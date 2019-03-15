Экономика

Уолл-стрит растет после заявлений Пекина о «прогрессе» переговоровREGNUM 11:08

Фондовый рынок США растет после заявлений Китая о «значительном прогрессе» в торговых переговорах между Пекином и Вашингтоном, 15 марта передает агентство Reuters.
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Уолл-стрит растет после заявлений Пекина о «прогрессе» переговоров

REGNUM11:08

Биржи США растут на новостях о прогрессе в торговых переговорах с Китаем

ПРАЙМ10:16

Торговый оптимизм подогрел рост акций. Индексы настроились вверх

РБК10:14

S&P и Nasdaq растут на фоне оптимизма в отношении переговоров США и КНР

Financial One10:56
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Политика

Канада ввела санкции против Сечина, Костина и Золотова

Под санкции, которые Канада ранее ввела в отношении России, подпали в том числе глава «Роснефти» Игорь Сечин и глава Росгвардии Виктор Золотов.
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Дерипаска подал в суд на Минфин США из-за санкций

Олег Дерипаска подал в суд на Минфин США и главу ведомства Стивена Мнучина с требованием отменить санкции против него.
Обновлено в 12:54
Происшествия

У брошенной в квартире в Москве девочки нашлись родственники

Обновлено в 07:53
Происшествия

Число погибших в мечетях Новой Зеландии достигло 49

Жертвами стрельбы в двух мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии стали 49 человек.
Обновлено в 04:28
Спорт

Поршнев заменит Гараничева в эстафете чемпионата мира

Российский биатлонист Никита Поршнев примет участие в мужской эстафете чемпионата мира в шведском Эстерсунде.
Обновлено в 11:55
Политика

Россия потребовала более уважительного отношения к послу в Белоруссии

В Москве ожидают более уважительного отношения пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза к российскому послу в Минске Михаилу Бабичу.
Обновлено в 08:52
Политика

Володин предложил оценить убытки Крыма от нахождения в составе Украины

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 15 марта предложил проанализировать те потери, которые понес Крым, находясь в составе Украины, и с помощью европейских парламентских структур добиваться их компенсации.
Обновлено в 08:26
Общество

В Минтрансе намерены установить минимальные габариты ручной клади

Министерство транспорта России планирует установить минимальные для авиакомпаний габариты бесплатной ручной клади.
Обновлено в 11:14
Финансы

Доллар опустился ниже 65 рублей впервые с 25 октября

Доллар США на "Московской бирже" в пятницу вечером опустился ниже 65 рублей впервые с 25 октября 2018 года, евро снизился до 73,62 рублей впервые с 7 августа 2018 года.
Обновлено в 12:49
Происшествия

СК попросил арестовать депутата Госдумы Белоусова за взятки

Следствие заявило ходатайство об аресте депутата Государственной думы Вадима Белоусова, подозреваемого в получение взятки в 3,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:13
Политика

Порошенко поблагодарили за бедность

Мужчина продолжил словесную перепалку и обвинил Порошенко в том, что тот довел народ до состояния бедности.
Обновлено в 12:18
Происшествия

В «Москвариуме» умер белый кит Пончик

В Центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ умер от болезни местный любимец и старейший обитатель океанариума белый кит по кличке Пончик.
Обновлено в 11:57
Политика

В появлении Грудинина в Госдуме увидели катастрофу

Жители подмосковного Видного обратились к председателю Центризбиркома Элле Памфиловой с призывом предотвратить передачу бывшему кандидату в президенты России Павлу Грудинину мандата депутата Госдумы, который освободился после смерти члена нижней палаты парламента, ученого Жореса Алферова.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Похороны Малашенко пройдут 18 марта на Троекуровском кладбище

Похороны медиаменеджера Игоря Малашенко, скончавшегося в Испании в возрасте 64 лет, пройдут на Троекуровском кладбище Москвы в понедельник, 18 марта, сообщил РИА Новости главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
Обновлено в 06:23
Политика

США ввели визовые санкции против Международного уголовного суда

Напомним, в октябре минувшего года советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон уже грозил Международному уголовному суду санкциями за начало расследования в отношении американских военных, подозреваемых в пытках граждан Афганистана.
Обновлено в 10:43
Религия

РПЦ попросила передать церкви музей имени Андрея Рублева

Обновлено в 07:31
Футбол

Стали известны четвертьфинальные пары Лиги Европы

Четвертьфинальные матчи пройдут 11 и 18 апреля, полуфинальные - 2 и 9 мая, финал состоится на Олимпийском стадионе в Баку 29 мая.
Обновлено в 08:16
Экономика

Ozon вернул возможность бесплатной доставки всем клиентам

До 3 февраля Ozon предлагал бесплатную доставку для предоплаченных покупок, которые привозились в его собственную сеть постаматов, а доставка в постаматы партнеров стоила 99 руб.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Сокровища фонда Музея имени Андрея Рублева сгорели в Москве

Обновлено в 06:33
Политика

Большинство украинцев не поддерживает запрет российских артистов

Согласно исследованию, только 27,7% респондентов поддерживают запрет артистов и фильмов России.
Обновлено в 12:54
Происшествия

На Красной площади задержали мужчину при попытке прорваться к Мавзолею

На Красной площади в четверг, 14 марта, был задержан мужчина, который облил маслом брусчатку, пытаясь прорваться к Мавзолею Владимира Ленина.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие

Американские солдаты помочились на рижский памятник Свободы

В столице Латвии двое американских солдат были оштрафованы за то, что справили малую нужду на памятник Свободы.
Обновлено в 12:19
Происшествия

Двое жителей Дагестана перечислили террористам 10 млн рублей

Фигурантами уголовного дела стали 41-летний житель Махачкалы и 29-летний житель Кизилюртовского района.
Обновлено в 11:05
Происшествия

Мужчина выпал из окна офиса «Газпрома» в Москве

Технический специалист одного из филиалов компании "Газпром" погиб, выпав из окна офиса на улице Наметкина в Москве.
Обновлено в 10:46
Политика

Путин встретится с губернатором Волгоградской области

Обновлено в 05:37
Армия и оружие

США показали новую боевую машину-амфибию

Обновлено в 11:22
Происшествия

В Керченском проливе село на мель судно из Либерии

Груженое металлом судно под флагом Либерии Maryland село на мель в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 13:28
Экономика

Мутко прокомментировал слова главы ФАС о разнице в тарифах ЖКХ

Разница в тарифах за услуги ЖКХ в регионах имеет объективные причины, при этом власти стремятся снизить имеющийся дисбаланс, сообщил журналистам вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко, комментируя недавнее заявление главы ФАС Игоря Артемьева.
Обновлено в 04:09
Общество

Строительство завода на Байкале приостановлено

Строительство завода по розливу воды из Байкала в Иркутской области приостановлено.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Малахов отправился на перевал Дятлова

Российский ведущий Андрей Малахов в программе «Прямой эфир» объявил о том, что вместе со съемочной группой отправляется к месту гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова, которое произошло в 1959 году.
Обновлено в 12:15
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