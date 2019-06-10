Экономика
Торговое перемирие с Мексикой подтолкнуло индексы США вверхРБК 02:00
Shanghai Composite к середине торгов прибавил 2%, австралийский S & P / ASX 200 поднялся на 1,5%. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,3%, индекс гонконгской биржи Hang Seng — на 0,8%. Налаживание отношений США и Мексики также оказало поддержку азиатскому рынку акций.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 02:11, Ашберн
Общество
Немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен
Обновлено вчера в 23:07
Политика
В Якутии подал в отставку министр по развитию Арктики
В Якутии освобожден от должности министр по развитию Арктики и делам народов Севера Александр Саввинов, сообщил 11 июня глава региона Айсен Николаев на своей странице в Twitter.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие
Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе
В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Экономика
Всемирный банк выявил трудности с кредитами у 60% заемщиков в России
Социологи зафиксировали резкий рост лояльности россиян к жизни в кредит Выяснилось, что 9% заемщиков имеют просроченную задолженность, десятой части россиян пришлось реструктурировать или продлять кредит, или же им вовсе банки отказали.
Обновлено в 01:47
Экономика
Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж
Если мигрант, например, из Казахстана по достижении пенсионного возраста получил право на страховую пенсию по старости в России, то даже при возвращении в Казахстан пенсию ему продолжит выплачивать Россия.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы по выбору средств защиты от насекомых
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать и использовать средства защиты от укусов насекомых.
Обновлено в 01:55
Единоборства
Мурат Гассиев проведет бой против Джои Давейко 27 июля
Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе, 25-летний российский боксер Мурат Гассиев 27 июля в Арлингтоне (США) дебютирует в супертяжелом весе поединком против 28-летнего американца Джои Давейко, сообщил сопромоутер россиянина Эдди Хирн.
Обновлено вчера в 23:01
Общество
Назван самый «популярный» возраст россиян для вступления в брак
В возрасте от 25 до 34 лет женились 456,6 тыс. мужчин и вышли замуж 386 тыс. женщин.
Обновлено в 00:43
Шоу-бизнес
Экс-жена Марата Башарова опубликовала милое видео с их маленьким сыном
Экс-жена Марата Башарова опубликовала в личном блоге милое видео с Марселем. Моя нежность 💕 — подписала ролик Елизавета.
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетах с наркотиками нашли ДНК других людей
Адвокат журналиста Сергей Бадамшин, в свою очередь, заявил, что на пакетиках с наркотиками, изъятых у Голунова, не нашли отпечатков журналиста.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия
В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек
В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек. Об этом 11 июня сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено вчера в 18:59
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено вчера в 15:53
Политика
Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено вчера в 08:10
Происшествия
Умер пострадавший при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Тагиле
Мужчина, пострадавший при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле, умер.
Обновлено в 00:44
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку
Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишеневе с переориентацией на Москву.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве
Обновлено вчера в 17:56
Футбол
Мамаев назвал дату своего освобождения
Обновлено в 00:31
Политика
Зеленского обозвали губернатором Малороссии
В центре Киева под стенами администрации президента на улице Банковая проходит акция "Останови капитуляцию!" из-за последних заявлений о Донбассе, сделанных представителями команды Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 14:59
Культура
СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца
Пропавшая картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, пишет портал Artnet.
Обновлено в 01:48
Баскетбол
Баскетболист Тони Паркер объявил о завершении карьеры
Обновлено вчера в 13:27
Общество
Во вторник воздух в Москве прогреется до +30
По данным метеорологов, при переменной облачности осадков не ожидается. Днем воздух сможет прогреться выше +30 градусов.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия
Британской медсестре добавили обвинений в убийстве младенцев
В Великобритании повторно арестовали медсестру, подозреваемую в убийстве младенцев в 2015-2016 годах.
Обновлено вчера в 08:12
Политика
Порошенко отрицает блокаду Донбасса
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду в отношении неподконтрольных территорий Донбасса.
Обновлено вчера в 18:52
Общество
С 12 июня меняется порядок выезда детей из России за границу
Пограничная служба российской ФСБ проинформировала о начале действия с 12 июня нового порядка подачи, рассмотрения и ведения заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних за пределы России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Сестра певицы Нюши рассказала о романе с Арсением Бородиным
Сестра певицы Нюши Мария Шурочкина подтвердила роман с солистом группы «Челси» Арсением Бородиным.
Обновлено в 01:37
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16