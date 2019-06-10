Торговое перемирие с Мексикой подтолкнуло индексы США вверхРБК 02:00

Shanghai Composite к середине торгов прибавил 2%, австралийский S & P / ASX 200 поднялся на 1,5%. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,3%, индекс гонконгской биржи Hang Seng — на 0,8%. Налаживание отношений США и Мексики также оказало поддержку азиатскому рынку акций.

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