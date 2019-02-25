Экономика
Рынок акций США активно растет в начале торговФинмаркет 09:51
Американские фондовые индексы демонстрируют активный подъем в начале торгов в понедельник на заявлениях президента США Дональда Трампа о прогрессе в торговых переговорах с Китаем.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 22:10, Ашберн
Политика
Телеканал заявил о задержании своих журналистов во время интервью с Мадуро
Американский испаноязычный телеканал Univision сообщил в понедельник вечером о задержании группы своих журналистов прямо во время интервью с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Обновлено в 21:45
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о попытках террористов ИГ атаковать ГРУ
Связанный с «Исламским государством» (запрещенной в России террористической организацией) террорист Абу-Усама Нораки осуществил два крупных теракта в Швеции и Таджикистане, а еще две крупные диверсии намеревался осуществить в Москве, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные расследования.
Обновлено в 20:15
Энергетика
«Газпром» построил более 99 процентов «Силы Сибири»
"Газпром" построил более 99 процентов газопровода "Силы Сибири", говорится в презентации компании ко Дню инвестора.
Обновлено в 20:45
Экономика
Власти США обвинили Маска в нарушении соглашения с регулятором
Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) считает, что основатель Tesla миллиардер Илон Маск нарушил соглашение, опубликовав твит без согласования с регулятором, говорится в ходатайстве в суд.
Обновлено в 20:03
Политика
Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам для встречи с Трампом
Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам в преддверии второго саммита с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 20:37
Происшествия
Испания начала расследование обстоятельств смерти Малашенко
Правоохранительные органы Испании начали расследование обстоятельств смерти одного из основателей НТВ Игоря Малашенко, сообщили «РИА Новости» в посольстве России в Мадриде.
Обновлено в 20:27
Энергетика
Газпром сообщил о выделении 320 млрд рублей на строительство Амурского ГПЗ
"Газпром" в 2019 году направит на стройку Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) 320 млрд рублей, сообщается в презентации компании ко Дню инвестора в Гонконге.
Обновлено в 20:49
Политика
Мэр Улан-Удэ Александр Голков подал в отставку
«Мэр города Улан-Удэ Александр Голков уходит в отставку по собственному желанию», — заявили в мэрии.
Обновлено в 21:58
Политика
Тимошенко: Украина не прекращала закупки российского газа
Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Киев за последние пять лет не прекращал закупать российский газ.
Обновлено в 19:46
Музыка
Украинская певица Maruv не поедет на Евровидение
Обновлено в 11:51
Политика
Грушко заявил о возможном выходе России из Совета Европы
Москва допускает возможность выхода из Совета Европы, если права российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не будут восстановлены полностью и без усилий.
Обновлено в 13:00
Происшествия
При пожаре в жилом доме в ЕАО погибли двое детей
Обновлено в 21:15
Политика
Пенс пригрозил изоляцией поддерживающим Мадуро государствам
Страны, которые продолжат поддерживать правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро, ждёт изоляция на мировой арене.
Обновлено в 15:08
Происшествия
На борту российского судна в Японском море произошел взрыв
Судно «Партизан» из Владивостока, следовавшее в порт Поханг в Южную Корею, получило пробоины в результате взрыва, сообщает агентство VladNews со ссылкой на владивостокский Морской спасательно-координационный центр (МСКЦ).
Обновлено в 21:53
Политика
Посол Венесуэлы: Гумпомощь США содержала просроченные лекарства
Гуманитарная помощь, направленная Вашингтоном в Венесуэлу, содержала просроченные лекарства и испорченные продукты питания.
Обновлено в 18:55
Армия и оружие
На авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре рассказали о строительстве Су-57
Второй серийный истребитель пятого поколения Су-57 поступит на вооружение в Воздушно-космических сил (ВКС) России в 2020 году, первый, как и планировалось, в 2019 году, сообщил журналистам директор филиала компании "Сухой" - Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина Александр Пекарш.
Обновлено в 22:03
Политика
Глава МИД Ирана объявил об отставке
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что уходит со своей должности.
Обновлено в 15:10
Политика
Facebook разблокировал связанные с RT проекты
Как сообщает телеканал RT, руководство Facebook разблокировало ранее заблокированные страницы четырех независимых проектов Maffick Media.
Обновлено в 19:38
Спорт
Биатлонистке Васильевой грозит дисквалификация до конца сезона
Напомним, что российская спортсменка попала в заявку сборной России на Универсиаду. Теперь ей грозит дисквалификация до конца сезона.
Обновлено в 16:35
Экономика
«Ъ» сообщил о среднем росте цен на авиабилеты до 33%
Цены на авиабилеты за декабрь-февраль на различных направлениях выросли в среднем на 5-33%, сообщила во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на данные сервисов электронной торговли билетами.
Обновлено в 19:40
Экономика
Пенсионеры получат доплаты сверх прожиточного минимума
В настоящий момент социальная доплата начисляется лицам, чьи доходы ниже прожиточного минимума пенсионера по региону.
Обновлено в 13:14
Общество
Минстрой подготовил законопроект «О похоронном деле»
Документ должен устранить криминальные схемы и недобросовестных участников с рынка ритуальных услуг, - сообщает «Российская газета».
Обновлено в 14:59
Спорт
В ФФККР прокомментировали состав заявки на чемпионат мира
Пресс-секретарь Федерации фигурного катания России (ФФККР) Ольга Ермолина сказала, что состав заявки на чемпионат мира может быть изменен, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 04:36
Авто
В РФ возобновят программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
Речь идет о программах "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
Обновлено в 11:16
Происшествия
Автобус врезался в фонарный столб на юге Москвы, пострадали трое
В результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса в понедельник поздно вечером пострадали три человека, находившиеся в городском транспорте.
Обновлено в 16:38
Политика
«Газпром» покидают два ключевых топ-менеджера
Из компании уходят два ключевых топ-менеджера: глава экспортного направления монополии Александр Медведев и зампред по поставкам газа в РФ Валерий Голубев.
Обновлено в 15:13
Авто
Названы автомобили, которые ржавеют через три года после покупки
Обновлено в 08:54
Происшествия
Окунувший школьника в унитаз мужчина остался на свободе
Шкотовский районный суд в Приморском крае не стал отправлять под домашний арест мужчину, который окунул головой в унитаз школьного хулигана.
Обновлено в 04:56
Общество
Обездвиженному с рождения россиянину пришла повестка в армию
Жителю Екатеринбурга с ДЦП прислали повестку с требованием прийти в военкомат, чтобы встать на воинский учет.
Обновлено в 11:39