на рынке ритуальных услуг.
Обновлено в 22:59
Политика
Кремль ответил на публикацию Bloomberg о позиции Путина по делу Калви
Bloomberg ранее 25 февраля написал, что на закрытой встрече Путина спросили о деле Калви и он сказал, что не давал предварительного разрешения на арест Калви, однако, по его словам, подозрение в похищении 2,5 млрд руб. нельзя игнорировать.
Обновлено в 12:03
Политика
Граждане Кубы на референдуме одобрили проект новой конституции
Граждане Кубы одобрили проект новой конституции страны по итогам состоявшегося референдума. Об этом 25 февраля сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 17:57